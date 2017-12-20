Güncelleme: 18:26, 20 Aralık 2017 Çarşamba

Yeni Esenyurt Belediye Başkanı belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Ali Murat Alatepe seçildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun 15 Aralık Cuma günü istifa etmesiyle boşalan Belediye Başkanlığı için İlçe Belediye Meclisi tarafından seçim yapıldı.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen seçimde, AK Parti’nin adayı Ali Murat Alatepe oldu.

Esenyurt İlçe Belediye Meclisi CHP Grubu Başkanı Yavuz İrem, "Buradaki seçim oylamasına katılmak istemiyoruz. Demokrasiye inanan partiyiz. Demokrasinin işletilmediğini düşünüyoruz. Demokrasinin işletilmediği bir seçimde, CHP grubu olarak oy vermeyeceğiz. Ama yeni başkanın yapacağı her iyi şeyde yanında olacağız." dedi.

CHP'nin aday göstermeyeceğini açıklamasının ardından seçime geçildi.

AK Parti'nin adayı Alatape, ilk turda aranan üçte iki çoğunluğa ulaşarak 32 oyla Esenyurt'un yeni başkanı olarak seçildi.

Seçimin ardından bir teşekkür konuşması yapan Alatepe, şunları kaydetti:

"Belediyemizin kıymetli başkanı, sevgili ağabeyimiz Sayın Necmi Kadıoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle başkanlığı bırakmasından dolayı Esenyurt’ta hep birlikte 6 gün süren tarihi bir dönemi yaşadık ve tecrübe ettik. Necmi başkandan sonra yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz. Ancak ecdadımızın bize öğrettiği sen bir devsin, yükü ağırdır devin' bilinciyle dimdik ayaktayız, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda hizmetlerimizi sırtlayarak insanımızla buluşturmak gayesindeyiz. Başta Genel Başkanımız Zat’ı Devletleri olmak üzere bütün Başkanlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Yüce Allah’tan oylamanın sonucunu ülkemiz, İstanbulumuz, Esenyurtumuz ve bizler için hayırlara vesile kılmasını diliyorum. Yaklaşık 13 yıl önce nisan ayında oturduğumuz bölgenin bir sorunu için belediye başkanını telefonla arayıp hizmet talebimizi ilettiğimizden beri teşkilatımızın içerisindeyiz. Bu dönemin 9 yıla yakın kısmı Esenyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyesi olarak, bundan sonra da kısmet olursa sizlerle birlikte Belediye Başkanı olarak kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yerel yönetim anlayışımızda kenti oluşturan iki önemli etken vardır. 1. etken kentin kazanımları, değerleri ve ruhudur. 2. etken bu kenti oluşturan halkıdır,insandır."

Konuşmanın ardından yapılan devir teslim töreninde Ali Murat Alatepe, mührünü Esenyurt Belediye Başkan Vekili Emin Batmazoğlu'ndan aldı.

Törene, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de katıldı.

ALİ MURAT ALATEPE

1966 yılında Erzurum'da doğan Ali Murat Alatepe, İktisat Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılından bu yana AK Parti’de siyaset yapan Alatepe, partinin çeşitli kademelerinde Birim Başkanı, 2006-2016 arası seçim ve referandumlarda Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

2 dönemdir ilçe Meclis Üyesi olan Alatepe, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, İBB Halkla ilişkiler Komisyonu Başkan Vekili, Kızılay ve İlim Yayma Cemiyeti kurucu Başkan Yardımcısı, 11 yıldır Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

10 yıldır Kıraç Spor Kulübü Başkanı, 9 yıldır Erzurum Dernekleri Siyasi Koordinatörü olan Alatepe, Erzurumspor İstanbul Çalışma Grubu Halkla İlişkiler Başkanlığını da yürütüyor.

İngilizce bilen Alatepe, evli ve 3 çocuk babası.