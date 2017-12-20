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Bakü'de "Bir Millet, İki Devlet" karikatür sergisi açıldı
Bakü'de

Serginin açılışını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve mevkidaşı Memmedyarov yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk kökenli Alman vatandaşı karikatür sanatçısı Alp Gürhan Yalçıner'in "Bir Millet, İki Devlet" isimli sergisi açıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği serginin açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Azerbaycan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Mevkidaşı Memmedyarov ve diğer yetkililerle karikatür sergisinin açılışını gerçekleştiren Çavuşoğlu, Yalçıner'i tebrik ederek onun sadece yetenekli değil, aynı zamanda kültürel değerlere duyarlı bir sanatçı olduğunu söyledi.

Yalçıner'in Almanya'da büyümesine rağmen Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak değerlerine ilgi duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Kültürümüz ve değerlerimiz ortak. Gerçekten bir millet iki devletiz. Dilde bazı farklılıklar var. Bu da bizim zenginliğimiz. Önemli olan tüm bu zenginliklerimizi ortaya çıkarmak ve yaşatabilmektir." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin her düzeyde mükemmel olduğunu vurgulayarak, "Kardeş olan cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, ilişkilerimizi daha da pekiştirmek için daha fazla çalışacağız. Sanat etkinliklerini daha fazla yapalım. Sanat ve kültüre biraz daha ağırlık verirsek Dışişleri Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Yalçıner de sergiye katıldıkları için Çavuşoğlu ve diğer yetkililere teşekkür etti.



İlgili Konular Alp Gürhan Yalçıner Azerbaycan
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