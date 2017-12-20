Polonya'ya AB tarihinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ceza

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Komisyonu,Â Polonya'daki yargÄ± reformunun hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ prensibine aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle, daha Ã¶nce hiÃ§bir Ã¼yeye uygulamadÄ±ÄŸÄ± cezalandÄ±rma olan AB'de oy hakkÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.
AB Komisyonu Ã¼yelerinin haftalÄ±k toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan AB Komisyonu Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Frans Timmermans, "AB Komisyonu olarak Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ciddi ihlal edildiÄŸi sonucuna vardÄ±k. AB Komisyonu olarak Polonya'ya yÃ¶nelik 7. madde prosedÃ¼rÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymaya karar verdik." dedi.
Polonya hÃ¼kÃ¼metinin iki yÄ±lda, adalet sisteminin yapÄ±sÄ±nÄ± etkileyen 13 yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Timmermans, sÃ¶z konusu kararÄ±n "nÃ¼kleer seÃ§enek" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun diyalog baÅŸlatma giriÅŸimi olduÄŸunu sÃ¶yledi. Timmermans, "7. maddeyi baÅŸlatmaya karar verdik Ã§Ã¼nkÃ¼ Polonya bize baÅŸka bir seÃ§enek bÄ±rakmadÄ±. Polonya hÃ¼kÃ¼metiyle diyaloÄŸa 7 gÃ¼n 24 saat aÃ§Ä±ÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
PolonyalÄ± yetkililerin 3 ayda gerekli adÄ±mlarÄ± atmalarÄ± halinde AB Komisyonunun bu durumu yeniden deÄŸerlendireceÄŸini sÃ¶yleyen Timmermans, Polonya hakkÄ±nda derin kaygÄ± duyduÄŸunu, geÃ§en hafta Polonya parlamentosunda kabul edilen yasayla, yÃ¼ksek mahkemelerdeki hakimlerin yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n emekliliÄŸe zorlanacaÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Timmermans, Polonya'daki adalet reformuyla hakimlerin iktidar partisi tarafÄ±ndan atanacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "EÄŸer kuvvetler ayrÄ±mÄ±na veya hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne zarar verirsen AB'nin iÅŸleyiÅŸini bozarsÄ±n." diye konuÅŸtu.
Ãœye Ã¼lkelerde baÄŸÄ±msÄ±z hakimlerin gÃ¶revde olmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir konu olduÄŸunu vurgulayan Timmermans, "Biz hÃ¼kÃ¼metin yasal reformuna bir ÅŸey demiyoruz. Yasal reform yaparken anayasanÄ±za ve AB mevzuatÄ±na uymalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu anayasalar kuvvetler ayrÄ±mÄ±nÄ± iÃ§erir. AB Komisyonu Polonya'daki 13 yasal dÃ¼zenlemenin kuvvetler ayrÄ±mÄ±na engel olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bu nedenle 7. maddeyi iÅŸleme koyuyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
AB Komisyonunun AB Konseyine tavsiye kararÄ± niteliÄŸinde olan 7. maddenin iÅŸletilmesini, Konsey Ã¼yelerinin 5'te 4 Ã§oÄŸunluÄŸu ile alÄ±nacak izleme sÃ¼reci takip edecek. EÄŸer ihlaller devam ederse, Konsey tarafÄ±ndan oy birliÄŸi ile alÄ±nacak karar ile yaptÄ±rÄ±m sÃ¼reci baÅŸlayacak. Ancak Ã¶zellikle sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinde Polonya ile aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleri savunan Macaristan, bu yÃ¶nde bir kararÄ± veto edeceÄŸini daha Ã¶nce aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Macaristan'Ä±n tutumu nedeni ile sÃ¼recin fiili bir yaptÄ±rÄ±ma kadar gitmesi beklenmiyor.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AB Komisyonu, Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esiyle ilk defa bir Ã¼ye Ã¼lkenin AB iÃ§erisinde oy haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ihlal eden 10 gemiye liman yasaÄŸÄ± getirilmesini istedi.
IKBY'de muhalif duruÅŸ sergileyen ancak koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde yer alan Goran Hareketi ve Komel, kabineden Ã§ekildiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Gudenus, Viyana'da yaÅŸayan, iltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 13 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n suÃ§ iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtirilmesini Ã¶nerdi.
Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu, seÃ§im dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Alman Bild gazetesi, Rusya'nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki "Sapad 2017" tatbikatÄ±nda NATO ile Avrupa Ã¼lkelerine karÅŸÄ± savaÅŸ provasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
Yemen ordusu Taiz ilinde Husilerin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± stratejik bÃ¶lgeleri geri aldÄ±
Danimarka'da BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kabulÃ¼ ve sayÄ±sÄ±yla ilgili kararlar bundan bÃ¶yle GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± tarafÄ±ndan verilecek.
Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ±'ndaki operasyonlarda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde bulunan 100 kiÅŸi de kurtarÄ±ldÄ±
UNMISS, GÃ¼ney Sudan YukarÄ± Nil eyaletinin Melut bÃ¶lgesinde iÃ§ savaÅŸtan etkilenen yÃ¼zlerce ailenin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n "baÅŸarÄ±lÄ±" ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.
Prof. Dr. SofuoÄŸlu, IKBY'de devam eden gÃ¶steriler iÃ§in, "Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma, PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Devlet BaÅŸkanÄ± Nyusi, "Kamu dÃ¼zeni ve gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ tedbirler almaya devam edeceÄŸiz. Ãœlkemizdeki savunma ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mevcudiyetini ve mÃ¼dahale kapasitesini gÃ¼Ã§lendireceÄŸiz" dedi
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da dÃ¼zenlenecek Suriye konulu 8. Astana toplantÄ±sÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak.