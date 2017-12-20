Kenya'daki seÃ§imin bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu: 92 Ã¶lÃ¼

Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± KomisyonuÂ (KNCHR),Â seÃ§imÂ dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±ndaÂ 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼Â belirterek hÃ¼kÃ¼mete soruÅŸturma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Komisyon, aÄŸustos ve ekim aylarÄ±ndaki seÃ§im dÃ¶nemlerinde yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla aÃ§Ä±kladÄ±.
Komisyon BaÅŸkanÄ± Kagwiri Mbogori, seÃ§imlerdeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 10'u Ã§ocuk 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 247 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KayÄ±plardan aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼ce baÅŸvuran polislerin ve sivillerin sorumlu olduÄŸunu kaydeden Mbogori, hÃ¼kÃ¼mete suÃ§lularÄ±n yakalanmasÄ± ve adalet Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
YapÄ±lan otopsilerde 57 cesette kurÅŸun yarasÄ±na ve derin kesiklere rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mbogori, "SeÃ§imler ve seÃ§im dÃ¶nemi arkamÄ±zda kaldÄ± ancak 2022 seÃ§im sÃ¼recinin uyum iÃ§inde ve kapsayÄ±cÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in yaÅŸanan ÅŸeylere kafa yormalÄ±yÄ±z." dedi.
Kenya'da YÃ¼ksek Mahkeme, muhalefetin itirazÄ± Ã¼zerine 8 AÄŸustos'ta dÃ¼zenlenen baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinin tekrarlanmasÄ± kararÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. 26 Ekim'de protestolar ve sÄ±kÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda tekrarlanan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde, mevcut Devlet BaÅŸkanÄ± Uhuru Kenyatta, oylarÄ±n yÃ¼zde 98,26'sÄ±nÄ± alarak yeniden seÃ§ilmiÅŸti.
SeÃ§imi boykot eden muhalifler sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmezken seÃ§imden Ã§ekilmesine raÄŸmen adÄ± oy pusulasÄ±nda yer alan muhalefet partilerinin ortak adayÄ± Raila Odinga yÃ¼zde 0,96 oy almÄ±ÅŸtÄ±.
Kenya YÃ¼ksek Mahkemesi, muhalifler tarafÄ±ndan seÃ§im sonuÃ§larÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddederek seÃ§imde hiÃ§bir yasa dÄ±ÅŸÄ±lÄ±k ve usulsÃ¼zlÃ¼ÄŸe rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Gudenus, Viyana'da yaÅŸayan, iltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 13 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n suÃ§ iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtirilmesini Ã¶nerdi.
Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu, seÃ§im dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Alman Bild gazetesi, Rusya'nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki "Sapad 2017" tatbikatÄ±nda NATO ile Avrupa Ã¼lkelerine karÅŸÄ± savaÅŸ provasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
Yemen ordusu Taiz ilinde Husilerin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± stratejik bÃ¶lgeleri geri aldÄ±
Danimarka'da BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kabulÃ¼ ve sayÄ±sÄ±yla ilgili kararlar bundan bÃ¶yle GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± tarafÄ±ndan verilecek.
Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ±'ndaki operasyonlarda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde bulunan 100 kiÅŸi de kurtarÄ±ldÄ±
UNMISS, GÃ¼ney Sudan YukarÄ± Nil eyaletinin Melut bÃ¶lgesinde iÃ§ savaÅŸtan etkilenen yÃ¼zlerce ailenin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n "baÅŸarÄ±lÄ±" ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.
Prof. Dr. SofuoÄŸlu, IKBY'de devam eden gÃ¶steriler iÃ§in, "Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma, PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Devlet BaÅŸkanÄ± Nyusi, "Kamu dÃ¼zeni ve gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ tedbirler almaya devam edeceÄŸiz. Ãœlkemizdeki savunma ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mevcudiyetini ve mÃ¼dahale kapasitesini gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz" dedi
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