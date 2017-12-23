GÃ¼ncelleme: 01:15, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Meclis'te 2018 bÃ¼tÃ§esi kabul edildi



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TBMM Genel Kurulunda, 2018 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu TasarÄ±sÄ± kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulunda, 2018 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu TasarÄ±sÄ±nÄ±n kabul edildiÄŸi bildirildi. TBMM Genel Kuruluâ€™nde 2018 Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e ve 2016 Kesin Hesap Kanun TasarÄ±sÄ± ile SayÄ±ÅŸtay RaporlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±ldÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler tamamlandÄ±. TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, oylamanÄ±n elektronik olarak yapÄ±lmasÄ±nÄ± Genel Kurul'un bilgisine sundu ve oylamanÄ±n elektronik olarak yapÄ±lmasÄ± kabul edildi.



YapÄ±lan oylamada, 429 milletvekili oy kullandÄ±. 305 kabul oyuna karÅŸÄ±lÄ±k 124 ret oyu kullanÄ±ldÄ±. Daha sonra 2016 Kesin Hesap Kanun TasarÄ±sÄ± oylamasÄ± yapÄ±ldÄ±. 426 milletvekili oy kullandÄ± ve 303 kabule karÅŸÄ±lÄ±k 123 ret oyu kullanÄ±ldÄ±. Â

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