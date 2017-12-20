GÃ¼ncelleme: 20:35, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Sadece MÃ¼slÃ¼manlar deÄŸil, Hristiyanlar da Ã§ok rahatsÄ±z

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â MevlÃ¼tÂ Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Riad el-MalikiÂ ile yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Buradan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir destek bekliyoruz. Karardan sadece MÃ¼slÃ¼manlar deÄŸil, Hristiyanlar da Ã§ok rahatsÄ±z." diye konuÅŸtu.Â

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Riad el-Maliki ile ABD'ye hareketlerinden Ã¶nce AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

ToplantÄ±da konuÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, yarÄ±nÂ KudÃ¼sÂ kararÄ±nÄ±n BM Genel Kurulu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸini ve oylanacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â

ABD'nin aldÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ kararÄ±n uygulanmamasÄ±, hatta ABD'nin geri adÄ±m atmasÄ± iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã§abayÄ± sarf edeceklerini en baÅŸÄ±ndan sÃ¶ylediklerini kaydeden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "DÃ¼nya vicdanÄ±, bu alÄ±nan yanlÄ±ÅŸ kararÄ±, uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±, BM kararlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayan bu kararÄ± reddetmiÅŸti. Biz de geÃ§en hafta Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde Ä°stanbul'da dÃ¼zenlediÄŸimiz Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nde aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kararlarla ve ortak deklarasyonla bu karara karÅŸÄ± olduÄŸumuzu net bir ÅŸekilde ortaya koyduk. O gÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¼Ã§lÃ¼ mesajlar verdik veÂ Filistin-KudÃ¼s davasÄ±nÄ± takip edeceÄŸimizi ve uluslararasÄ± platformda Filistin'in hakkÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶ylemiÅŸtik." diye konuÅŸtu.

Bu Ã§erÃ§evede 17 AralÄ±k'ta BM GÃ¼venlik Konseyi'ne bir karar tasarÄ±sÄ± sunulduÄŸunu, TÃ¼rkiye'nin de bunu desteklediÄŸini ve bu konuda Ã§aba sarf ettiÄŸini anlatanÂ Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Fakat TÃ¼rkiye, BM GÃ¼venlik Konseyi'nin Ã¼yesi ÅŸu anda deÄŸil. Buradaki oylamada ABD dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m Ã¼lkeler, Filistin'i,Â KudÃ¼s'Ã¼ destekleyen ve bu Amerika'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara karÅŸÄ± bir tutum sergiledi. Yani buraya sunulan karar tasarÄ±sÄ±nÄ± desteklediler, olumlu yÃ¶nde oy verdiler. Bir tek Amerika, tek baÅŸÄ±na bu kararÄ±n aleyhine oy verdi. Tabii ki GÃ¼venlik Konseyi Daimi Ãœyesi olduÄŸu iÃ§in veto etmiÅŸ oluyor. Bu iÅŸin peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve Genel Kurul'a getireceÄŸimizi sÃ¶ylemiÅŸtik.Â Filistin'le Yemen ve diÄŸer yine Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±, Arap Ligi gibi kuruluÅŸlarla ve kardeÅŸ Ã¼lkelerle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸvurular neticesinde, biraz Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸim gibi yarÄ±n Genel Kurul'da oylama olacak. Biz buradan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir destek bekliyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biraz Ã¶nce sÃ¶yledim, bu karardan sadece MÃ¼slÃ¼manlar deÄŸil, Hristiyanlar da Ã§ok rahatsÄ±z oldu. Katolikler, Ortodokslar, Protestonlar, kim olursa olsun. AynÄ± ÅŸekilde Musevilerin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼, Ã¶nemli bir kÄ±smÄ± da bu karara karÅŸÄ±."

