Suudi Arabistan'dan 'nÃ¼kleer enerji' aÃ§Ä±klamasÄ±

Suudi Arabistan,Â 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar ikiÂ nÃ¼kleerÂ reaktÃ¶rÂ yapÄ±mÄ± iÃ§inÂ sÃ¶zleÅŸmeler imzalayacaÄŸÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±kladÄ±.
Enerji, Sanayi ve Maden KaynaklarÄ± BakanÄ± Halid el-Falih, baÅŸkent Riyad'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Suudi Arabistan'Ä±n 2019'dan Ã¶nce iki adet nÃ¼kleer reaktÃ¶r kurulmasÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸmeler imzalayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
DÃ¼nya petrol piyasasÄ±na iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan Suudi Bakan, petrol piyasasÄ±nÄ±n Ã¼lkesi lehine bÃ¼yÃ¼k oranda iyileÅŸtiÄŸini belirterek petrol Ã¼retiminin azaltÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸma ile 2017'de dÃ¼zelen petrol fiyatlarÄ±nÄ±n 2018'de de bu ÅŸekilde devam etmesini beklediklerini dile getirdi.
Avrupa BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Valdis Dombrovskis, Bitcoin'in gerÃ§ek bir para birimi olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Bitcoin ve diÄŸer Ã§eÅŸitli sanal paralarÄ±n yatÄ±rÄ±mcÄ± ve tÃ¼keticiler aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi riskleri bulunuyor." dedi.
Suudi Arabistan, 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar iki nÃ¼kleer reaktÃ¶r yapÄ±mÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸmeler imzalayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi beklenen KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±na destek verecek Ã¼lkeleri "maddi yardÄ±mlarÄ± kesmekle" tehdit etti
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 3'Ã¼ gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 26 Filistinli yaralandÄ±
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AB Komisyonu, Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esiyle ilk defa bir Ã¼ye Ã¼lkenin AB iÃ§erisinde oy haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ihlal eden 10 gemiye liman yasaÄŸÄ± getirilmesini istedi.
IKBY'de muhalif duruÅŸ sergileyen ancak koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde yer alan Goran Hareketi ve Komel, kabineden Ã§ekildiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Gudenus, Viyana'da yaÅŸayan, iltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 13 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n suÃ§ iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtirilmesini Ã¶nerdi.
Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu, seÃ§im dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Alman Bild gazetesi, Rusya'nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki "Sapad 2017" tatbikatÄ±nda NATO ile Avrupa Ã¼lkelerine karÅŸÄ± savaÅŸ provasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
Yemen ordusu Taiz ilinde Husilerin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± stratejik bÃ¶lgeleri geri aldÄ±
Danimarka'da BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kabulÃ¼ ve sayÄ±sÄ±yla ilgili kararlar bundan bÃ¶yle GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± tarafÄ±ndan verilecek.
Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ±'ndaki operasyonlarda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde bulunan 100 kiÅŸi de kurtarÄ±ldÄ±
UNMISS, GÃ¼ney Sudan YukarÄ± Nil eyaletinin Melut bÃ¶lgesinde iÃ§ savaÅŸtan etkilenen yÃ¼zlerce ailenin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n "baÅŸarÄ±lÄ±" ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.