GÃ¼ncelleme: 18:04, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Kenya'daki seÃ§imin bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu: 92 Ã¶lÃ¼





Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu, seÃ§im dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± KomisyonuÂ (KNCHR),Â seÃ§imÂ dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±ndaÂ 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â belirterek hÃ¼kÃ¼mete soruÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Komisyon, aÄŸustos ve ekim aylarÄ±ndaki seÃ§im dÃ¶nemlerinde yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±kladÄ±. Komisyon BaÅŸkanÄ± Kagwiri Mbogori, seÃ§imlerdeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 10'u Ã§ocuk 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 247 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KayÄ±plardan aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼ce baÅŸvuran polislerin ve sivillerin sorumlu olduÄŸunu kaydeden Mbogori, hÃ¼kÃ¼mete suÃ§lularÄ±n yakalanmasÄ± ve adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. CESETLERDE KURÅžUN YARALARI VE DERÄ°N KESÄ°KLERE RASTLANDI YapÄ±lan otopsilerde 57 cesette kurÅŸun yarasÄ±na ve derin kesiklere rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mbogori, "SeÃ§imler ve seÃ§im dÃ¶nemi arkamÄ±zda kaldÄ± ancak 2022 seÃ§im sÃ¼recinin uyum iÃ§inde ve kapsayÄ±cÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in yaÅŸanan ÅŸeylere kafa yormalÄ±yÄ±z." dedi. Kenya'da YÃ¼ksek Mahkeme, muhalefetin itirazÄ± Ã¼zerine 8 AÄŸustos'ta dÃ¼zenlenen baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinin tekrarlanmasÄ± kararÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. 26 Ekim'de protestolar ve sÄ±kÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda tekrarlanan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, mevcut Devlet BaÅŸkanÄ± Uhuru Kenyatta, oylarÄ±n yÃ¼zde 98,26'sÄ±nÄ± alarak yeniden seÃ§ilmiÅŸti. SeÃ§imi boykot eden muhalifler sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmezken seÃ§imden Ã§ekilmesine raÄŸmen adÄ± oy pusulasÄ±nda yer alan muhalefet partilerinin ortak adayÄ± Raila Odinga yÃ¼zde 0,96 oy almÄ±ÅŸtÄ±. Kenya YÃ¼ksek Mahkemesi, muhalifler tarafÄ±ndan seÃ§im sonuÃ§larÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddederek seÃ§imde hiÃ§bir yasa dÄ±ÅŸÄ±lÄ±k ve usulsÃ¼zlÃ¼ÄŸe rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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