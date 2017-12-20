Erdoğan'dan BAE Bakanı Zayed'in 'Fahreddin Paşa' paylaşımına çok sert cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 42.Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in tepki çeken skandal paylaşımına ilişkin, "Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" dedi.
Fahreddin Paşa'nın direnişinin takdire şayan olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:
"Fahreddin Paşa'nın 2 yıl 7 ay süreyle müdafaa ettiği Medine'de yaptığı işler, gösterdiği kararlı duruş ve son ana kadar sergilediği direniş gerçekten takdire şayandır. Utanmadan, sıkılmadan Erdoğan'ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul'a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar; bunun adı çalmak değil, tam aksine oraları istilaya, işgale gelenlerden onları korumaktır. Ne adına? Şehit olmak adına."
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Bugün artık valiliklerimizde kaymakamlıklarımızda belediyelerimizde muhtarlarımızın talepleri daha bir dikkatle ele alınıyor. Muhtarlarımızı üzenler beni de üzerler o zaman ben de onları üzerim. Muhtarlarımızdan da bu temsil düzeyinize kendilerine sağlanan imkanlara uygun bir duruş bir gayret özellikle bekliyorum. 15 Temmuz gecesi biz bu milletin ne kadar büyük kahraman cesur kararlı olduğunu birkez daha gördük. Ecdadımız bin yıl boyunca kanı ve canı pahasına Kudüs'ü korumuştu.
Fahreddin Paşa'nın 2 yıl 7 ay süreyle müdafaa ettiği Medine'de yaptığı işler, gösterdiği kararlı duruş ve son ana kadar sergilediği direniş gerçekten takdire şayandır. Utanmadan, sıkılmadan Erdoğan'ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul'a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar; bunun adı çalmak değil, tam aksine oraları istilaya, işgale gelenlerden onları korumaktır. Ne adına? Şehit olmak adına.
Bugünlerde birilerinin büyük bühtanı ile hatırladığımız bir başka destanımız da Medine Müdafaadır. Fahreddin Paşa'yı hedef almaları boşuna değildir. Fahreddin Paşa bugün Bulgaristan sınırları içinde yer alan Rusçuk'ta doğmuştur. 1919'a kadar Medine'nin korunmasını üstlenmiştir. Malta'dan döndükten sonra Ankara'daki Milli Mücadeleye katılmıştır. Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa ey bize bühtanda bulunan zavallı senin ceddin neredeydi? İstanbul'dan kalkıp Medine Müdafaası için oraya gelen Fahreddin Paşa niçin geldi?
Önce haddini bil ya. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın. Sen Erdoğan'ı da tanımamışsın Erdoğan'ın ceddini ise hiç tanımamışsın. Sizin şu anda ne tür yanlışlar içerisinde olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Fahreddin Paşa Medine''nin tek taşına dahi elini uzatmamış bir komutandır.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed dün akıl ve idrak dışı bir saygısızlık edip garip bir Iraklı’nın attığı tweet’i paylaştı.
Tweet’te, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Vehhabi kuşatması ve İngiliz tehdidi altında bulunan Medine’deki kutsal emanetleri kurtarıp İstanbul’a getiren Fahreddin Paşa “hırsızlıkla” suçlanıyordu.
Emirlikler Dışişleri Bakanı’nın hadsizliği bu kadarla da kalmadı ve Paşa’nın “Medine’deki elyazması eserleri çaldığını” iddia etme cür’etini gösterdi; ardından da meseleyi bugünün Türkiyesi’ne bağlayıp “İşte, Erdoğan’ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Dışişleri Bakanı Zayed'in tepki çeken skandal paylaşımına ilişkin, "Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" dedi.
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