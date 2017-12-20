13:29, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Suriye konulu 8. Astana toplantÄ±sÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye krizininÂ taraflarÄ±,Â Kazakistan'daÂ 21-22 AralÄ±k tarihlerinde dÃ¼zenlenecekÂ 8'inci toplantÄ±Â iÃ§in baÅŸkentÂ Astana'yaÂ gelirken gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ana gÃ¼ndemini, tutuklu ve esirlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, cenazelerin teslim edilmesi, kayÄ±p kiÅŸilerin aranmasÄ±, tarihi alanlarÄ±n mayÄ±nlardan temizlenmesi, insani yardÄ±mlarÄ±n kesintisiz giriÅŸinin saÄŸlanmasÄ±, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerindeki ateÅŸkes ihlalleri ve SoÃ§i'de yapÄ±lacak kongreye hazÄ±rlÄ±klarÄ± oluÅŸturuyor.Â

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ateÅŸkesin garantÃ¶rleriÂ TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ranÂ ileÂ askeri muhalefet,Â rejim heyetleriÂ ve gÃ¶zlemciler, yarÄ±n baÅŸlayacak ikili ve Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmak iÃ§in Astana'ya gelmeye baÅŸladÄ±.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, taraflarÄ±n, tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, cenazelerin teslim edilmesi ve kayÄ±plarÄ±n aranmasÄ±yla ilgili belgeleri kabul etmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Heyetlerin ayrÄ±ca, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerindeki iÅŸleyiÅŸine iliÅŸkin konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Taraflar, Suriye'deki UNESCO kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ± listesine alÄ±nan tarihi yerlerin mayÄ±nlardan temizlenmesiyle ilgili ortak bildiriyi onaylamak niyetinde." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Tutuklu ve esirlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, tarihi eserlerin bulunduÄŸu alanlarÄ±n mayÄ±nlardan temizlenmesi, insani yardÄ±mlarÄ±n kesintisiz giriÅŸinin saÄŸlanmasÄ±, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerindeki ateÅŸkes ihlalleri ve SoÃ§i'de yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazÄ±rlÄ±klar baÅŸlÄ±ca gÃ¼ndem maddelerini oluÅŸturuyor.

Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Astana'daki son toplantÄ± olabileceÄŸi, devamÄ±nÄ±n SoÃ§i'de yapÄ±labileceÄŸi konuÅŸuluyor.

REJÄ°M KUÅžATMA VE SALDIRILARINI SÃœRDÃœRÃœYOR

Askeri muhalefet heyetinin, rejimin sÄ±kÄ± askeri ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'daki insani krizi, acil tahliyeye muhtaÃ§ sivillerin kuÅŸatmadan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± da gÃ¼ndeme getirmesi bekleniyor.

Rejim gÃ¼Ã§leri DoÄŸu Guta'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°dlib gÃ¼ney kÄ±rsalÄ±, Hama kuzeyi ve doÄŸusu, TÃ¼rkmendaÄŸÄ± ve Beyt Cin bÃ¶lgesine (Åžam/Kuneytra illeri sÄ±nÄ±rÄ±ndaki) ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlemeye devam ediyor.Â

2017'DE 8 KEZ ASTANA'DA BÄ°R ARAYA GELÄ°NDÄ°

Astana toplantÄ±larÄ±nÄ±n ilki 23-24 Ocak'ta TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, iki Ã¼lkenin garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesi gÃ¼ndemiyle dÃ¼zenlenmiÅŸti. TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran, BM, muhalefet ve rejim heyetleri, ateÅŸkesi izlemek iÃ§in Ã¼Ã§lÃ¼ mekanizma kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra yapÄ±lan 7 toplantÄ±, Suriye'de 6 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden iÃ§ savaÅŸta Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de durmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.