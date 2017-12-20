14:06, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

'IKBY'deki 'Yeni Nesil' ayaklanmasÄ± PKK'nÄ±n yeni Truva AtÄ±'dÄ±r'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sakarya Ãœniversitesi Fen-Edebiyat FakÃ¼ltesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ebubekir SofuoÄŸlu, "Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma, PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r." dedi.

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde (IKBY)Â devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterileri deÄŸerlendiren SofuoÄŸlu, olaylarÄ±nÂ Arap BaharÄ± hareketlerininÂ bir devamÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

SofuoÄŸlu, IKBY'ye uygulanan ambargonun halkÄ± bunaltmasÄ± ve memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶denmemesi Ã¼zerine ortaya Ã§Ä±kan kompozisyonun, ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek,Â ''Yeni Nesil HareketiÂ adlÄ± yapÄ±lanma, 2012'de baÅŸlayan Arap BaharÄ± diye tanÄ±mlanan aslÄ±nda Arap katliamÄ± olduÄŸu ÅŸimdi Ã§ok daha iyi anlaÅŸÄ±lan hareketlerin bir devamÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ndedir. O dÃ¶nemde bÃ¶lge Ã¼lkeleri nasÄ±l karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± ise ÅŸu anda Kuzey Irakâ€™ta da aynÄ± ÅŸekilde bir yapÄ±lanma kendini hissettirmektedir.'' diye konuÅŸtu.

EgemenliÄŸi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarakÂ Erbil'de bulunan Mesud Barzani'nin, HalepÃ§e ve SÃ¼leymaniye'yeÂ nÃ¼fuz edemediÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aktaranÂ SofuoÄŸlu, askeri aÃ§Ä±dan sÄ±nÄ±rlarÄ±n yeniden Ã§izilmesinin gÃ¼ndeme gelebileceÄŸine vurgu yaptÄ±.

"BARZANÄ° KESÄ°NLÄ°KLE TÃœRKÄ°YE'NÄ°N Ä°STEDÄ°ÄžÄ° SINIRLARA GELMELÄ°"

SofuoÄŸlu, Barzani'nin bÃ¶lgesini tek parÃ§a halinde elinde tutmasÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmez koÅŸulunun, bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§lerle kuracaÄŸÄ± ortaklÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

''Barzani birtakÄ±m gÃ¼Ã§lere dayanmak zorunda ama bu dayanacaÄŸÄ± gÃ¼Ã§ler asla BatÄ±lÄ± gÃ¼Ã§ler olamaz. Ne Almanya olabilir, ne ABD olabilir, ne Ä°ngiltere ne Fransa...Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¶lgede dayandÄ±klarÄ± bir halklarÄ± yok. Barzani'nin dayanacaÄŸÄ± yer Rusya ki bu da dolaylÄ± bir dayanma olur. DayanabileceÄŸi Ã¼lke Ä°ran olur veya TÃ¼rkiye ile hareket edebilir. Belki de Suudi Arabistan ile hareket etmek isteyebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¶lge Ã¼lkeleri ile hareket etmek zorundadÄ±r.

Ä°ran ile hareket edemeyeceÄŸine gÃ¶re,Â Barzani kesinlikle TÃ¼rkiye'nin istediÄŸi sÄ±nÄ±rlara gelmeli,Â TÃ¼rkiye'nin istediÄŸi yapÄ±ya girmek zorundadÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ varlÄ±ÄŸÄ± ciddi anlamda tehdit altÄ±ndadÄ±r. Komple ortadan kalkmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil sonuÃ§ta Barzani bir aÅŸirettir. Ama Kuzey Irak'Ä± tek parÃ§a halinde elinde tutma avantajÄ±nÄ± tamamen kaybedebilir.''

''PKK/PYDâ€™YE ALAN AÃ‡ILIYOR''

Prof. Dr. SofuoÄŸlu, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki gÃ¶sterilerin devam etmesi halinde bÃ¶lgede Ã§ok ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n yaÅŸanabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek, olaylarÄ±n Erbil'e sÄ±Ã§ramasÄ± durumunda Barzani ve Talabani kuvvetleri olarak ayrÄ±lan peÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin birbiriyle Ã§atÄ±ÅŸabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

SofuoÄŸlu, ''Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma,PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r.Â Sincan'a yerleÅŸmiÅŸ PKK'nÄ±n yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± operasyonlarÄ±n baÅŸka bir versiyonu olabilir. Ä°Ã§lerinde kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirmiÅŸ DEAÅž'lÄ± militanlarÄ±n olma ihtimali hiÃ§ de zayÄ±f deÄŸildir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ BatÄ±lÄ± gÃ¼Ã§lerin bu bÃ¶lgede kendi varlÄ±klarÄ±nÄ± devam ettirebilmesi iÃ§in Ä°slami akÄ±mlarÄ±n gÃ¼Ã§lenmemesi gerekir. Bunun da tek yolu PKK gibi Marksist, sekÃ¼ler yapÄ±larÄ±n desteklenmesinden geÃ§iyor. Bununla tÃ¼m bÃ¶lgeyi PKK, PYD kontrolÃ¼ne geÃ§irebilirler.'' deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

SofuoÄŸlu, kÃ¼reselcilerin bÃ¶lgeyi karÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± sonucu Ã§atÄ±ÅŸma ihtimalinin gÃ¼Ã§lendiÄŸini belirterek, kÄ±sa sÃ¼rede Ã¶nlem alÄ±nmasÄ±, bunu ortaya Ã§Ä±karan sebeplerin de ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin kendi gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atacak hiÃ§bir yapÄ±lanmaya izin vermeyeceÄŸine vurgu yapan SofuoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiler aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda her Ã¼lkenin doÄŸal tepki verebileceÄŸi gibi TÃ¼rkiye de kendi kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tepkisini rahatlÄ±kla verebilir. BÃ¶lgedeki SÃ¼nni nÃ¼fusun ezilmesine TÃ¼rkiye asla mÃ¼saade etmez. Ama burada Barzani'nin bir kere Ä°srail'den komple uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermesi gerekir. TÃ¼rkiye Turgut Ã–zal'dan beri, ÅŸu anda da olduÄŸu gibi kendisinden destek bekleyen halklarÄ± sahipsiz ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ortasÄ±nda bÄ±rakmayacaktÄ±r. TÃ¼rkiye yine tarihin kendisine vermiÅŸ olduÄŸu gÃ¶revi burada da yerine getirecektir.''