GÃ¼ncelleme: 19:28, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Katar'dan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a 'KudÃ¼s' Ã¶vgÃ¼sÃ¼





Katar, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na karÅŸÄ± Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) bÃ¼nyesindeki Ã¼lkelerin ortak tavÄ±r sergilemesindeki rolÃ¼nden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Abdullah bin NasÄ±r bin Halife Al Sani'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸkent Doha'daki Emirlik DivanÄ±'nda toplanan bakanlar kurulu, Filistin halkÄ±nÄ±n korunmasÄ±, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ± ve Yahudi iÅŸgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik devam eden ihlallerinin durdurulmasÄ± iÃ§in kararlÄ±lÄ±kla ve acilen uluslararasÄ± harekete geÃ§ilmesini istedi. Katar Adalet BakanÄ± Hasan bin Lahdan el-Hasan el-Muhennedi, Ã¼lkenin resmi haber ajansÄ± QNA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, toplantÄ±da, Ä°Ä°T'nin Ä°stanbul'da dÃ¼zenlediÄŸi zirvenin sonuÃ§ bildirisinin memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Zirvenin sonuÃ§ bildirisinin MÃ¼slÃ¼man halklarÄ±n duygularÄ±na tercÃ¼man olduÄŸunu veÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na karÅŸÄ± koymak iÃ§in yol haritasÄ± Ã§izdiÄŸini ifade eden Muhennedi,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°Ä°T'nin Ä°stanbul zirvesi dÃ¼zenlemesi ve Ä°slam Ã¼lkelerinin KudÃ¼s konusunda tek tutum Ã¼zerinde birleÅŸmesindeki rolÃ¼nden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti. Muhennedi, ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan KudÃ¼s'le ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesinden duyduklarÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ de dile getirdi. Trump, 6 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â BMGK'nin 1980 yÄ±lÄ±nda Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ ilhak ederek baÅŸkent ilan etmesini geÃ§ersiz sayan 478 sayÄ±lÄ± kararÄ±na raÄŸmen, "KudÃ¼s'Ã¼ resmen Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma zamanÄ± geldi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Trump, ayrÄ±ca DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ã¼lkesinin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlamasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan BMGK'ye sunulan ve ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti kabul ettiÄŸi" kararÄ±n ilgili BM kararlarÄ±na aykÄ±rÄ± olmasÄ± sebebiyle "hukuken geÃ§ersiz" sayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±, konseyin 15 Ã¼yesinin 14'Ã¼nÃ¼n lehte oyuna karÅŸÄ±n ABD tarafÄ±ndan veto edilmiÅŸti.

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