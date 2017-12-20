ABD'den 'Kuzey Kore' ihlali yapan 10 gemiye liman yasaÄŸÄ± talebi

Kyodo'nun haberine gÃ¶re, ABD, yaptÄ±rÄ±mlar kapsamÄ±nda bu Ã¼lkeye ihracÄ± yasak maddeleri taÅŸÄ±yan 10 geminin BM Ã¼yesi Ã¼lkelerin limanlarÄ±na girmesinin yasaklanmasÄ±nÄ± talep etti. Bu kapsamda, ABD, ilgili Ã¶neriyi BMGK'nin Kuzey Kore yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren komiteye sundu.
BMGK'nin 15 Ã¼yesinin kabul etmesi halinde Ã¶neri yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe gidecek.
Beyaz Saray yÃ¶netimi, Lighthouse Winmore, Billions 18, Rye Song Gang 1, Sam Jong 2, Xin Sheng Hai, Kai Xiang, Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Yu Yuan ve Glory Hope 1 adlÄ± gemilerin kara listeye alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor.
Kuzey Kore, Hong Kong, Panama ve Togo bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iddia edilen gemilerin, Kuzey Kore'den gelen kÃ¶mÃ¼re karÅŸÄ±lÄ±k bu Ã¼lkeye petrol Ã¼rÃ¼nleri gÃ¶nderdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Bu deÄŸiÅŸ tokuÅŸun denizde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.
NÃ¼kleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana yaptÄ±rÄ±m uygulayan BM, ekim ayÄ±nda bu yaptÄ±rÄ±mlarÄ± ihlal eden dÃ¶rt gemiye 120 gÃ¼n boyunca tÃ¼m limanlara giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirmiÅŸti.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AB Komisyonu, Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esiyle ilk defa bir Ã¼ye Ã¼lkenin AB iÃ§erisinde oy haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ihlal eden 10 gemiye liman yasaÄŸÄ± getirilmesini istedi.
IKBY'de muhalif duruÅŸ sergileyen ancak koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde yer alan Goran Hareketi ve Komel, kabineden Ã§ekildiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Gudenus, Viyana'da yaÅŸayan, iltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 13 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n suÃ§ iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtirilmesini Ã¶nerdi.
Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu, seÃ§im dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Alman Bild gazetesi, Rusya'nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki "Sapad 2017" tatbikatÄ±nda NATO ile Avrupa Ã¼lkelerine karÅŸÄ± savaÅŸ provasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
Yemen ordusu Taiz ilinde Husilerin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± stratejik bÃ¶lgeleri geri aldÄ±
Danimarka'da BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kabulÃ¼ ve sayÄ±sÄ±yla ilgili kararlar bundan bÃ¶yle GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± tarafÄ±ndan verilecek.
Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ±'ndaki operasyonlarda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde bulunan 100 kiÅŸi de kurtarÄ±ldÄ±
UNMISS, GÃ¼ney Sudan YukarÄ± Nil eyaletinin Melut bÃ¶lgesinde iÃ§ savaÅŸtan etkilenen yÃ¼zlerce ailenin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n "baÅŸarÄ±lÄ±" ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.
Prof. Dr. SofuoÄŸlu, IKBY'de devam eden gÃ¶steriler iÃ§in, "Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma, PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Devlet BaÅŸkanÄ± Nyusi, "Kamu dÃ¼zeni ve gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ tedbirler almaya devam edeceÄŸiz. Ãœlkemizdeki savunma ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mevcudiyetini ve mÃ¼dahale kapasitesini gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz" dedi
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da dÃ¼zenlenecek Suriye konulu 8. Astana toplantÄ±sÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak.