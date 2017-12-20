Nijerya'da 20 Boko Haram Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Nijerya'da Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlarda 20 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya ordusu adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Albay Timothy Antigha, Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ±'ndaki operasyonlarda 20 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 17'sinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde bulunan 100 kiÅŸinin de kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Ã–rgÃ¼t Ã¼yelerinin Magumeri, Kauram ve diÄŸer bÃ¶lgelerde kÃ¶ylere sÄ±zarak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Antigha, son iki haftadÄ±r Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik etkili operasyonlar dÃ¼zenlediklerini belirtti.
Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸladÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼z binlerce insan gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalÄ±yor.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Gudenus, Viyana'da yaÅŸayan, iltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 13 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n suÃ§ iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtirilmesini Ã¶nerdi.
Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu, seÃ§im dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Alman Bild gazetesi, Rusya'nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki "Sapad 2017" tatbikatÄ±nda NATO ile Avrupa Ã¼lkelerine karÅŸÄ± savaÅŸ provasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
Yemen ordusu Taiz ilinde Husilerin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± stratejik bÃ¶lgeleri geri aldÄ±
Danimarka'da BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kabulÃ¼ ve sayÄ±sÄ±yla ilgili kararlar bundan bÃ¶yle GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± tarafÄ±ndan verilecek.
Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ±'ndaki operasyonlarda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde bulunan 100 kiÅŸi de kurtarÄ±ldÄ±
UNMISS, GÃ¼ney Sudan YukarÄ± Nil eyaletinin Melut bÃ¶lgesinde iÃ§ savaÅŸtan etkilenen yÃ¼zlerce ailenin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n "baÅŸarÄ±lÄ±" ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.
Prof. Dr. SofuoÄŸlu, IKBY'de devam eden gÃ¶steriler iÃ§in, "Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma, PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Devlet BaÅŸkanÄ± Nyusi, "Kamu dÃ¼zeni ve gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ tedbirler almaya devam edeceÄŸiz. Ãœlkemizdeki savunma ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mevcudiyetini ve mÃ¼dahale kapasitesini gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz" dedi
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da dÃ¼zenlenecek Suriye konulu 8. Astana toplantÄ±sÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Lee'nin Ã¼lkeye tÃ¼m eriÅŸim izinlerini iptal etti
Beyaz Saray yetkilisi Anton, "BaÅŸkan'Ä±n belgenin her kelimesini ve satÄ±rÄ±nÄ± okuduÄŸunu sÃ¶yleyemem" dedi
Avrupa Adalet DivanÄ±, Uber'in uygulama deÄŸil, ulaÅŸÄ±m ÅŸirketi olduÄŸu kararÄ± aldÄ±
Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib iline dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda, aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu 17 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi