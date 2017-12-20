12:27, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Avrupa Adalet DivanÄ±'ndan "Uber" kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Adalet DivanÄ±, Uber'in ulaÅŸÄ±m ÅŸirketi olduÄŸuna karar verdi.

Merkezi LÃ¼ksemburg'ta bulunan, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) en yÃ¼ksek mahkemesi Avrupa Adalet DivanÄ±, Uber ÅŸirketine karÅŸÄ± aÃ§Ä±lan davayÄ± karara baÄŸladÄ±.

Kararda, "Uber'in profesyonel olmayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerle bireyler arasÄ±nda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± baÄŸlantÄ± ulaÅŸÄ±m alanÄ±ndaki hizmetlere girer. Bu nedenle bu hizmetin saÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin koÅŸullarÄ± Ã¼ye Ã¼lkeler dÃ¼zenleyebilir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Emsal teÅŸkil edecek kararla, Uber'in, AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkede faaliyet gÃ¶sterebilmesi iÃ§in yetkili yerel makamlardan taksi ÅŸirketleri gibi izinler almasÄ± ve bu Ã¼lkelerdeki dÃ¼zenlemelere uymasÄ± gerekecek.

DAVA GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°Â

Uber'e yÃ¶nelik davayÄ± 2014 yÄ±lÄ±nda Ä°spanyaâ€™nÄ±n Barcelona kentinde Elite Taxi aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Elite Taxi, Uber'in bir taÅŸÄ±ma ÅŸirketi olarak kabul edilmesini, bu nedenle ÅŸirketin Ã¼lkedeki hukuki dÃ¼zenlemelerle uyumlu olarak gerekli lisans ve izinleri almasÄ± gerektiÄŸini iddia etmiÅŸti.

Uber, mahkemeye, sadece sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerle yolcular arasÄ±nda ara buluculuk yapan bir uygulama olduÄŸunu bildirmiÅŸti.

Uber, akÄ±llÄ± telefonlara kurulan uygulama ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler ve seyahat edecek kiÅŸileri buluÅŸturuyor. Elden ele bir nakit transferi olmayan sistem, taksilerden daha uygun fiyatlarla ulaÅŸÄ±m imkanÄ± saÄŸlÄ±yor.