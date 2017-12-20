14:45, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkmenistan, elektriÄŸini Afganistan ve Pakistan'a ihraÃ§ edecek

TÃ¼rkmenistan hÃ¼kÃ¼meti ekonomik aÃ§mazdan Ã§Ä±kmak iÃ§in enerji piyasasÄ±nÄ± Ã§eÅŸitlendirme giriÅŸiminde bulunuyor. TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.

TÃ¼rkmenistan bu Ã§erÃ§evede ilk olarak Afganistan'daki elektrik sistemini tamamen kendi sistemi ile yenilemeye giriÅŸeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. TÃ¼rkmenistan hali hazÄ±rda Afganistan'a ucuz fiyattan elektrik saÄŸlÄ±yor.

Â TUTAP projesinin Orta Asya BÃ¶lgesel Ä°ÅŸbirliÄŸi ProgramÄ±'nÄ±n (CAREC) enerji sektÃ¶rÃ¼ iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸi bir plan olduÄŸu biliniyor. Afganistan Ã¼zerinden Pakistan'a ulaÅŸacak elektrik hattÄ± iÃ§in 500 KW'lÄ±k bir yÃ¼ksek gerilim hattÄ± oluÅŸturulacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. TUTAP hattÄ±nÄ±n, bir doÄŸal gaz boru hattÄ± projesi olan ve TÃ¼rkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan hattÄ±nda oluÅŸacak TAPI ile aynÄ± rotayÄ± izleyeceÄŸi belirtildi.

Kaynak: QHA