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23:20, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 22:33, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m NahÃ§Ä±van'da
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m NahÃ§Ä±van'da

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "ANA" ile NahÃ§Ä±van'a gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, NahÃ§Ä±van UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda, NahÃ§Ä±van Ã–zerk Cumhuriyeti Ali Meclis BaÅŸkanÄ± Vasif Talibov, TÃ¼rkiye'nin BakÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Erkan Ã–zoral, NahÃ§ivan BaÅŸkonsolosu Nihat ErÅŸen ve diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m ile kÄ±zÄ± BÃ¼ÅŸra Bahar KÃ¶ylÃ¼bay, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ravza KavakcÄ± da NahÃ§Ä±van'a geldi.

Haydar Aliyev Abidesi'ne Ã§elenk bÄ±raktÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, NahÃ§Ä±van Ã–zerk Cumhuriyeti'ndeki ziyareti kapsamÄ±ndaÂ Haydar Aliyev Abidesi'ne Ã§elenk bÄ±raktÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Haydar Aliyev Abidesi'ne Ã§elenk bÄ±rakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

Daha sonraÂ NahÃ§Ä±van Ã–zerk Cumhuriyeti Ali Meclis BinasÄ±'na yÃ¼rÃ¼yerek giden YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ali Meclis BaÅŸkanÄ± Vasif Talibov tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Talibov, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n onuruna Devlet Konukevi'nde bir akÅŸam yemeÄŸi verecek.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyareti, TÃ¼rkiye'den NahÃ§Ä±van'a 9 yÄ±l aradan sonra baÅŸbakan dÃ¼zeyinde ilk ziyaret Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor.



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m TÃ¼rkiye Azerbaycan
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