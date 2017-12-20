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Filistin
GÃ¼ncelleme: 23:32, 20 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

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BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilerde 26 Filistinli yaralandÄ±
BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilerde 26 Filistinli yaralandÄ±

Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 3'Ã¼ gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 26 Filistinli yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ±Â Åžeria'nÄ±nÂ Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 3'Ã¼ gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 26Â FilistinliÂ yaralandÄ±.

ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etmek isteyen Filistinliler,Â BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah, El-Halil, TulkerimÂ ve Nablus kentlerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.

Ä°srail askerleri,Â Ramallah'Ä±nÂ kuzeyindekiÂ Beyt-Ä°lÂ askeri kontrol noktasÄ± ile Nebi Salih beldesi, El-Halil'in Bab el-Zaviye ile Halhul bÃ¶lgeleri,Â KudÃ¼sÂ ileÂ RamallahÂ arasÄ±ndaki Kalendiya kontrol noktasÄ±, Tulkerim'in Nakkar mahallesi ve Nablus'un kuzeyindeki Huvvara beldesinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra plastik ve gerÃ§ek mermilerle mÃ¼dahale etti. Filistinli genÃ§ler ise Ä°srail askerlerine taÅŸ ile molotofkokteyli atarak ve lastik yakarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde 3'Ã¼ gerÃ§ek, 23'Ã¼ ise plastik mermilerle olmak Ã¼zere 26 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, 55 Filistinlinin ise gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gazÄ±n yanÄ± sÄ±ra aldÄ±klarÄ± darp veya oluÅŸan yanÄ±klar nedeniyle tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k'ta Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Tel Aviv'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Trumpâ€™Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srailâ€™in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±ndan bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahalelerinde yÃ¼zlerce Filistinli yaralandÄ±.



Ä°lgili Konular Ä°srail filistin
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