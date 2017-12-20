Katar'dan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a 'KudÃ¼s' Ã¶vgÃ¼sÃ¼

Katar BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Abdullah bin NasÄ±r bin Halife Al Sani'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸkent Doha'daki Emirlik DivanÄ±'nda toplanan bakanlar kurulu, Filistin halkÄ±nÄ±n korunmasÄ±, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ± ve Yahudi iÅŸgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik devam eden ihlallerinin durdurulmasÄ± iÃ§in kararlÄ±lÄ±kla ve acilen uluslararasÄ± harekete geÃ§ilmesini istedi.
Katar Adalet BakanÄ± Hasan bin Lahdan el-Hasan el-Muhennedi, Ã¼lkenin resmi haber ajansÄ± QNA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, toplantÄ±da, Ä°Ä°T'nin Ä°stanbul'da dÃ¼zenlediÄŸi zirvenin sonuÃ§ bildirisinin memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Zirvenin sonuÃ§ bildirisinin MÃ¼slÃ¼man halklarÄ±n duygularÄ±na tercÃ¼man olduÄŸunu veÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na karÅŸÄ± koymak iÃ§in yol haritasÄ± Ã§izdiÄŸini ifade eden Muhennedi,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Ä°Ä°T'nin Ä°stanbul zirvesi dÃ¼zenlemesi ve Ä°slam Ã¼lkelerinin KudÃ¼s konusunda tek tutum Ã¼zerinde birleÅŸmesindeki rolÃ¼nden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Muhennedi, ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan KudÃ¼s'le ilgili karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmesinden duyduklarÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ de dile getirdi.
Trump, 6 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â BMGK'nin 1980 yÄ±lÄ±nda Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ ilhak ederek baÅŸkent ilan etmesini geÃ§ersiz sayan 478 sayÄ±lÄ± kararÄ±na raÄŸmen, "KudÃ¼s'Ã¼ resmen Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma zamanÄ± geldi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Trump, ayrÄ±ca DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ã¼lkesinin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlamasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan BMGK'ye sunulan ve ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti kabul ettiÄŸi" kararÄ±n ilgili BM kararlarÄ±na aykÄ±rÄ± olmasÄ± sebebiyle "hukuken geÃ§ersiz" sayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±, konseyin 15 Ã¼yesinin 14'Ã¼nÃ¼n lehte oyuna karÅŸÄ±n ABD tarafÄ±ndan veto edilmiÅŸti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Buradan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir destek bekliyoruz. Karardan sadece MÃ¼slÃ¼manlar deÄŸil, Hristiyanlar da Ã§ok rahatsÄ±z." dedi.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± iÃ§in alÄ±nan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramÄ±nda at eti tespit edildiÄŸini belirterek, bu konservelerin hiÃ§bir ÅŸekilde personelin tÃ¼ketimine sunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Katar, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na karÅŸÄ± Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) bÃ¼nyesindeki Ã¼lkelerin ortak tavÄ±r sergilemesindeki rolÃ¼nden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Milli Savunma Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Afyoncu,"Fahrettin PaÅŸa, Ä°slam bayraÄŸÄ±nÄ±n yere dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in mÃ¼cadele etmiÅŸtir. TÃ¼rk tarihinin en Ã¶nemli isimlerinden birisidir." dedi.
Esenyurt Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na AK Parti'nin adayÄ± Ali Murat Alatepe seÃ§ildi
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Ã–ztÃ¼rk Oran, Ä°brahim Ã‡aÄŸlar'Ä±n vefatÄ± nedeniyle boÅŸalan Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine seÃ§ildi. Peki Ã–ztÃ¼rk Oran kimdir?
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Suriye'nin Hama kenti kÄ±rsalÄ±nda bulunan Kefer Zeyte'deki 100 aileye gÄ±da, 250 Ã¶ÄŸrenciye de kÄ±rtasiye yardÄ±mÄ± ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan cumhuriyet savcÄ±sÄ±, sanÄ±klar DÃ¼ndar, GÃ¼l ve BerberoÄŸlu'nun 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Tatvan'da topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ vaziyette 25'er kilogramlÄ±k teneke iÃ§erisine gizlenmiÅŸ mazot, amonyum nitrat karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ve pil bloÄŸu ile hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ basma dÃ¼zenekli 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit edildi.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ã–ztÃ¼rk, kentlerde akustik planlamanÄ±n yapÄ±lmasÄ±, sessiz ve sakin alanlarÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla stratejik gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ haritalarÄ±ndan 25'inin 2017'de tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 41 ilde ise Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zayed'in tepki Ã§eken skandal paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin, "Medine korumasÄ±nÄ± yaparken Fahreddin PaÅŸa, ey bize bÃ¼htanda bulunan zavallÄ±, senin ceddin neredeydi?" dedi.
Marmara BÃ¶lgesi'nde Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olmasÄ±, Ä°stanbul'da ise aralÄ±klarla saÄŸanak gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor.
SadakataÅŸÄ± DerneÄŸi, iÃ§ savaÅŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de onbinlerce kiÅŸinin faydalanacaÄŸÄ± temiz su daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±.
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan TÃ¼rkiye'ye girdikleri belirlenen 17 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.