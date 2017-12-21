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01:23, 21 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe
Amerika
GÃ¼ncelleme: 01:15, 21 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

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Trump'tan BM Ã¼yesi Ã¼lkelere 'KudÃ¼s' tehdidi
Trump'tan BM Ã¼yesi Ã¼lkelere 'KudÃ¼s' tehdidi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi beklenen KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±na destek verecek Ã¼lkeleri "maddi yardÄ±mlarÄ± kesmekle" tehdit etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'da 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n son kabine toplantÄ±sÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na deÄŸerlendirmeler yapanÂ Trump, ABD'ninÂ KudÃ¼s'Ã¼Â Ä°srail'in baÅŸkenti sayan kararÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan Ã¼lkelere mali yardÄ±mlarÄ±n kesileceÄŸi imasÄ±nda bulundu.

Trump, "DÃ¼n Nikki'nin (ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley), BM'de paralarÄ±mÄ±zÄ± alÄ±p sonra da GÃ¼venlik Konseyinde bize karÅŸÄ± oy kullanan ya da Genel Kurulda aleyhimize oy kullanma potansiyelini taÅŸÄ±yan Ã¼lkelere gÃ¶nderdiÄŸi mesaj hoÅŸuma gitti. YÃ¼zlerce milyon hatta milyarlarca dolar alÄ±p sonra bize karÅŸÄ± oy kullanÄ±yorlar. Peki, bu oylarÄ± takip edeceÄŸiz. BÄ±rakalÄ±m aleyhimize oy kullansÄ±nlar, biz de epey (parayÄ±) muhafaza etmiÅŸ oluruz. Umrumuzda deÄŸil." ifadesini kullandÄ±.

Nikki Haley'nin, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ (bugÃ¼n) BM Genel Kurulunda yapÄ±lacak KudÃ¼s oylamasÄ± Ã¶ncesi diÄŸer diplomatlara e-posta gÃ¶ndererek "karara karÅŸÄ± oy kullanmamalarÄ±" konusunda "Ã¼stÃ¼ kapalÄ± tehdit ettiÄŸi" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Haley'nin, e-posta mesajÄ±nda "Oyunu vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken BaÅŸkan'Ä±n ve ABD'nin bu oyu kiÅŸisel bir mesele olarak algÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeni istiyorum." notunu dÃ¼ÅŸmesi dikkat Ã§ekmiÅŸti.

Ã–nceki gÃ¼n ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) MÄ±sÄ±r'Ä±n sunduÄŸu KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±yla ilgili oylamada, 15 Ã¼ye arasÄ±nda aleyhte oy kullanan tek Ã¼lke olarak yalnÄ±z kalmÄ±ÅŸtÄ±. BMGK'de yapÄ±lan ve ABD'nin veto ettiÄŸi KudÃ¼s oylamasÄ±nda konseyin 15 Ã¼yesinden 14'Ã¼nÃ¼n lehte oy kullanmasÄ±, ABD'nin tek taraflÄ± KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n uluslararasÄ± kamuoyunda destek bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtu.



Ä°lgili Konular trump ABD KudÃ¼s
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