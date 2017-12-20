12:14, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 17 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti





Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib iline dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu 17 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'ninÂ Ä°dlibÂ iline baÄŸlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesinde yer alan MaarÅŸurin kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re en az 17 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gece saatlerinde Ä°dlib'in MaarÅŸurin kÃ¶yÃ¼ne dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 17 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 35 sivil yaralandÄ±. UÃ§ak gÃ¶zlemevinden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye gÃ¶re, saldÄ±rÄ±yÄ±, Lazkiye'deki Humeymim Ã¼ssÃ¼nden kalkan Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± dÃ¼zenledi." dedi. YerleÅŸim yerini hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, Ã¶lenlerin arasÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸunu belirten Yusuf, yaralÄ±larÄ±n da bÃ¶lgedeki saÄŸlÄ±k merkezlerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.Â

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