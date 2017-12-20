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21:09, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa BirliÄŸi
GÃ¼ncelleme: 19:14, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

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Polonya'ya AB tarihinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ceza
Polonya'ya AB tarihinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ceza

AB Komisyonu, Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esiyle ilk defa bir Ã¼ye Ã¼lkenin AB iÃ§erisinde oy haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonu,Â Polonya'daki yargÄ± reformunun hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ prensibine aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle, daha Ã¶nce hiÃ§bir Ã¼yeye uygulamadÄ±ÄŸÄ± cezalandÄ±rma olan AB'de oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.

AB Komisyonu Ã¼yelerinin haftalÄ±k toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans, "AB Komisyonu olarak Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ciddi ihlal edildiÄŸi sonucuna vardÄ±k. AB Komisyonu olarak Polonya'ya yÃ¶nelik 7. madde prosedÃ¼rÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymaya karar verdik." dedi.

Polonya hÃ¼kÃ¼metinin iki yÄ±lda, adalet sisteminin yapÄ±sÄ±nÄ± etkileyen 13 yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Timmermans, sÃ¶z konusu kararÄ±n "nÃ¼kleer seÃ§enek" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun diyalog baÅŸlatma giriÅŸimi olduÄŸunu sÃ¶yledi. Timmermans, "7. maddeyi baÅŸlatmaya karar verdik Ã§Ã¼nkÃ¼ Polonya bize baÅŸka bir seÃ§enek bÄ±rakmadÄ±. Polonya hÃ¼kÃ¼metiyle diyaloÄŸa 7 gÃ¼n 24 saat aÃ§Ä±ÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

PolonyalÄ± yetkililerin 3 ayda gerekli adÄ±mlarÄ± atmalarÄ± halinde AB Komisyonunun bu durumu yeniden deÄŸerlendireceÄŸini sÃ¶yleyen Timmermans, Polonya hakkÄ±nda derin kaygÄ± duyduÄŸunu, geÃ§en hafta Polonya parlamentosunda kabul edilen yasayla, yÃ¼ksek mahkemelerdeki hakimlerin yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n emekliliÄŸe zorlanacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Timmermans, Polonya'daki adalet reformuyla hakimlerin iktidar partisi tarafÄ±ndan atanacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "EÄŸer kuvvetler ayrÄ±mÄ±na veya hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne zarar verirsen AB'nin iÅŸleyiÅŸini bozarsÄ±n." diye konuÅŸtu.

Ãœye Ã¼lkelerde baÄŸÄ±msÄ±z hakimlerin gÃ¶revde olmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir konu olduÄŸunu vurgulayan Timmermans, "Biz hÃ¼kÃ¼metin yasal reformuna bir ÅŸey demiyoruz. Yasal reform yaparken anayasanÄ±za ve AB mevzuatÄ±na uymalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu anayasalar kuvvetler ayrÄ±mÄ±nÄ± iÃ§erir. AB Komisyonu Polonya'daki 13 yasal dÃ¼zenlemenin kuvvetler ayrÄ±mÄ±na engel olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bu nedenle 7. maddeyi iÅŸleme koyuyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

SÃœREÃ‡ NASIL Ä°ÅžLEYECEK?

AB Komisyonunun AB Konseyine tavsiye kararÄ± niteliÄŸinde olan 7. maddenin iÅŸletilmesini, Konsey Ã¼yelerinin 5'te 4 Ã§oÄŸunluÄŸu ile alÄ±nacak izleme sÃ¼reci takip edecek. EÄŸer ihlaller devam ederse, Konsey tarafÄ±ndan oy birliÄŸi ile alÄ±nacak karar ile yaptÄ±rÄ±m sÃ¼reci baÅŸlayacak. Ancak Ã¶zellikle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinde Polonya ile aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleri savunan Macaristan, bu yÃ¶nde bir kararÄ± veto edeceÄŸini daha Ã¶nce aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Macaristan'Ä±n tutumu nedeni ile sÃ¼recin fiili bir yaptÄ±rÄ±ma kadar gitmesi beklenmiyor.



Ä°lgili Konular AB Polonya
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