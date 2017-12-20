16:40, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Danimarka sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almamak iÃ§in yasa Ã§Ä±karttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Danimarka, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) kotasÄ± nedeniyle 2016-2018 yÄ±llarÄ±nda kabul etmesi gereken bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± almamak iÃ§in kanun Ã§Ä±karttÄ±.

Danimarka Parlamentosu Folketingâ€™de onaylanan yasaya gÃ¶re, BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kabulÃ¼ ve sayÄ±sÄ±yla ilgili kararlar bundan bÃ¶yle GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± tarafÄ±ndan verilecek.

Son iki yÄ±ldÄ±r BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almayan Danimarkaâ€™nÄ±n, gelecek yÄ±l, 3 yÄ±lÄ±n toplamÄ± olan bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± kabul etmesi gerekiyordu.

Yasaya azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼metini oluÅŸturan partiler ve Sosyal Demokrat Parti kabul oyu verirken, hÃ¼kÃ¼meti dÄ±ÅŸarÄ±dan destekleyen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Danimarka Halk Partisi ise yasaya karÅŸÄ± durdu.

Danimarka Halk Partisi yetkilileri, gelecek yÄ±llarda hÃ¼kÃ¼metin sol bloÄŸa geÃ§mesi durumunda, sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ bir bakanÄ±n daha fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kabul edeceÄŸini neden gÃ¶stererek kanuna destek vermediklerini bildirdi.

Danimarka Ä°statistik Kurumuna gÃ¶re, 2017â€™nin 10 ayÄ±nda 2 bin 898 kiÅŸi Danimarkaâ€™dan sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulundu.

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