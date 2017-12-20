GÃ¼ncelleme: 19:42, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Bakan Canikli'den konserve et aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu'nun yazÄ±lÄ± soru Ã¶nergesine verdiÄŸi yanÄ±tta, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± iÃ§in 12 bin 500 kilogram kavurma tipi kutulanmÄ±ÅŸ et konservesi tedariÄŸi kapsamÄ±nda; MSB Erzurum Tedarik BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca 8 Ekim 2015 tarihinde PÄ±narsan Ä°nÅŸ.Nak.San. ve Ltd.Åžti. ile sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KavurmanÄ±n 8 bin 950 kilogramÄ±nÄ±n sorunsuz tÃ¼ketildiÄŸini, ancak kalan 5 bin 550 kilogramÄ± iÃ§in muhtelif zamanlarda kapak aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda koku geldiÄŸinin tespiti Ã¼zerine, yÃ¼klenici firmadan Ã¼rÃ¼nleri deÄŸiÅŸtirmesinin talep edildiÄŸini aktaran Canikli, yÃ¼klenici firma tarafÄ±ndan yeni getirilen kavurmalarÄ±n serolojik analizler iÃ§in Bursa GÄ±da ve Yem Kontrol Merkez AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildiÄŸini, yapÄ±lan analizler sonucunda 4 bin 50 kilogram kavurmada at eti tespit edildiÄŸini belirtti.

Bunun Ã¼zerine Erzurum Tedarik BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, sÃ¶zleÅŸmenin feshedildiÄŸini ve kesin teminatÄ±n irat kaydedildiÄŸini vurgulayan Canikli, at eti tespit edilen kavurmalarÄ±n bedelinin tahsili ve sÃ¶z konusu firmanÄ±n kamu ihalelerinden yasaklanmasÄ± iÃ§in gerekli iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Canikli, 22 Mart 2017 ve 19 Nisan 2017 tarihlerinde GÄ±da ve Kontrol Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Kocaeli GÄ±da TarÄ±m il MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne durumun bildirildiÄŸini ve Veteriner Hizmetleri Bitki SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da ve Yem Kanunu hÃ¼kÃ¼mlerince yÃ¼klenici firma hakkÄ±nda gerekli iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸine deÄŸinerek, ayrÄ±ca dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma sebebiyle GÃ¶lcÃ¼k Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸunu ifade etti.

Nurettin Canikli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SÃ¶zleÅŸme hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸi fiziksel ve laboratuvar muayenesi sonuÃ§lanmadan gÄ±da maddelerinin tÃ¼ketime sunulmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸildir. Bu kapsamda; iÃ§eriÄŸinde at eti bulunduÄŸu tespit edilen konserveler hiÃ§bir ÅŸekilde personelin tÃ¼ketimine sunulmamÄ±ÅŸtÄ±r. At eti tespit edilen 4 bin 50 kilogram konserve imha edilmek maksadÄ±yla Kocaeli TarÄ±m il MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edilmek Ã¼zere GÃ¶lcÃ¼k Donanma KomutanlÄ±ÄŸÄ± depolarÄ±nda muhafaza edilmektedir. PÄ±narsan Ä°nÅŸaat Nakliye Sanayi ve Limited Åžirketi'nin diÄŸer birliklerle yaptÄ±ÄŸÄ± tedarik sÃ¶zleÅŸmelerinin tamamÄ± (24 adet) 10 EylÃ¼l 2017 tarihinde feshedilmiÅŸtir."