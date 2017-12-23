Ä°srail UNESCO'dan Ã§ekiliyor

Ä°srailÂ BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin Netanyahu'nun BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ndeki (UNESCO) daimi temsilcisine Ä°srail'in UNESCO'dan Ã§ekileceÄŸini resmi olarak bildirmesi talimatÄ± verdiÄŸi bildirildi.
Ä°srail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine gÃ¶re, Netanyahu, Ã¶rgÃ¼tteki daimi temsilcisi Carmel Shama Hacohen'e Ä°srail'in UNESCO'dan gelecek yÄ±l Ã§ekileceÄŸini resmi olarak bildirmesi talimatÄ± verdi.
UNESCO, 18 Ekim 2016â€™da aldÄ±ÄŸÄ± kararla KudÃ¼sâ€™teki Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n "Yahudilikle bir baÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ilan etmiÅŸti.
Netanyahu, Ekim 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na "ABD'nin benzer kararÄ±na paralel olarak UNESCO'dan Ã§ekilmek iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ±" talimatÄ± verdiÄŸini belirtmiÅŸti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 6 AralÄ±k'ta Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren karar tasarÄ±sÄ±, dÃ¼n BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine raÄŸmen yapÄ±lan oylamada 9'a karÅŸÄ± 128 oyla kabul edilmiÅŸ, oylamada 35 Ã¼lke ise Ã§ekimser kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkede terÃ¶r tehdidinin en yÃ¼ksek derecede olduÄŸunu, yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin seferber edildiÄŸini bildirdi
Uzayda baÄŸlantÄ±sÄ±z ve serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan unvanÄ±na sahip AmerikalÄ± astronot Bruce McCandless'in, 80 yaÅŸÄ±nda California'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±yla ilgili, "FÄ±rtÄ±na bulutlarÄ± Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±yor." dedi.
SNHR, Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yer alan Etarib ilÃ§esinde, pazar yerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu
Arhus Ãœniversitesinden Prof. Dr. KÃ¼hle'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2006'da 115 caminin bulunduÄŸu Ã¼lkede 2017 itibarÄ±yla bu sayÄ± 170'e yÃ¼kseldi
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralanan 28 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Åžerif el-Abd ÅžlaÅŸ'Ä±n bugÃ¼n ÅŸehit olduÄŸu haberi geldi
Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 45'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± KoÃ§karov, 2018'de GSYH'nin yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti
Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 32 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang Yi, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± temelinde baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan tam baÄŸÄ±msÄ±z ve egemen Filistin'i desteklediklerini sÃ¶yledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna ordusuna "savunma amaÃ§lÄ± geliÅŸtirilmiÅŸ savunma kapasiteleri" temin edilmesine karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de protesto edildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in Suriye Ã–zel Temsilcisi Lavrentyev, PYD/PKK'nÄ±n, SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmediÄŸini sÃ¶yledi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, oy birliÄŸiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±mlara imza attÄ±.
Pakistan SÄ±nÄ±r MuhafÄ±zlarÄ± ile terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ã¶rgÃ¼tteki daimi temsilcisine Ä°srail'in UNESCO'dan gelecek yÄ±l Ã§ekileceÄŸini resmi olarak bildirmesi talimatÄ± verdi