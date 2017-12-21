GÃ¼ncelleme: 01:45, 21 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Suudi Arabistan'dan 'nÃ¼kleer enerji' aÃ§Ä±klamasÄ±





Suudi Arabistan, 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar iki nÃ¼kleer reaktÃ¶r yapÄ±mÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸmeler imzalayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan,Â 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar ikiÂ nÃ¼kleerÂ reaktÃ¶rÂ yapÄ±mÄ± iÃ§inÂ sÃ¶zleÅŸmeler imzalayacaÄŸÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±kladÄ±. Enerji, Sanayi ve Maden KaynaklarÄ± BakanÄ± Halid el-Falih, baÅŸkent Riyad'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Suudi Arabistan'Ä±n 2019'dan Ã¶nce iki adet nÃ¼kleer reaktÃ¶r kurulmasÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸmeler imzalayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. DÃ¼nya petrol piyasasÄ±na iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan Suudi Bakan, petrol piyasasÄ±nÄ±n Ã¼lkesi lehine bÃ¼yÃ¼k oranda iyileÅŸtiÄŸini belirterek petrol Ã¼retiminin azaltÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸma ile 2017'de dÃ¼zelen petrol fiyatlarÄ±nÄ±n 2018'de de bu ÅŸekilde devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

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