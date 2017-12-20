GÃ¼ncelleme: 17:40, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Rusya'dan Avrupa'ya saldÄ±rÄ± tatbikatÄ± iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Alman Bild gazetesi, Rusya'nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ''Sapad 2017'' tatbikatÄ±nda terÃ¶rle mÃ¼cadeleden Ã§ok NATO ve Avrupa'ya karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± planÄ±nÄ± icra ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Gazete, BatÄ±lÄ± istihbarat kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Rusya'nÄ±n 100 bin askerle dÃ¼zenlediÄŸi tatbikatÄ±n adÄ±nÄ±n resmiyette ''terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadele'' olduÄŸunu ancak tatbikatÄ±n daha Ã§ok NATO ve Avrupa Ã¼lkelerine karÅŸÄ± savaÅŸ planÄ± olduÄŸunu yazdÄ±.

Tatbikattaki senaryoya gÃ¶re, bir kaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde BaltÄ±k Ã¼lkelerinin alÄ±nmasÄ± hedefleniyor. ArdÄ±ndan tatbikattaki simÃ¼lasyonda, NATO Ã¼yesi BatÄ± Avrupa Ã¼lkeleri ve Ã¶zellikle Almanya, Hollanda, Polonya, NorveÃ§, Finlandiya ve Ä°sveÃ§'e yÄ±ldÄ±rÄ±m harekatÄ± dÃ¼zenlenmesi yer alÄ±yor.

Haberde, Rusya'nÄ±n dÃ¶rt yÄ±lda bir dÃ¼zenlediÄŸi Sapad (BatÄ±) tatbikatÄ±nÄ±n savunma ve anti terÃ¶r amaÃ§lÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ancak bunun tam olarak doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Gazete, Rus ordusunun savaÅŸ planlarÄ±nÄ±n, NATOâ€™nun askeri karÅŸÄ±lÄ±k vermesini de Ã¶nlemeyi hedeflediÄŸini, bu amaÃ§la tatbikatta Alman ve Hollanda donanmalarÄ±na ait tesislerin, kuzeyden yapÄ±lacak hava saldÄ±rÄ±larÄ±yla vurulmasÄ± planÄ±nÄ±n da bulunduÄŸunu iddia etti.

Gazeteye konuÅŸan istihbarat yetkilileri, Rusyaâ€™nÄ±n savaÅŸ durumunda Ä°sveÃ§ ve Finlandiyaâ€™nÄ±n tarafsÄ±z kalmayacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bu nedenle de bu Ã¼lkelere yÃ¶nelik Ä°skender fÃ¼zeleriyle saldÄ±rÄ±lar planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ler.