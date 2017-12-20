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Afrika
13:45, 20 Aralık 2017 Çarşamba

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Mozambik teröre karşı güvenlik güçlerinin sayısını artıracak
Mozambik teröre karşı güvenlik güçlerinin sayısını artıracak

Devlet Başkanı Nyusi, "Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için güçlü tedbirler almaya devam edeceğiz. Ülkemizdeki savunma ve güvenlik güçlerinin mevcudiyetini ve müdahale kapasitesini güçlendireceğiz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkenin kuzeyinde güvenlik güçlerine saldıranları "haydut" olarak niteleyerek saldırganlara müdahale için güvenlik güçlerinin kapasitesinin artırılacağını bildirdi.

Nyusi, ülke genelinde 2017'de yaşanan gelişmelere ilişkin mecliste konuşma yaptı.

Ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırıların aşırılıktan esinlenmiş "haydutlar" tarafından düzenlendiğini belirten Nyusi, bunların devleti küçük düşürmeyi hedeflediğini ifade etti.

Nyusi, "Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için güçlü tedbirler almaya devam edeceğiz. Ülkemizdeki savunma ve güvenlik güçlerinin mevcudiyetini ve müdahale kapasitesini güçlendireceğiz." diye konuştu.

Pazar günü Cabo Delgado vilayetine bağlı Mocimboa da Praia bölgesinde kimliği belirlenemeyen saldırganların polis ekibine pusu kurması sonucu 1 polis yaşamını yitirmiş, 5 polis yaralanmıştı.

Polisten yapılan açıklamada, saldırının, polis ekibinin kapatılan yolu açmak için durduğu sırada gerçekleştirildiği belirtilmiş ve ölen polisin Mozambik Savunma ve Güvenlik Güçlerine bağlı özel polis birimi olan Acil Müdahale Ekibi’nde direktör olduğu kaydedilmişti.

TESLİM OLMALARI İÇİN 7 GÜN MÜHLET

Geçen hafta da Mozambik Polis Şefi Bernardino Rafael, ülkenin kuzeyindeki silahlı gruplara teslim olması için 7 gün süre tanıdıklarını açıklamıştı. Ülkenin barışa ihtiyaç duyduğunu belirten Rafael, “Eğer silahlarını teslim eder ve pişman olurlarsa onları affedeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Mozambik’te ekim ayında polislere yönelik peş peşe saldırılar düzenlenmişti. Saldırılardan sonra Nyusi, istihbarat servisi başkanı ve genelkurmay başkanını görevden almıştı. Saldırılar sebebiyle şimdiye kadar 35’i Tanzanya uyruklu 251 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırıların görüldüğü Cabo Delgado vilayeti, zengin doğalgaz kaynaklarıyla biliniyor.



İlgili Konular Mozambik
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