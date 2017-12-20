TÃ¼rkmenistan, elektriÄŸini Afganistan ve Pakistan'a ihraÃ§ edecek

TÃ¼rkmenistan hÃ¼kÃ¼meti ekonomik aÃ§mazdan Ã§Ä±kmak iÃ§in enerji piyasasÄ±nÄ± Ã§eÅŸitlendirme giriÅŸiminde bulunuyor. TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.
TÃ¼rkmenistan bu Ã§erÃ§evede ilk olarak Afganistan'daki elektrik sistemini tamamen kendi sistemi ile yenilemeye giriÅŸeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. TÃ¼rkmenistan hali hazÄ±rda Afganistan'a ucuz fiyattan elektrik saÄŸlÄ±yor.
Â TUTAP projesinin Orta Asya BÃ¶lgesel Ä°ÅŸbirliÄŸi ProgramÄ±'nÄ±n (CAREC) enerji sektÃ¶rÃ¼ iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸi bir plan olduÄŸu biliniyor. Afganistan Ã¼zerinden Pakistan'a ulaÅŸacak elektrik hattÄ± iÃ§in 500 KW'lÄ±k bir yÃ¼ksek gerilim hattÄ± oluÅŸturulacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. TUTAP hattÄ±nÄ±n, bir doÄŸal gaz boru hattÄ± projesi olan ve TÃ¼rkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan hattÄ±nda oluÅŸacak TAPI ile aynÄ± rotayÄ± izleyeceÄŸi belirtildi.
Kaynak: QHA
BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.
Prof. Dr. SofuoÄŸlu, IKBY'de devam eden gÃ¶steriler iÃ§in, "Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma, PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
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