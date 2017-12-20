14:18, 20 Aralık 2017 Çarşamba

İHH'nın Suriye'ye insani yardımları sürüyor





İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin Hama kenti kırsalında bulunan Kefer Zeyte'deki 100 aileye gıda, 250 öğrenciye de kırtasiye yardımı ulaştırıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kefer Zeyte'deki yaşam alanlarının hava saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Çaresiz kalan sivillerin enkazlar arasında yaşamayı sürdürdüğünü belirten Tosun, "Kefer Zeyte, savaş öncesinde 45 bin nüfusa sahip bir bölgeydi. Bugünün şartlarında 7 bin insan yaşıyor. Bölgenin hemen hemen tamamı hava saldırıları nedeniyle enkaza döndü. Hangi sokağa girsek enkaz haline gelmiş evler görüyoruz." diye konuştu. Selim Tosun, bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırdıklarını aktararak, "Son olarak Kefer Zeyte'de 100 aileye gıda kolisi dağıttık. Yine bölgede bir okulda eğitime devam eden 250 öğrenciye de kırtasiye malzemesi ve okul çantası ulaştırdık. Bölgedeki sivillere yönelik insani yardım çalışmalarımız devam edecektir." ifadesini kullandı.

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