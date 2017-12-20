Güncelleme: 17:23, 20 Aralık 2017 Çarşamba

İTO'nun yeni Başkanı Öztürk Oran oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İbrahim Çağlar'ın vefatının ardından İTO Yönetimi bugün yaptığı toplantının ardından kararını açıkladı. İTO'nun yeni Yönetim Kurulu Kurulu Başkanlığı görevini devralan isim Öztürk Oran oldu.

ÖZTÜRK ORAN KİMDİR?

1956 yılında Kars’ta doğmuştur. Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümünden mezun oldu. Ayrıca Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Bütçeleme ve Standart Maliyetler uzmanlık programını bitirmiştir.

1974 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nda memur olarak çalışma hayatına başlamıştır. Bu arada 3 yıl süre ile Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi’nde Dış Ticaret, İngilizce, Muhasebe ve Banka Yöneticiliği eğitimini tamamlayıp pekiyi dereceyle diploma almıştır. 12 yıl T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nda, 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası’nda olmak üzere toplam 28 yıllık Bankacılık mesleği süresince memurluktan Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar hemen hemen her kademede çalışmıştır.

2003 yılından bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etmiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bunlarla beraber Yetimler Derneği ve Yetimler Vakfı gibi birçok STK ve vakıfların da yönetiminde bulunmuştur. İngilizce bilmektedir. 30.04.2014 tarihinde T.Vakıflar Bankası T.A.O. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Aynı zamanda T.Vakıflar Bankası T.A.O. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyesidir.

2015 yılı Haziran ayı itibariyle Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.