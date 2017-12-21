GÃ¼ncelleme: 02:20, 21 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

AB'den 'Bitcoin' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Valdis Dombrovskis, BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Bitcoin ve sanal paralara iliÅŸkin son hafta yaÅŸanan geliÅŸmelerin dikkatini Ã§ektiÄŸini belirterek, "AB Komisyonu, Bitcoin ve diÄŸer kripto para birimleriyle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ediyor." diye konuÅŸtu.

Bitcoin ve diÄŸer Ã§eÅŸitli sanal paralarÄ±n yatÄ±rÄ±mcÄ± ve tÃ¼keticiler aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi riskleri bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken Dombrovskis, "BunlarÄ±n, ciddi fiyat dalgalanmalarÄ±, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n tamamen kaybolmasÄ±, Ã§eÅŸitli operasyonel ve gÃ¼venlik zafiyetleri ile piyasa manipÃ¼lasyonuna aÃ§Ä±klÄ±klarÄ± gibi riskleri ve eksiklikleri mevcut." ifadelerini kullandÄ±.

Bitcoin'in deÄŸerinin herhangi bir Ã¼lke veya kuruluÅŸ tarafÄ±ndan belirlenmediÄŸine iÅŸaret eden Dombrovskis, "YatÄ±rÄ±mcÄ±lar, bunlarÄ±n deÄŸerinin her an dÃ¼ÅŸebileceÄŸini fark etmeli. Bitcoin, gerÃ§ek bir para birimi deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Dombrovskis, piyasalarda yaÅŸanan mevcut geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda AB'nin mali denetim kurum ve mekanizmalarÄ±na olasÄ± riskler karÅŸÄ±sÄ±nda uyarÄ±larÄ±nÄ± gÃ¼ncellemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

YATIRIM ÅžÄ°RKETLERÄ°

AB sermaye piyasalarÄ±nÄ±n daha etkin denetlenmesine yÃ¶nelik "yatÄ±rÄ±m ÅŸirketleri" hakkÄ±nda dÃ¼zenleme teklifini de aÃ§Ä±klayan Dombrovskis, "KurallarÄ±mÄ±z orantÄ±lÄ± ve riske duyarlÄ± olmalÄ±dÄ±r. KÃ¼Ã§Ã¼k yatÄ±rÄ±m firmalarÄ±, risk profillerine daha fazla uyan daha basit ÅŸartlardan yararlanacak." diye konuÅŸtu.

Dombrovskis, yeni dÃ¼zenlemelerinin, Avro BÃ¶lgesinde faaliyet gÃ¶steren 30 milyar avrodan daha bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±m ÅŸirketlerinin Avrupa Merkez BankasÄ± (ECB) denetimine alÄ±nmasÄ±na, daha kÃ¼Ã§Ã¼klerinin ise Ã¼lkelerin kendi yetkili makamlarÄ±nca denetlenmesine yÃ¶nelik olduÄŸunu anlattÄ±. Dombrovskis, yeni dÃ¼zenlemenin, iyi iÅŸleyen sermaye piyasalarÄ±nÄ± destekleyeceÄŸini ve finansal istikrarÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

AB'de 6 bin civarÄ± yatÄ±rÄ±m firmasÄ± faaliyet gÃ¶steriyor. Bu yatÄ±rÄ±m firmalarÄ± mevcut durumda, AB'nin bankalara yÃ¶nelik kurallarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± ve menkul kÄ±ymetler piyasalarÄ±na yÃ¶nelik yasalarla ulusal dÃ¼zeyde denetleniyor.