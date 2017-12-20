Bakan Canikli'den konserve et aÃ§Ä±klamasÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu'nun yazÄ±lÄ± soru Ã¶nergesine verdiÄŸi yanÄ±tta, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± iÃ§in 12 bin 500 kilogram kavurma tipi kutulanmÄ±ÅŸ et konservesi tedariÄŸi kapsamÄ±nda; MSB Erzurum Tedarik BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca 8 Ekim 2015 tarihinde PÄ±narsan Ä°nÅŸ.Nak.San. ve Ltd.Åžti. ile sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
KavurmanÄ±n 8 bin 950 kilogramÄ±nÄ±n sorunsuz tÃ¼ketildiÄŸini, ancak kalan 5 bin 550 kilogramÄ± iÃ§in muhtelif zamanlarda kapak aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda koku geldiÄŸinin tespiti Ã¼zerine, yÃ¼klenici firmadan Ã¼rÃ¼nleri deÄŸiÅŸtirmesinin talep edildiÄŸini aktaran Canikli, yÃ¼klenici firma tarafÄ±ndan yeni getirilen kavurmalarÄ±n serolojik analizler iÃ§in Bursa GÄ±da ve Yem Kontrol Merkez AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildiÄŸini, yapÄ±lan analizler sonucunda 4 bin 50 kilogram kavurmada at eti tespit edildiÄŸini belirtti.
Bunun Ã¼zerine Erzurum Tedarik BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, sÃ¶zleÅŸmenin feshedildiÄŸini ve kesin teminatÄ±n irat kaydedildiÄŸini vurgulayan Canikli, at eti tespit edilen kavurmalarÄ±n bedelinin tahsili ve sÃ¶z konusu firmanÄ±n kamu ihalelerinden yasaklanmasÄ± iÃ§in gerekli iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Canikli, 22 Mart 2017 ve 19 Nisan 2017 tarihlerinde GÄ±da ve Kontrol Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Kocaeli GÄ±da TarÄ±m il MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne durumun bildirildiÄŸini ve Veteriner Hizmetleri Bitki SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da ve Yem Kanunu hÃ¼kÃ¼mlerince yÃ¼klenici firma hakkÄ±nda gerekli iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸine deÄŸinerek, ayrÄ±ca dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma sebebiyle GÃ¶lcÃ¼k Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸunu ifade etti.
Nurettin Canikli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"SÃ¶zleÅŸme hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸi fiziksel ve laboratuvar muayenesi sonuÃ§lanmadan gÄ±da maddelerinin tÃ¼ketime sunulmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸildir. Bu kapsamda; iÃ§eriÄŸinde at eti bulunduÄŸu tespit edilen konserveler hiÃ§bir ÅŸekilde personelin tÃ¼ketimine sunulmamÄ±ÅŸtÄ±r. At eti tespit edilen 4 bin 50 kilogram konserve imha edilmek maksadÄ±yla Kocaeli TarÄ±m il MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edilmek Ã¼zere GÃ¶lcÃ¼k Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ± depolarÄ±nda muhafaza edilmektedir. PÄ±narsan Ä°nÅŸaat Nakliye Sanayi ve Limited Åžirketi'nin diÄŸer birliklerle yaptÄ±ÄŸÄ± tedarik sÃ¶zleÅŸmelerinin tamamÄ± (24 adet) 10 EylÃ¼l 2017 tarihinde feshedilmiÅŸtir."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Buradan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir destek bekliyoruz. Karardan sadece MÃ¼slÃ¼manlar deÄŸil, Hristiyanlar da Ã§ok rahatsÄ±z." dedi.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± iÃ§in alÄ±nan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramÄ±nda at eti tespit edildiÄŸini belirterek, bu konservelerin hiÃ§bir ÅŸekilde personelin tÃ¼ketimine sunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Katar, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na karÅŸÄ± Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) bÃ¼nyesindeki Ã¼lkelerin ortak tavÄ±r sergilemesindeki rolÃ¼nden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Milli Savunma Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Afyoncu,"Fahrettin PaÅŸa, Ä°slam bayraÄŸÄ±nÄ±n yere dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in mÃ¼cadele etmiÅŸtir. TÃ¼rk tarihinin en Ã¶nemli isimlerinden birisidir." dedi.
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