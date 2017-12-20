GÃ¼ncelleme: 18:59, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'den 'Kuzey Kore' ihlali yapan 10 gemiye liman yasaÄŸÄ± talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kyodo'nun haberine gÃ¶re, ABD, yaptÄ±rÄ±mlar kapsamÄ±nda bu Ã¼lkeye ihracÄ± yasak maddeleri taÅŸÄ±yan 10 geminin BM Ã¼yesi Ã¼lkelerin limanlarÄ±na girmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± talep etti. Bu kapsamda, ABD, ilgili Ã¶neriyi BMGK'nin Kuzey Kore yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren komiteye sundu.

BMGK'nin 15 Ã¼yesinin kabul etmesi halinde Ã¶neri yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gidecek.

Beyaz Saray yÃ¶netimi, Lighthouse Winmore, Billions 18, Rye Song Gang 1, Sam Jong 2, Xin Sheng Hai, Kai Xiang, Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Yu Yuan ve Glory Hope 1 adlÄ± gemilerin kara listeye alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor.

Kuzey Kore, Hong Kong, Panama ve Togo bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iddia edilen gemilerin, Kuzey Kore'den gelen kÃ¶mÃ¼re karÅŸÄ±lÄ±k bu Ã¼lkeye petrol Ã¼rÃ¼nleri gÃ¶nderdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Bu deÄŸiÅŸ tokuÅŸun denizde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

NÃ¼kleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana yaptÄ±rÄ±m uygulayan BM, ekim ayÄ±nda bu yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ihlal eden dÃ¶rt gemiye 120 gÃ¼n boyunca tÃ¼m limanlara giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirmiÅŸti.