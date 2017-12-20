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21:09, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba
Filistin
GÃ¼ncelleme: 19:56, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

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Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FilistinÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Mahmud Abbas'Ä±n,Â Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz'le bir araya geldiÄŸi bildirildi.

Filistin resmi ajansÄ± WAFA'da yer alan habere gÃ¶re, Suudi Arabistan'Ä± ziyaret eden Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Kral Selman ile "KudÃ¼s'e iliÅŸkin son geliÅŸmeleri" gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Abbas'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Kral Selman'a "KudÃ¼s'Ã¼n muhtemel risklerden korunmasÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve son geliÅŸmelerle ilgili bilgi verdiÄŸi" belirtildi.

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä±n, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca uluslararasÄ± toplumun Filistin halkÄ±nÄ± desteklediÄŸi ve ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ziyareti sÄ±rasÄ±nda Abbas'a, Filistin Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Macid el-Ferec, Fetih Hareketi Merkez YÃ¼rÃ¼tme Komitesi Ã¼yesi ve Sivil Ä°ÅŸler Kurulu BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin eÅŸ-Åžeyh'in eÅŸlik ettiÄŸi belirtildi.

Suudi Arabistan ziyaretine dÃ¼n baÅŸlayan Abbas'Ä±n, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Fransa'ya geÃ§erek, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.



Ä°lgili Konular Mahmud Abbas Suudi Arabistan KralÄ± Selman KudÃ¼s
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