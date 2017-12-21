DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
03:18, 21 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe
Genel
GÃ¼ncelleme: 02:20, 21 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
AB'den 'Bitcoin' uyarÄ±sÄ±
AB'den 'Bitcoin' uyarÄ±sÄ±

Avrupa BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Valdis Dombrovskis, Bitcoin'in gerÃ§ek bir para birimi olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Bitcoin ve diÄŸer Ã§eÅŸitli sanal paralarÄ±n yatÄ±rÄ±mcÄ± ve tÃ¼keticiler aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi riskleri bulunuyor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Valdis Dombrovskis, BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Bitcoin ve sanal paralara iliÅŸkin son hafta yaÅŸanan geliÅŸmelerin dikkatini Ã§ektiÄŸini belirterek, "AB Komisyonu, Bitcoin ve diÄŸer kripto para birimleriyle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ediyor." diye konuÅŸtu.

Bitcoin ve diÄŸer Ã§eÅŸitli sanal paralarÄ±n yatÄ±rÄ±mcÄ± ve tÃ¼keticiler aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi riskleri bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken Dombrovskis, "BunlarÄ±n, ciddi fiyat dalgalanmalarÄ±, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n tamamen kaybolmasÄ±, Ã§eÅŸitli operasyonel ve gÃ¼venlik zafiyetleri ile piyasa manipÃ¼lasyonuna aÃ§Ä±klÄ±klarÄ± gibi riskleri ve eksiklikleri mevcut." ifadelerini kullandÄ±.

Bitcoin'in deÄŸerinin herhangi bir Ã¼lke veya kuruluÅŸ tarafÄ±ndan belirlenmediÄŸine iÅŸaret eden Dombrovskis, "YatÄ±rÄ±mcÄ±lar, bunlarÄ±n deÄŸerinin her an dÃ¼ÅŸebileceÄŸini fark etmeli. Bitcoin, gerÃ§ek bir para birimi deÄŸil." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Dombrovskis, piyasalarda yaÅŸanan mevcut geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda AB'nin mali denetim kurum ve mekanizmalarÄ±na olasÄ± riskler karÅŸÄ±sÄ±nda uyarÄ±larÄ±nÄ± gÃ¼ncellemeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

YATIRIM ÅžÄ°RKETLERÄ°

AB sermaye piyasalarÄ±nÄ±n daha etkin denetlenmesine yÃ¶nelik "yatÄ±rÄ±m ÅŸirketleri" hakkÄ±nda dÃ¼zenleme teklifini de aÃ§Ä±klayan Dombrovskis, "KurallarÄ±mÄ±z orantÄ±lÄ± ve riske duyarlÄ± olmalÄ±dÄ±r. KÃ¼Ã§Ã¼k yatÄ±rÄ±m firmalarÄ±, risk profillerine daha fazla uyan daha basit ÅŸartlardan yararlanacak." diye konuÅŸtu.

Dombrovskis, yeni dÃ¼zenlemelerinin, Avro BÃ¶lgesinde faaliyet gÃ¶steren 30 milyar avrodan daha bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±m ÅŸirketlerinin Avrupa Merkez BankasÄ± (ECB) denetimine alÄ±nmasÄ±na, daha kÃ¼Ã§Ã¼klerinin ise Ã¼lkelerin kendi yetkili makamlarÄ±nca denetlenmesine yÃ¶nelik olduÄŸunu anlattÄ±. Dombrovskis, yeni dÃ¼zenlemenin, iyi iÅŸleyen sermaye piyasalarÄ±nÄ± destekleyeceÄŸini ve finansal istikrarÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

AB'de 6 bin civarÄ± yatÄ±rÄ±m firmasÄ± faaliyet gÃ¶steriyor. Bu yatÄ±rÄ±m firmalarÄ± mevcut durumda, AB'nin bankalara yÃ¶nelik kurallarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ± ve menkul kÄ±ymetler piyasalarÄ±na yÃ¶nelik yasalarla ulusal dÃ¼zeyde denetleniyor.



Ä°lgili Konular AB bitcoin
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Genel Haberleri
AB'den 'Bitcoin' uyarÄ±sÄ±
AB'den 'Bitcoin' uyarÄ±sÄ±

Avrupa BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Valdis Dombrovskis, Bitcoin'in gerÃ§ek bir para birimi olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Bitcoin ve diÄŸer Ã§eÅŸitli sanal paralarÄ±n yatÄ±rÄ±mcÄ± ve tÃ¼keticiler aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi riskleri bulunuyor." dedi.
Suudi Arabistan'dan 'nÃ¼kleer enerji' aÃ§Ä±klamasÄ±
Suudi Arabistan'dan 'nÃ¼kleer enerji' aÃ§Ä±klamasÄ±

Suudi Arabistan, 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar iki nÃ¼kleer reaktÃ¶r yapÄ±mÄ± iÃ§in sÃ¶zleÅŸmeler imzalayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Trump'tan BM Ã¼yesi Ã¼lkelere 'KudÃ¼s' tehdidi
Trump'tan BM Ã¼yesi Ã¼lkelere 'KudÃ¼s' tehdidi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi beklenen KudÃ¼s tasarÄ±sÄ±na destek verecek Ã¼lkeleri "maddi yardÄ±mlarÄ± kesmekle" tehdit etti
BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilerde 26 Filistinli yaralandÄ±
BatÄ± Åžeria'daki gÃ¶sterilerde 26 Filistinli yaralandÄ±

Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 3'Ã¼ gerÃ§ek mermiyle olmak Ã¼zere 26 Filistinli yaralandÄ±
Abbas Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Polonya'ya AB tarihinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ceza
Polonya'ya AB tarihinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ceza

AB Komisyonu, Polonya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esiyle ilk defa bir Ã¼ye Ã¼lkenin AB iÃ§erisinde oy haklarÄ±nÄ±n elinden alÄ±nmasÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±.
ABD'den 'Kuzey Kore' ihlali yapan 10 gemiye liman yasaÄŸÄ± talebi
ABD'den 'Kuzey Kore' ihlali yapan 10 gemiye liman yasaÄŸÄ± talebi

ABD, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ihlal eden 10 gemiye liman yasaÄŸÄ± getirilmesini istedi.
IKBY'de iki parti hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekildi
IKBY'de iki parti hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekildi

IKBY'de muhalif duruÅŸ sergileyen ancak koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde yer alan Goran Hareketi ve Komel, kabineden Ã§ekildiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
Viyana'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± 'suÃ§' bahanesiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±ma teklifi
Viyana'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± 'suÃ§' bahanesiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±ma teklifi

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Gudenus, Viyana'da yaÅŸayan, iltica baÅŸvurusunda bulunan yaklaÅŸÄ±k 13 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n suÃ§ iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtirilmesini Ã¶nerdi.
Kenya'daki seÃ§imin bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu 92 Ã¶lÃ¼
Kenya'daki seÃ§imin bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu: 92 Ã¶lÃ¼

Kenya Ulusal Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu, seÃ§im dÃ¶nemlerindeki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 92 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Rusya'dan Avrupa'ya saldÄ±rÄ± tatbikatÄ± iddiasÄ±
Rusya'dan Avrupa'ya saldÄ±rÄ± tatbikatÄ± iddiasÄ±

Alman Bild gazetesi, Rusya'nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±ndaki "Sapad 2017" tatbikatÄ±nda NATO ile Avrupa Ã¼lkelerine karÅŸÄ± savaÅŸ provasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
Yemen'de bir bÃ¶lge Husilerden geri alÄ±ndÄ±
Yemen'de bir bÃ¶lge Husilerden geri alÄ±ndÄ±

Yemen ordusu Taiz ilinde Husilerin kontrolÃ¼ndeki bazÄ± stratejik bÃ¶lgeleri geri aldÄ±
Danimarka sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almamak iÃ§in yasa Ã§Ä±karttÄ±
Danimarka sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almamak iÃ§in yasa Ã§Ä±karttÄ±

Danimarka'da BM kotasÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n kabulÃ¼ ve sayÄ±sÄ±yla ilgili kararlar bundan bÃ¶yle GÃ¶Ã§ ve Uyum BakanÄ± tarafÄ±ndan verilecek.
Nijerya'da 20 Boko Haram Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Nijerya'da 20 Boko Haram Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ã‡ad GÃ¶lÃ¼ HavzasÄ±'ndaki operasyonlarda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elinde bulunan 100 kiÅŸi de kurtarÄ±ldÄ±
BM GÃ¼ney Sudan daki kamplarÄ±ndan birini kapattÄ±
BM GÃ¼ney Sudanâ€™daki kamplarÄ±ndan birini kapattÄ±

UNMISS, GÃ¼ney Sudan YukarÄ± Nil eyaletinin Melut bÃ¶lgesinde iÃ§ savaÅŸtan etkilenen yÃ¼zlerce ailenin sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n "baÅŸarÄ±lÄ±" ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
UNSMIL'den Libya'ya quot kurumlarÄ± birleÅŸtirin quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
UNSMIL'den Libya'ya "kurumlarÄ± birleÅŸtirin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM Libya Destek Misyonu, Libya'da "kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesi ve tek taraflÄ± kararlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Haberler

Nedir bu Bitcoin? HakkÄ±nda kim ne diyor? | ANALÄ°Z
Nedir bu Bitcoin HakkÄ±nda kim ne diyor ANALÄ°Z

Bitcoin savaÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor, hÃ¼kÃ¼metler dÃ¼zenleme istiyor
Bitcoin savaÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸÄ±yor hÃ¼kÃ¼metler dÃ¼zenleme istiyor

SilahlÄ± Ã¶rgÃ¼tler sanal paraya yÃ¶neldi
SilahlÄ± Ã¶rgÃ¼tler sanal paraya yÃ¶neldi

Polonya'ya AB tarihinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ceza
Polonya'ya AB tarihinde gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ceza

Brexit mÃ¼zakerelerinde yeni sÃ¼reÃ§ | GRAFÄ°K
Brexit mÃ¼zakerelerinde yeni sÃ¼reÃ§ GRAFÄ°K

May, kendi milletvekillerinin oylarÄ±yla yenilgiye uÄŸradÄ±
May kendi milletvekillerinin oylarÄ±yla yenilgiye uÄŸradÄ±

Netanyahu, AB'den beklediÄŸini deÄŸil hakettiÄŸini aldÄ±!
Netanyahu AB'den beklediÄŸini deÄŸil hakettiÄŸini aldÄ±

Ã‡ipras'tan AB'ye 'Almanya' eleÅŸtirisi
Ã‡ipras'tan AB'ye 'Almanya' eleÅŸtirisi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 