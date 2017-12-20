Myanmar'dan BM Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ne giriÅŸ yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee'nin Ã¼lkeye tÃ¼m eriÅŸim izinlerini iptal ettiÄŸi ve gÃ¶rev sÃ¼resi boyuncu kendisiyle hiÃ§bir ÅŸekilde iÅŸ birliÄŸi yapmayacaÄŸÄ± kaydedildi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen insan haklarÄ± ihlalleri de dahil Ã¼lke genelindeki insan haklarÄ± ihlallerini deÄŸerlendirmek Ã¼zere ocak ayÄ±nda Myanmar'a planlanmÄ±ÅŸ ziyareti olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.
Ancak Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin Ã¼lkeye tÃ¼m eriÅŸim izinlerini iptal ettiÄŸini ve gÃ¶rev sÃ¼resi boyuncu kendisiyle hiÃ§bir ÅŸekilde iÅŸ birliÄŸi yapmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸini aktaran Lee, karara sert tepki gÃ¶sterdi.
Lee, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu kararÄ±nÄ±n "Ã¶n yargÄ±lÄ±" ve "adaletsiz" olduÄŸunu vurgulayarak, aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu kararÄ±ndan ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±m. GÃ¶revim sÃ¼resince benimle iÅŸ birliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren bu deklarasyon, sadece, Arakan eyaletiyle Ã¼lkenin geri kalanÄ±nda bazÄ± korkunÃ§ olaylar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Myanmar'Ä±n bu yola girmeye karar vermesi utanÃ§ verici."
Lee, Myanmar hÃ¼kÃ¼meti daha Ã¶nce "saklayacaklarÄ± hiÃ§bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemesine raÄŸmen kendisi hakkÄ±nda alÄ±nan kararla bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.
BM Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼, Myanmar yÃ¶netiminin ayrÄ±ca mart ayÄ±nda kurulan "BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyi Myanmar UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Delil Tespiti SoruÅŸturma Misyonu" ile de iÅŸ birliÄŸi yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bazÄ± bÃ¶lgelere eriÅŸim izninin kÄ±sÄ±tlanmasÄ± ÅŸartÄ±yla ocak ayÄ±nda yapacaÄŸÄ± ziyarete daha Ã¶nce olumlu yanÄ±t verdiÄŸini anÄ±msatan Lee, kararÄ±n tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesini umduÄŸunu belirtti.
Lee, nisan ayÄ±nda AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, birÃ§ok Ã¶lÃ¼m tehdidi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun kendisini strese soktuÄŸunu kaydetmiÅŸti.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, baÅŸta Arakan eyaletinin kuzeyi olmak Ã¼zere MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere BM kuruluÅŸlarÄ± iÃ§in eriÅŸim izni vermiyor.
BM'den yapÄ±lan sayÄ±sÄ±z Ã§aÄŸrÄ±ya raÄŸmen hÃ¼kÃ¼met, bu yÃ¶nde olumlu bir adÄ±m atmadÄ±.
ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARA YAPILAN ZULÃœM
Myanmar ordusunun silahlÄ± militanlarla mÃ¼cadele gerekÃ§esiyle Arakan'da sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nda 25 AÄŸustos'tan bu yana binlerce MÃ¼slÃ¼man hayatÄ±nÄ± kaybetti.
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar (MSF) Ã–rgÃ¼tÃ¼, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 25 AÄŸustos'tan bu yana 6 bin 700 MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Binlerce ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man da can gÃ¼venliÄŸi nedeniyle halen bÃ¶lgeden uzaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Myanmar'dan kaÃ§an 650 bin civarÄ±ndaki sivil daÄŸlÄ±k bÃ¶lgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla BangladeÅŸ'e geÃ§ti.
Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.
BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.
Prof. Dr. SofuoÄŸlu, IKBY'de devam eden gÃ¶steriler iÃ§in, "Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma, PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Devlet BaÅŸkanÄ± Nyusi, "Kamu dÃ¼zeni ve gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ tedbirler almaya devam edeceÄŸiz. Ãœlkemizdeki savunma ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mevcudiyetini ve mÃ¼dahale kapasitesini gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz" dedi
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da dÃ¼zenlenecek Suriye konulu 8. Astana toplantÄ±sÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee'nin Ã¼lkeye tÃ¼m eriÅŸim izinlerini iptal etti
Beyaz Saray yetkilisi Anton, "BaÅŸkan'Ä±n belgenin her kelimesini ve satÄ±rÄ±nÄ± okuduÄŸunu sÃ¶yleyemem" dedi
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