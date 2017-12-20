Güncelleme: 17:51, 20 Aralık 2017 Çarşamba

Anadolu'nun ilk camisi tadilatta





Anadolu'nun ilk camisi Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, tadilat için kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Anadolu'nun ilk camisi olma özelliği taşıyan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle ibadet ve ziyarete kapatıldı. Camide yılların verdiği kullanımdan kaynaklı ufak tefek eksiklikler olduğu bildirilirken bu sorunları giderilmesi için 3 haftalık bir tadilat işlemi gerçekleştirileceği belirtildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, caminin iç kısmında boyama işlemi gerçekleştirileceği, duvar ve kubbe kısmında yaşanan deformelerin de giderileceği kaydedildi.

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