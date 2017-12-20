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16:12, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba
Afrika
15:56, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

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UNSMIL'den Libya'ya "kurumlarÄ± birleÅŸtirin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
UNSMIL'den Libya'ya

BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

UNSMIL'Ä±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Libya Siyasi AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n" hangi pozisyona kimin getirileceÄŸi zaman Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) ile Devlet YÃ¼ksek Konseyi arasÄ±nda istiÅŸare edilmesini Ã¶ngÃ¶ren 15'inci maddesi hatÄ±rlatÄ±larak, "LibyalÄ±larÄ±n takip etmesi gereken en bÃ¼yÃ¼k hedef kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesidir." denildi.

TM dÃ¼n Merkez BankasÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Muhammed Åžukri'yi atamÄ±ÅŸtÄ±. Devlet YÃ¼ksek Konseyi ve Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti'ne (UMH) baÄŸlÄ± Merkez BankasÄ± bu karara itiraz etmiÅŸti.

Ãœlkedeki Merkez BankasÄ±ndan biri Trablus'ta Es-Sadik el-Kebir, diÄŸeri El-Beyda kentinde Ali el-Habri tarafÄ±ndan yÃ¶netilen iki kuruma bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Libya Devlet YÃ¼ksek Konseyi BaÅŸkanÄ± Abdurrahman Suveyhili, dÃ¼n bu adÄ±mÄ± kÄ±nayarak, Siyasi AnlaÅŸmanÄ±n 15'inci maddesine gÃ¶re Es-Sadik el-Kebir'in konumu hakkÄ±nda karar verilene kadar gÃ¶revinde kalacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Libya kanunlarÄ±na gÃ¶re, Merkez BankasÄ± baÅŸkanlarÄ± 5 yÄ±lda bir deÄŸiÅŸiyor.



Ä°lgili Konular Libya UNSMIL
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