IKBY'de iki parti hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekildi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde (IKBY) muhalefet cephesindekiÂ GoranÂ (DeÄŸiÅŸim)Â HareketiÂ veÂ Ä°slami Toplum PartisiÂ (Komel), 3 gÃ¼ndÃ¼r devam eden gÃ¶steriler sonrasÄ± hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekildiklerini duyurdu.
IKBY'de yer alan SÃ¼leymaniye kentinde Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r devam eden gÃ¶sterileri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bir araya gelen Goran Hareketi ve Komel politbÃ¼ro Ã¼yeleri, toplantÄ± sonrasÄ± IKBY'nin 8'inci hÃ¼kÃ¼metinden Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±.
Goran ve Komel'in resmi internet sitelerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BÃ¶lgenin durumunun deÄŸerlendirilmesi iÃ§in birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r devam eden toplantÄ± sonrasÄ± Komel ve Goran aldÄ±klarÄ± ortak karar doÄŸrultusunda hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekildi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, koalisyondan Ã§ekilmenin yanÄ± sÄ±ra Goran'Ä±n, IKBY Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bÄ±rakacaÄŸÄ± belirtildi.
IKBY'nin 8'inci hÃ¼kÃ¼metinin kabinesinde Goran, "PeÅŸmerge, Maliye, Ticaret, Din Ä°ÅŸleri, YatÄ±rÄ±m bakanlÄ±klarÄ±na", Komel de "Ã‡evre ve Ziraat bakanlÄ±ÄŸÄ±na" sahipti.
Goran'Ä±n IKBY meclisinde 24, Komel'in ise 6 milletvekili bulunuyor.
Eski IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (KDP) ile siyasi Ã§ekiÅŸme iÃ§erisinde olan GoranlÄ± bakanlar, Ekim 2015'te BaÅŸbakan NeÃ§irvan Barzani tarafÄ±ndan gÃ¶revden azledilmelerine raÄŸmen resmi bir ÅŸekilde istifa etmemiÅŸti.
IKBY'de muhalefetin Ã¶nde gelen partilerinden Goran (DeÅŸiÅŸim) Hareketi ve KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi'nin (KYB) gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu SÃ¼leymaniye kent merkezinde bazÄ± Ã¶ÄŸretmenlerin geciken maaÅŸlar ve yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± Ã¶nceki gÃ¼n baÅŸlayan protestosu kÄ±sa sÃ¼rede kitlesel gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
SÃ¼leymaniye kent merkezinde baÅŸlayan gÃ¶steriler daha sonra birÃ§ok ilÃ§eye yayÄ±ldÄ±. GÃ¶stericiler birÃ§ok parti binasÄ± ve kamu binasÄ±nÄ± ateÅŸe verirken Ã§Ä±kan olaylarda, ÅŸu ana kadar 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 93 kiÅŸi yaralandÄ±.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AB Komisyonu, Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esiyle ilk defa bir Ã¼ye Ã¼lkenin AB iÃ§erisinde oy haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ihlal eden 10 gemiye liman yasaÄŸÄ± getirilmesini istedi.
IKBY'de muhalif duruÅŸ sergileyen ancak koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde yer alan Goran Hareketi ve Komel, kabineden Ã§ekildiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Gudenus, Viyana'da yaÅŸayan, iltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 13 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n suÃ§ iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtirilmesini Ã¶nerdi.
Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu, seÃ§im dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Alman Bild gazetesi, Rusya'nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki "Sapad 2017" tatbikatÄ±nda NATO ile Avrupa Ã¼lkelerine karÅŸÄ± savaÅŸ provasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
Yemen ordusu Taiz ilinde Husilerin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± stratejik bÃ¶lgeleri geri aldÄ±
Danimarka'da BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kabulÃ¼ ve sayÄ±sÄ±yla ilgili kararlar bundan bÃ¶yle GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± tarafÄ±ndan verilecek.
Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ±'ndaki operasyonlarda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde bulunan 100 kiÅŸi de kurtarÄ±ldÄ±
UNMISS, GÃ¼ney Sudan YukarÄ± Nil eyaletinin Melut bÃ¶lgesinde iÃ§ savaÅŸtan etkilenen yÃ¼zlerce ailenin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n "baÅŸarÄ±lÄ±" ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.
Prof. Dr. SofuoÄŸlu, IKBY'de devam eden gÃ¶steriler iÃ§in, "Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma, PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Devlet BaÅŸkanÄ± Nyusi, "Kamu dÃ¼zeni ve gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ tedbirler almaya devam edeceÄŸiz. Ãœlkemizdeki savunma ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mevcudiyetini ve mÃ¼dahale kapasitesini gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz" dedi
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da dÃ¼zenlenecek Suriye konulu 8. Astana toplantÄ±sÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak.