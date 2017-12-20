12:54, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

"Trump ulusal gÃ¼venlik stratejisinin tamamÄ±nÄ± okumamÄ±ÅŸ olabilir"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n hafta baÅŸÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 55 sayfalÄ±k Ulusal GÃ¼venlik Stratejisi'nin tamamÄ±nÄ± okumamÄ±ÅŸ olabileceÄŸi bildirildi.

Stratejinin pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CNN kanalÄ±na deÄŸerlendirmelerde bulunan Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik Konseyi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Michael Anton, Trump'Ä±n "belgenin tamamÄ±nÄ± okuyup okumadÄ±ÄŸÄ±" sorusunu yanÄ±tladÄ±.

Anton, "BaÅŸkan'Ä±n belgenin her kelimesini ve her satÄ±rÄ±nÄ± okuduÄŸunu sÃ¶yleyemem ama belge ondaydÄ±." dedi.

Trump'Ä±n 55 sayfalÄ±k stratejinin oluÅŸturulmasÄ±yla bizzat ilgilendiÄŸini ve nihai taslak Ã¼zerinde bilgilendirildiÄŸini ifade eden Anton, belgenin Trump'Ä±n konuÅŸmalarÄ± Ã¼zerine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Donald Trump'Ä±n Ã¼lkenin yeni ulusal gÃ¼venlik stratejisini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belgelerde, Rusya ve Ã‡in'in stratejilerinin ABD'nin Ã§Ä±karlarÄ±yla Ã§eliÅŸtiÄŸine dikkat Ã§ekilmiÅŸti. Belgelerde "Rusya gibi aktÃ¶rler, demokrasilerin meÅŸruluÄŸunu baltalamak amacÄ±yla bilgi araÃ§larÄ±nÄ± kullanÄ±yor.", "Rusya, tÃ¼m dÃ¼nyada kamuoyunu etkilemek iÃ§in saldÄ±rgan siber Ã§abalarÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak bilgi operasyonlarÄ±nÄ± kullanÄ±yor." gibi ifadeler yer almÄ±ÅŸ ancak Trump, stratejiyi aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda benzer cÃ¼mlelere yer vermemiÅŸti.