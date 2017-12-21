Trump'tan BM Ã¼yesi Ã¼lkelere 'KudÃ¼s' tehdidi

Beyaz Saray'da 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n son kabine toplantÄ±sÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na deÄŸerlendirmeler yapanÂ Trump, ABD'ninÂ KudÃ¼s'Ã¼Â Ä°srail'in baÅŸkenti sayan kararÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan Ã¼lkelere mali yardÄ±mlarÄ±n kesileceÄŸi imasÄ±nda bulundu.
Trump, "DÃ¼n Nikki'nin (ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley), BM'de paralarÄ±mÄ±zÄ± alÄ±p sonra da GÃ¼venlik Konseyinde bize karÅŸÄ± oy kullanan ya da Genel Kurulda aleyhimize oy kullanma potansiyelini taÅŸÄ±yan Ã¼lkelere gÃ¶nderdiÄŸi mesaj hoÅŸuma gitti. YÃ¼zlerce milyon hatta milyarlarca dolar alÄ±p sonra bize karÅŸÄ± oy kullanÄ±yorlar. Peki, bu oylarÄ± takip edeceÄŸiz. BÄ±rakalÄ±m aleyhimize oy kullansÄ±nlar, biz de epey (parayÄ±) muhafaza etmiÅŸ oluruz. Umrumuzda deÄŸil." ifadesini kullandÄ±.
Nikki Haley'nin, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ (bugÃ¼n) BM Genel Kurulunda yapÄ±lacak KudÃ¼s oylamasÄ± Ã¶ncesi diÄŸer diplomatlara e-posta gÃ¶ndererek "karara karÅŸÄ± oy kullanmamalarÄ±" konusunda "Ã¼stÃ¼ kapalÄ± tehdit ettiÄŸi" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Haley'nin, e-posta mesajÄ±nda "Oyunu vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken BaÅŸkan'Ä±n ve ABD'nin bu oyu kiÅŸisel bir mesele olarak algÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeni istiyorum." notunu dÃ¼ÅŸmesi dikkat Ã§ekmiÅŸti.
Ã–nceki gÃ¼n ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) MÄ±sÄ±r'Ä±n sunduÄŸu KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±yla ilgili oylamada, 15 Ã¼ye arasÄ±nda aleyhte oy kullanan tek Ã¼lke olarak yalnÄ±z kalmÄ±ÅŸtÄ±. BMGK'de yapÄ±lan ve ABD'nin veto ettiÄŸi KudÃ¼s oylamasÄ±nda konseyin 15 Ã¼yesinden 14'Ã¼nÃ¼n lehte oy kullanmasÄ±, ABD'nin tek taraflÄ± KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n uluslararasÄ± kamuoyunda destek bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi beklenen KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±na destek verecek Ã¼lkeleri "maddi yardÄ±mlarÄ± kesmekle" tehdit etti
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 3'Ã¼ gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 26 Filistinli yaralandÄ±
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
AB Komisyonu, Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esiyle ilk defa bir Ã¼ye Ã¼lkenin AB iÃ§erisinde oy haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.
ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ihlal eden 10 gemiye liman yasaÄŸÄ± getirilmesini istedi.
IKBY'de muhalif duruÅŸ sergileyen ancak koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde yer alan Goran Hareketi ve Komel, kabineden Ã§ekildiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Gudenus, Viyana'da yaÅŸayan, iltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 13 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n suÃ§ iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtirilmesini Ã¶nerdi.
Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu, seÃ§im dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Alman Bild gazetesi, Rusya'nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki "Sapad 2017" tatbikatÄ±nda NATO ile Avrupa Ã¼lkelerine karÅŸÄ± savaÅŸ provasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
Yemen ordusu Taiz ilinde Husilerin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± stratejik bÃ¶lgeleri geri aldÄ±
Danimarka'da BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kabulÃ¼ ve sayÄ±sÄ±yla ilgili kararlar bundan bÃ¶yle GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± tarafÄ±ndan verilecek.
Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ±'ndaki operasyonlarda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde bulunan 100 kiÅŸi de kurtarÄ±ldÄ±
UNMISS, GÃ¼ney Sudan YukarÄ± Nil eyaletinin Melut bÃ¶lgesinde iÃ§ savaÅŸtan etkilenen yÃ¼zlerce ailenin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n "baÅŸarÄ±lÄ±" ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TÃ¼rkmenistan diÄŸer Orta Asya Ã¼lkeleri olan Ã–zbekistan ve Tacikistan'Ä±n da desteÄŸi ile Afganistan ve Pakistan'a elektrik ihraÃ§ edeceÄŸini TUTAP projesi ile duyurdu.
Prof. Dr. SofuoÄŸlu, IKBY'de devam eden gÃ¶steriler iÃ§in, "Sorosvari yapÄ±lanmanÄ±n Kuzey Irak'a da sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekteyiz. 'Yeni Nesil' adÄ± verilen ayaklanma, PKK/PYD'ye alan aÃ§mak iÃ§in kullanÄ±lan Truva AtÄ±'dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.