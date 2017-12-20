17:31, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Yemen'de bir bÃ¶lge Husilerden geri alÄ±ndÄ±





Yemen ordusu Taiz ilinde Husilerin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± stratejik bÃ¶lgeleri geri aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen ordusunun Taiz ilinde Husilerin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± stratejik bÃ¶lgeleri geri aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ordu SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Albay Abdulbasit el-Bahr, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Taiz'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Makbana ilÃ§esinde bulunan Cebel Said ve el-Hazzan tepelerinde kontrolÃ¼n Yemen ordusuna geÃ§tiÄŸini belirtti. Albay Bahr, bÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Husilerden Ã¶len ve yaralananlar olduÄŸunu aktardÄ±. Ã–te yandan Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin Yemen'in baÅŸkenti Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelere yoÄŸun bombardÄ±man gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi iddia edildi. Husilerden bir kaynak, koalisyona baÄŸlÄ± savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Sana'nÄ±n etrafÄ±ndaki bazÄ± askeri kamplarla, baÅŸkentin orta kesiminde yer alan bir ticari depoyu vurduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. AyrÄ±ca yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, koalisyon uÃ§aklarÄ± Amran ilindeki Cebel el-Merha'da bulunan Husilere ait askeri Ã¼sse 5 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.

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