BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m NahÃ§Ä±van'da

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, NahÃ§Ä±van UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda, NahÃ§Ä±van Ã–zerk Cumhuriyeti Ali Meclis BaÅŸkanÄ± Vasif Talibov, TÃ¼rkiye'nin BakÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Erkan Ã–zoral, NahÃ§ivan BaÅŸkonsolosu Nihat ErÅŸen ve diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m ile kÄ±zÄ± BÃ¼ÅŸra Bahar KÃ¶ylÃ¼bay, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bekir BozdaÄŸ, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ravza KavakcÄ± da NahÃ§Ä±van'a geldi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, NahÃ§Ä±van Ã–zerk Cumhuriyeti'ndeki ziyareti kapsamÄ±ndaÂ Haydar Aliyev Abidesi'ne Ã§elenk bÄ±raktÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Haydar Aliyev Abidesi'ne Ã§elenk bÄ±rakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.
Daha sonraÂ NahÃ§Ä±van Ã–zerk Cumhuriyeti Ali Meclis BinasÄ±'na yÃ¼rÃ¼yerek giden YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ali Meclis BaÅŸkanÄ± Vasif Talibov tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Talibov, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n onuruna Devlet Konukevi'nde bir akÅŸam yemeÄŸi verecek.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyareti, TÃ¼rkiye'den NahÃ§Ä±van'a 9 yÄ±l aradan sonra baÅŸbakan dÃ¼zeyinde ilk ziyaret Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "ANA" ile NahÃ§Ä±van'a gitti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "Buradan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir destek bekliyoruz. Karardan sadece MÃ¼slÃ¼manlar deÄŸil, Hristiyanlar da Ã§ok rahatsÄ±z." dedi.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± iÃ§in alÄ±nan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramÄ±nda at eti tespit edildiÄŸini belirterek, bu konservelerin hiÃ§bir ÅŸekilde personelin tÃ¼ketimine sunulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Katar, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na karÅŸÄ± Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) bÃ¼nyesindeki Ã¼lkelerin ortak tavÄ±r sergilemesindeki rolÃ¼nden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Milli Savunma Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Afyoncu,"Fahrettin PaÅŸa, Ä°slam bayraÄŸÄ±nÄ±n yere dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in mÃ¼cadele etmiÅŸtir. TÃ¼rk tarihinin en Ã¶nemli isimlerinden birisidir." dedi.
Esenyurt Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na AK Parti'nin adayÄ± Ali Murat Alatepe seÃ§ildi
Anadolu'nun ilk camisi Hatay'daki Habib-i Neccar Camii, tadilat iÃ§in kapatÄ±ldÄ±
2017-TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi SÄ±navÄ± Sonbahar DÃ¶nemi ile 2017 Seviye Tespit SÄ±navÄ± TÄ±p DoktorluÄŸu Sonbahar DÃ¶nemi sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Ã–ztÃ¼rk Oran, Ä°brahim Ã‡aÄŸlar'Ä±n vefatÄ± nedeniyle boÅŸalan Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine seÃ§ildi. Peki Ã–ztÃ¼rk Oran kimdir?
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± tarafÄ±ndan, Suriye'nin Hama kenti kÄ±rsalÄ±nda bulunan Kefer Zeyte'deki 100 aileye gÄ±da, 250 Ã¶ÄŸrenciye de kÄ±rtasiye yardÄ±mÄ± ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan cumhuriyet savcÄ±sÄ±, sanÄ±klar DÃ¼ndar, GÃ¼l ve BerberoÄŸlu'nun 15 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Tatvan'da topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ vaziyette 25'er kilogramlÄ±k teneke iÃ§erisine gizlenmiÅŸ mazot, amonyum nitrat karÄ±ÅŸÄ±mÄ± ve pil bloÄŸu ile hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ basma dÃ¼zenekli 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tespit edildi.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ã–ztÃ¼rk, kentlerde akustik planlamanÄ±n yapÄ±lmasÄ±, sessiz ve sakin alanlarÄ±n korunmasÄ± amacÄ±yla stratejik gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ haritalarÄ±ndan 25'inin 2017'de tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 41 ilde ise Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸini bildirdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zayed'in tepki Ã§eken skandal paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin, "Medine korumasÄ±nÄ± yaparken Fahreddin PaÅŸa, ey bize bÃ¼htanda bulunan zavallÄ±, senin ceddin neredeydi?" dedi.
Marmara BÃ¶lgesi'nde Ã§ok bulutlu havanÄ±n hakim olmasÄ±, Ä°stanbul'da ise aralÄ±klarla saÄŸanak gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor.
SadakataÅŸÄ± DerneÄŸi, iÃ§ savaÅŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de onbinlerce kiÅŸinin faydalanacaÄŸÄ± temiz su daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±.