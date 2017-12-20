GÃ¼ncelleme: 18:48, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

'Fahrettin PaÅŸa TÃ¼rk tarihinin en Ã¶nemli isimlerinden birisidir'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Fahrettin PaÅŸa, Ä°slam bayraÄŸÄ±nÄ±n yere dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in mÃ¼cadele etmiÅŸtir. TÃ¼rk tarihinin en Ã¶nemli isimlerinden birisidir." dedi.

Afyoncu, Recep Tayyip ErdoÄŸan Ãœniversitesi ile Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nce, Ã¼niversitenin Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen "KÃ¼ltÃ¼rel Diplomasi" sÃ¶yleÅŸilerine katÄ±ldÄ±.

Burada konuÅŸma yapan Afyoncu, Ä°ngilizler Arap isyancÄ±larla Medine'yi kuÅŸattÄ±klarÄ±nda Mondros AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ekim 1918'de imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

BÃ¼tÃ¼n imparatorluÄŸun teslim olduÄŸunu ama bir kiÅŸinin teslim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Afyoncu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Fahrettin PaÅŸa teslim olmuyor. Askerlerin gÃ¶zÃ¼ne kum atarak paÅŸayÄ± baÄŸlayÄ±p Ã¶yle teslim ediyorlar. Peygamber Efendimizin mezarlÄ±ÄŸÄ± Ravza-i Mutahhara'yÄ± koruduÄŸu iÃ§in devletin teslim olmasÄ±na raÄŸmen Fahrettin PaÅŸa teslim olmamÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼klerin peygamber sevgisi Ã§ok farklÄ±dÄ±r. Bu bizim farklÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±zdÄ±r. Devletin teslim olmasÄ±na raÄŸmen bir OsmanlÄ± paÅŸasÄ± emre itaat etmiyor, Ã¼Ã§ ay daha o topraklarda mÃ¼cadeleye devam ediyor. Gittikten sonra oradaki kÃ¼tÃ¼phanelerdeki 525 yazmayla kutsal emanetlerin bir kÄ±smÄ±nÄ± Ä°stanbul'a gÃ¶ndermiÅŸtir. Bu yazmalarÄ±n Ã§oÄŸu TÃ¼rk yÃ¶neticileri tarafÄ±ndan oradaki kÃ¼tÃ¼phanelere bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ eserlerdir. Onlar bugÃ¼n 'MÄ±sÄ±r kitaplÄ±ÄŸÄ±' diye TopkapÄ± SarayÄ±'nda muhafaza edilmektedir. BirkaÃ§ tane akÄ±l yoksunu kiÅŸinin bunlarÄ±n iÃ§inde TÃ¼rkler de var maalesef. Ä°ddia ettiÄŸi gibi Ä°ttihatÃ§Ä±lar bu eserleri yaÄŸma etmiÅŸ deÄŸildir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ defter elimizdedir. Sadece bir eser kaybolmuÅŸtur. Daha sonra bulunmuÅŸ. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda Fahrettin PaÅŸa'nÄ±n getirdiÄŸi emanetler, kitaplar ve diÄŸer kutsal emanetler TopkapÄ± SarayÄ±'nda bugÃ¼n muhafaza altÄ±ndadÄ±r. Bu bir devlet anlayÄ±ÅŸÄ±. OsmanlÄ±'nÄ±n o dÃ¶nemdeki halka bakÄ±ÅŸ acÄ±sÄ± bu ÅŸekilde."

Afyoncu, sÃ¶yleÅŸinin ardÄ±ndan gazetecilerin BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžeyh Abdullah bin Zayed'in tepki Ã§eken sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin sorusuna, son zamanlarda hem geÃ§miÅŸe hem de bugÃ¼nÃ¼mÃ¼ze saldÄ±rlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Fahrettin PaÅŸa'nÄ±n "Ã§Ã¶l kaplanÄ±" lakabÄ± ile anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Afyoncu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ÃœÃ§ yÄ±la yakÄ±n Ä°ngilizlere karÅŸÄ± Medine'yi mÃ¼dafaa eden Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir TÃ¼rk komutanÄ±dÄ±r. Ä°slam tarihinin ÅŸan ve ÅŸerefli sayfalarÄ±nda yerini almÄ±ÅŸtÄ±r. Devletin teslim olmasÄ±na raÄŸmen Ã¼Ã§ ay daha fazla 1919 yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±na kadar Medine'yi mÃ¼dafaa etmiÅŸtir. O bÃ¶lgelerdeki kutsal emanetlerin ve yazmalarÄ±n da Ä°ngilizlerin eline geÃ§memesi iÃ§in onlarÄ± Ä°stanbul'a nakletmiÅŸtir. Fahrettin PaÅŸa, o dÃ¶nemde oradaki bazÄ± kiÅŸilerin bugÃ¼nkÃ¼ krallarÄ±n atalarÄ± Ä°ngilizlerle birlikte iÅŸbirliÄŸi yaparken, o bÃ¶lgelerdeki Ä°slam bayraÄŸÄ±nÄ± yere dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in mÃ¼cadele etmiÅŸtir. TÃ¼rk tarihinin en Ã¶nemli isimlerinden birisidir."

SÃ¶yleÅŸiye, Recep Tayyip ErdoÄŸan Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. HÃ¼seyin Karaman, Rize Belediye BaÅŸkanÄ± ReÅŸat Kasap, diÄŸer davetliler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.