BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilerde 26 Filistinli yaralandÄ±

Ä°srailÂ askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ±Â Åžeria'nÄ±nÂ Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 3'Ã¼ gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 26Â FilistinliÂ yaralandÄ±.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek isteyen Filistinliler,Â BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah, El-Halil, TulkerimÂ ve Nablus kentlerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.
Ä°srail askerleri,Â Ramallah'Ä±nÂ kuzeyindekiÂ Beyt-Ä°lÂ askeri kontrol noktasÄ± ile Nebi Salih beldesi, El-Halil'in Bab el-Zaviye ile Halhul bÃ¶lgeleri,Â KudÃ¼sÂ ileÂ RamallahÂ arasÄ±ndaki Kalendiya kontrol noktasÄ±, Tulkerim'in Nakkar mahallesi ve Nablus'un kuzeyindeki Huvvara beldesinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra plastik ve gerÃ§ek mermilerle mÃ¼dahale etti. Filistinli genÃ§ler ise Ä°srail askerlerine taÅŸ ile molotofkokteyli atarak ve lastik yakarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde 3'Ã¼ gerÃ§ek, 23'Ã¼ ise plastik mermilerle olmak Ã¼zere 26 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, 55 Filistinlinin ise gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra aldÄ±klarÄ± darp veya oluÅŸan yanÄ±klar nedeniyle tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k'ta Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Tel Aviv'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Trumpâ€™Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±ndan bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalelerinde yÃ¼zlerce Filistinli yaralandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi beklenen KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±na destek verecek Ã¼lkeleri "maddi yardÄ±mlarÄ± kesmekle" tehdit etti
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 3'Ã¼ gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 26 Filistinli yaralandÄ±
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AB Komisyonu, Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esiyle ilk defa bir Ã¼ye Ã¼lkenin AB iÃ§erisinde oy haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ihlal eden 10 gemiye liman yasaÄŸÄ± getirilmesini istedi.
IKBY'de muhalif duruÅŸ sergileyen ancak koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde yer alan Goran Hareketi ve Komel, kabineden Ã§ekildiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Gudenus, Viyana'da yaÅŸayan, iltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 13 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n suÃ§ iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtirilmesini Ã¶nerdi.
Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu, seÃ§im dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Alman Bild gazetesi, Rusya'nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki "Sapad 2017" tatbikatÄ±nda NATO ile Avrupa Ã¼lkelerine karÅŸÄ± savaÅŸ provasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
Yemen ordusu Taiz ilinde Husilerin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± stratejik bÃ¶lgeleri geri aldÄ±
Danimarka'da BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kabulÃ¼ ve sayÄ±sÄ±yla ilgili kararlar bundan bÃ¶yle GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± tarafÄ±ndan verilecek.
Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ±'ndaki operasyonlarda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde bulunan 100 kiÅŸi de kurtarÄ±ldÄ±
UNMISS, GÃ¼ney Sudan YukarÄ± Nil eyaletinin Melut bÃ¶lgesinde iÃ§ savaÅŸtan etkilenen yÃ¼zlerce ailenin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n "baÅŸarÄ±lÄ±" ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.
Prof. Dr. SofuoÄŸlu, IKBY'de devam eden gÃ¶steriler iÃ§in, "Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma, PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.