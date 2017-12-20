GÃ¼ncelleme: 18:37, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

IKBY'de iki parti hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde (IKBY) muhalefet cephesindekiÂ GoranÂ (DeÄŸiÅŸim)Â HareketiÂ veÂ Ä°slami Toplum PartisiÂ (Komel), 3 gÃ¼ndÃ¼r devam eden gÃ¶steriler sonrasÄ± hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekildiklerini duyurdu.

IKBY'de yer alan SÃ¼leymaniye kentinde Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r devam eden gÃ¶sterileri gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere bir araya gelen Goran Hareketi ve Komel politbÃ¼ro Ã¼yeleri, toplantÄ± sonrasÄ± IKBY'nin 8'inci hÃ¼kÃ¼metinden Ã§ekilme kararÄ± aldÄ±.

Goran ve Komel'in resmi internet sitelerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BÃ¶lgenin durumunun deÄŸerlendirilmesi iÃ§in birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r devam eden toplantÄ± sonrasÄ± Komel ve Goran aldÄ±klarÄ± ortak karar doÄŸrultusunda hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekildi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, koalisyondan Ã§ekilmenin yanÄ± sÄ±ra Goran'Ä±n, IKBY Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bÄ±rakacaÄŸÄ± belirtildi.

IKBY'nin 8'inci hÃ¼kÃ¼metinin kabinesinde Goran, "PeÅŸmerge, Maliye, Ticaret, Din Ä°ÅŸleri, YatÄ±rÄ±m bakanlÄ±klarÄ±na", Komel de "Ã‡evre ve Ziraat bakanlÄ±ÄŸÄ±na" sahipti.

Goran'Ä±n IKBY meclisinde 24, Komel'in ise 6 milletvekili bulunuyor.

Eski IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani liderliÄŸindeki KÃ¼rdistan Demokrat Partisi (KDP) ile siyasi Ã§ekiÅŸme iÃ§erisinde olan GoranlÄ± bakanlar, Ekim 2015'te BaÅŸbakan NeÃ§irvan Barzani tarafÄ±ndan gÃ¶revden azledilmelerine raÄŸmen resmi bir ÅŸekilde istifa etmemiÅŸti.

IKBY'deki hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler

IKBY'de muhalefetin Ã¶nde gelen partilerinden Goran (DeÅŸiÅŸim) Hareketi ve KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi'nin (KYB) gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu SÃ¼leymaniye kent merkezinde bazÄ± Ã¶ÄŸretmenlerin geciken maaÅŸlar ve yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± Ã¶nceki gÃ¼n baÅŸlayan protestosu kÄ±sa sÃ¼rede kitlesel gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

SÃ¼leymaniye kent merkezinde baÅŸlayan gÃ¶steriler daha sonra birÃ§ok ilÃ§eye yayÄ±ldÄ±. GÃ¶stericiler birÃ§ok parti binasÄ± ve kamu binasÄ±nÄ± ateÅŸe verirken Ã§Ä±kan olaylarda, ÅŸu ana kadar 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 93 kiÅŸi yaralandÄ±.