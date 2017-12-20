13:29, 20 Aralık 2017 Çarşamba

Bitlis'te 3 el yapımı patlayıcı imha edildi





Tatvan'da toprağa gömülü vaziyette 25'er kilogramlık teneke içerisine gizlenmiş mazot, amonyum nitrat karışımı ve pil bloğu ile hazırlanmış basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce araziye tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmada, Tatvan'ın Güreşçi köyü Taşdemir mezrası Şaştık Tepe mevkisinde, bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı düzeneği tuzaklandığı bilgisi alındı. İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu mevkide 19 Aralık'ta gerçekleştirilen arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette 25'er kilogramlık teneke içerisine gizlenmiş mazot, amonyum nitrat karışımı ve pil bloğu ile hazırlanmış basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı düzenekleri İl Jandarma Komutanlığına bağlı patlayıcı madde imha timi tarafından kontrolü şekilde yerinde imha edildi.

İlgili Konular Bitlis PKK Tatvan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.