Viyana'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± 'suÃ§' bahanesiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±ma teklifi

Avusturyaâ€™daÂ kurulan yeni hÃ¼kÃ¼metin koalisyon ortaÄŸÄ±Â aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k PartisiÂ (FPÃ–) Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Johann Gudenus, baÅŸkentÂ Viyanaâ€™da yaÅŸayan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±nÂ suÃ§ iÅŸledikleri gerekÃ§esiyleÂ ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtirilmesiniÂ teklif etti.
Avusturya Devlet Televizyonu ORFâ€™ye konuÅŸan milletvekili Gudenus, iltica baÅŸvurusunda bulunan kiÅŸilerin baÅŸvurularÄ± sonuÃ§lanana kadar Viyana dÄ±ÅŸÄ±na yapÄ±lacak yerleÅŸkelere gÃ¶nderilmelerinin daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± savundu.
Gudenus, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n suÃ§ iÅŸlediklerini iddia ederek "Sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in bÃ¶yle bir yol mÃ¼mkÃ¼n. NÃ¼fusun az olduÄŸu bÃ¶lgelere bu yerleÅŸkeler inÅŸa edilebilir ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, baÅŸvurularÄ± sonuÃ§lanana kadar burada kalabilirler." dedi.
Ä°ltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 13 bin kiÅŸinin nereye yerleÅŸtirileceÄŸine iliÅŸkin soruyu yanÄ±tlamayan Gudenus, "SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k guruplar olarak ÅŸehirde yaÅŸamalarÄ± Ã¶nlenmeli. BÃ¶ylelikle yasa dÄ±ÅŸÄ± mÃ¼lteci akÄ±nÄ±na davetiye Ã§Ä±kartan bu durum kÄ±sÄ±tlanabilir. Bu yolla gÃ¶Ã§menlere Avusturyaâ€™nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi rahat bir Ã¼lke olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilmiÅŸ olur." diye konuÅŸtu.
Viyana Belediye BaÅŸkanÄ± Michael Haeupl, Gudenus'un Ã¶nerisini anlamsÄ±z olarak nitelendirerek 13 bin kiÅŸinin kalabileceÄŸi yaklaÅŸÄ±k 150 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± barÄ±naÄŸÄ± inÅŸa edilecek yer bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Maria Vassilakou da Ã¶nerinin aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve beceriksiz bir teklif olduÄŸunu ifade etti.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Gudenus, Viyana'da yaÅŸayan, iltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 13 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n suÃ§ iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtirilmesini Ã¶nerdi.
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