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, vicdanÄ± olan herkesin hukuka aykÄ±rÄ± veÂ Filistin'in haklarÄ±nÄ± gasbeden bu karara karÅŸÄ± durduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YarÄ±n New York'ta yapÄ±lacak oylamadan Ã¶nce tek baÅŸÄ±na kalan ABD'nin ÅŸimdi tehdit yÃ¶ntemine baÅŸvurduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Oradaki tÃ¼m temsilciliklere, daimi temsilcilere mektup gÃ¶ndererek kimin oy verdiÄŸini takip edeceÄŸiz, bunu BaÅŸkan'a rapor edeceÄŸiz ve tek tek isimlerini alacaÄŸÄ±z... Ne yapacaksÄ±nÄ±z isimleri alacaksÄ±nÄ±z da? O Ã¼lkelerin de iÅŸgal edilmesine mÃ¼saade edeceksiniz ya da onlarÄ± cezalandÄ±racak mÄ±sÄ±nÄ±z? ArtÄ±k dÃ¼nya deÄŸiÅŸti. ArtÄ±k ben gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼m, o nedenle de haklÄ±yÄ±m anlayÄ±ÅŸÄ± deÄŸiÅŸti. ArtÄ±k dÃ¼nya haksÄ±zlÄ±klara isyan ediyor. ArtÄ±k hiÃ§bir onurlu millet, hiÃ§bir ÅŸerefli devlet bu tÃ¼r baskÄ±lara boyun eÄŸmez. Herkes vicdanÄ±nÄ±n sesi ve milletinin isteÄŸi doÄŸrultusunda oy kullanÄ±r. YarÄ±n da Ã¶yle olacak. Kimse bu baskÄ±lara boyun eÄŸmeyecektir. DolayÄ±sÄ±yla ABD'nin bu yÃ¶ntemlerinden vazgeÃ§mesi lazÄ±m."

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Riad el-Maliki ile Filistin davasÄ±nÄ± BM nezdinde de en iyi ÅŸekilde savunacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla New York'a gittiklerini ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a da bilgi verdiklerini belirterek, yarÄ±n BM'de iyi bir netice alacaklarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

"(VÄ°ZE KONUSU) BU SÃœRECÄ°N NORMALLEÅžMESÄ°NÄ° ARZU EDERÄ°Z"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bir gazetecinin "ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, TÃ¼rkiye'deki temsilciliklerinde gÃ¶Ã§men olmayan vize baÅŸvurularÄ± iÃ§in randevularÄ±n 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±ndan itibaren verileceÄŸini duyurdu. Bunu nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" sorusu Ã¼zerine, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"BildiÄŸiniz gibi Amerika yanlÄ±ÅŸ bir kararla vize uygulamasÄ±nÄ± Ã¶nce kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra kÄ±sÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde tekrar baÅŸlatÄ±ldÄ±. Biz de Amerika'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bu kararlara karÅŸÄ±lÄ±k verdik. Esasen vatandaÅŸlarÄ± cezalandÄ±rÄ±cÄ± bu adÄ±mlarÄ± olgun bir tavÄ±r olarak gÃ¶rmediÄŸimiz daha Ã¶nce de sÃ¶yledik, ABD'li muhataplarÄ±mÄ±za da sÃ¶yledik. En son BrÃ¼ksel'de (ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±) Rex Tillerson ile bu konuyu tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Tabii kÄ±sÄ±tlÄ± sayÄ±da olduÄŸu iÃ§in baÅŸvurular birikiyor, dolayÄ±sÄ±yla eski hÄ±zla ya da daha Ã¶nce bir gÃ¼nde verdikleri vize sayÄ±sÄ±nÄ±n altÄ±nda vize verdikleri iÃ§in bir birikme var. Rex Tillerson ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmede kendisi daha Ã¶nce hemfikir olduÄŸumuz, Ã¼zerinde durduÄŸumuz Ã§alÄ±ÅŸma grubu toplantÄ±sÄ±nÄ± baÅŸlatalÄ±m ve bu toplantÄ±yla beraber vize uygulamasÄ±nda da eski gÃ¼nlere dÃ¶nelim Ã¶nerisinde bulundu. 'Siz bir uygulama baÅŸlattÄ±nÄ±z, dolayÄ±sÄ±yla biz buna karÅŸÄ±yÄ±z. Bu sÃ¼recin normalleÅŸmesini arzu ederiz, Amerikan ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± boÅŸ yere cezalandÄ±rmayalÄ±m.' dedik. YÄ±lbaÅŸÄ±ndan sonra Ã§alÄ±ÅŸma grubunu hayata geÃ§irerek herhalde normal sÃ¼rece geÃ§eriz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."