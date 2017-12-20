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Afrika
16:18, 20 Aralık 2017 Çarşamba

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BM Güney Sudan’daki kamplarından birini kapattı
BM Güney Sudan’daki kamplarından birini kapattı

UNMISS, Güney Sudan Yukarı Nil eyaletinin Melut bölgesinde iç savaştan etkilenen yüzlerce ailenin sığındığı kampın "başarılı" şekilde kapatıldığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), ülkede iç göçe maruz kalanların yaşadığı koruma kamplarından birini kapattığını duyurdu.

Misyondan yapılan yazılı açıklamada, Yukarı Nil eyaletinin Melut bölgesinde iç savaştan etkilenen yüzlerce ailenin sığındığı kampın "başarılı" şekilde kapatıldığı belirtildi.

Kararın, ailelerin evlerine geri dönmek istemesi üzerine alındığı kaydedilen açıklamada, 562 kişinin kamptan taşındığı, 255 kişinin ise başka bölgelerdeki kamplara yerleştirildiği ifade edildi.

UNMISS Başkanı David Shearer, “Sonunda insanların evine gitmek için kendilerini güvende hissetmeleri memnuniyet verici.” ifadelerini kullanarak ülkenin birçok bölgesinde insanların ölüm korkusu yaşadığını ve çatışma ortamının devam ettiğini hatırlattı.

Ülke içerisinde yerinden olmuş sivillerin korunmasının öncelikle hükümetin görevi olduğuna işaret edilen açıklamada, UNMISS'in ülkenin yedi farklı noktasındaki kamplarında yaklaşık 210 bin kişiye koruma sağladığı aktarıldı.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki gerilimle iç savaşa sürüklenmişti. İç savaşta yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

 



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