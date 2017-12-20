Nijerya'da 20 Boko Haram Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TÃ¼rkmenistan, elektriÄŸini Afganistan ve Pakistan'a ihraÃ§ edecek

TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.