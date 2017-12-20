Suriye konulu 8. Astana toplantÄ±sÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak

Suriye krizininÂ taraflarÄ±,Â Kazakistan'daÂ 21-22 AralÄ±k tarihlerinde dÃ¼zenlenecekÂ 8'inci toplantÄ±Â iÃ§in baÅŸkentÂ Astana'yaÂ gelirken gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ana gÃ¼ndemini, tutuklu ve esirlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, cenazelerin teslim edilmesi, kayÄ±p kiÅŸilerin aranmasÄ±, tarihi alanlarÄ±n mayÄ±nlardan temizlenmesi, insani yardÄ±mlarÄ±n kesintisiz giriÅŸinin saÄŸlanmasÄ±, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerindeki ateÅŸkes ihlalleri ve SoÃ§i'de yapÄ±lacak kongreye hazÄ±rlÄ±klarÄ± oluÅŸturuyor.Â
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ateÅŸkesin garantÃ¶rleriÂ TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ranÂ ileÂ askeri muhalefet,Â rejim heyetleriÂ ve gÃ¶zlemciler, yarÄ±n baÅŸlayacak ikili ve Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmak iÃ§in Astana'ya gelmeye baÅŸladÄ±.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, taraflarÄ±n, tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, cenazelerin teslim edilmesi ve kayÄ±plarÄ±n aranmasÄ±yla ilgili belgeleri kabul etmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
Heyetlerin ayrÄ±ca, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerindeki iÅŸleyiÅŸine iliÅŸkin konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Taraflar, Suriye'deki UNESCO kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ± listesine alÄ±nan tarihi yerlerin mayÄ±nlardan temizlenmesiyle ilgili ortak bildiriyi onaylamak niyetinde." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Tutuklu ve esirlerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±, tarihi eserlerin bulunduÄŸu alanlarÄ±n mayÄ±nlardan temizlenmesi, insani yardÄ±mlarÄ±n kesintisiz giriÅŸinin saÄŸlanmasÄ±, gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgelerindeki ateÅŸkes ihlalleri ve SoÃ§i'de yapÄ±lacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazÄ±rlÄ±klar baÅŸlÄ±ca gÃ¼ndem maddelerini oluÅŸturuyor.
Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Astana'daki son toplantÄ± olabileceÄŸi, devamÄ±nÄ±n SoÃ§i'de yapÄ±labileceÄŸi konuÅŸuluyor.
Askeri muhalefet heyetinin, rejimin sÄ±kÄ± askeri ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'daki insani krizi, acil tahliyeye muhtaÃ§ sivillerin kuÅŸatmadan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± da gÃ¼ndeme getirmesi bekleniyor.
Rejim gÃ¼Ã§leri DoÄŸu Guta'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°dlib gÃ¼ney kÄ±rsalÄ±, Hama kuzeyi ve doÄŸusu, TÃ¼rkmendaÄŸÄ± ve Beyt Cin bÃ¶lgesine (Åžam/Kuneytra illeri sÄ±nÄ±rÄ±ndaki) ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlemeye devam ediyor.Â
Astana toplantÄ±larÄ±nÄ±n ilki 23-24 Ocak'ta TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, iki Ã¼lkenin garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesi gÃ¼ndemiyle dÃ¼zenlenmiÅŸti. TÃ¼rkiye, Rusya, Ä°ran, BM, muhalefet ve rejim heyetleri, ateÅŸkesi izlemek iÃ§in Ã¼Ã§lÃ¼ mekanizma kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra yapÄ±lan 7 toplantÄ±, Suriye'de 6 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden iÃ§ savaÅŸta Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de durmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.
Prof. Dr. SofuoÄŸlu, IKBY'de devam eden gÃ¶steriler iÃ§in, "Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma, PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Devlet BaÅŸkanÄ± Nyusi, "Kamu dÃ¼zeni ve gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ tedbirler almaya devam edeceÄŸiz. Ãœlkemizdeki savunma ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mevcudiyetini ve mÃ¼dahale kapasitesini gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz" dedi
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da dÃ¼zenlenecek Suriye konulu 8. Astana toplantÄ±sÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee'nin Ã¼lkeye tÃ¼m eriÅŸim izinlerini iptal etti
Beyaz Saray yetkilisi Anton, "BaÅŸkan'Ä±n belgenin her kelimesini ve satÄ±rÄ±nÄ± okuduÄŸunu sÃ¶yleyemem" dedi
Avrupa Adalet DivanÄ±, Uber'in uygulama deÄŸil, ulaÅŸÄ±m ÅŸirketi olduÄŸu kararÄ± aldÄ±
Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib iline dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu 17 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Suudi Arabistan 2018 bÃ¼tÃ§esinin Ã¼Ã§te birini askeri harcamalara ayÄ±racak
ABD Senatosu'nda, CumhuriyetÃ§i Parti'nin Ã¼lkenin vergi sisteminde son 30 yÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸikliklerini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±sÄ± 48'e karÅŸÄ± 51 oyla kabul edildi.
Ã‡ekya'da ( Ã‡ek Cumhuriyeti ) ANO Partisi ile Ã¼lkedeki hiÃ§bir partinin koalisyon kurmak istememesi Ã¼lkede erken seÃ§imi gÃ¼ndeme getirdi
GÃ¼ney Afrika'da inÅŸa edilecek Filistin MÃ¼zesi'nde ÅŸehitlik duvarÄ±na Ä°srail tarafÄ±ndan katledilen bÃ¼tÃ¼n Filistinlilerin isminin yazÄ±lacak ve Ä°slam, HristiyanlÄ±k ve OsmanlÄ± dÃ¶neminden bugÃ¼ne gÃ¶rsel anlatÄ±mlar yapÄ±lacak
Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te 27 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD'nin yeni Ulusal GÃ¼venlik Stratejisi hakkÄ±nda, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin 'Pakistan topraklarÄ±nda faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi' iddiasÄ± tamamen asÄ±lsÄ±zdÄ±r." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Rus lider BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu devletlerinini istihbarat ÅŸefleri ile Irak ve Suriye'den dÃ¶nen militanlara karÅŸÄ± iÅŸbirliÄŸi yapma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu