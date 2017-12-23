GÃ¼ncelleme: 01:45, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ä°srail UNESCO'dan Ã§ekiliyor





Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ã¶rgÃ¼tteki daimi temsilcisine Ä°srail'in UNESCO'dan gelecek yÄ±l Ã§ekileceÄŸini resmi olarak bildirmesi talimatÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin Netanyahu'nun BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ndeki (UNESCO) daimi temsilcisine Ä°srail'in UNESCO'dan Ã§ekileceÄŸini resmi olarak bildirmesi talimatÄ± verdiÄŸi bildirildi. Ä°srail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine gÃ¶re, Netanyahu, Ã¶rgÃ¼tteki daimi temsilcisi Carmel Shama Hacohen'e Ä°srail'in UNESCO'dan gelecek yÄ±l Ã§ekileceÄŸini resmi olarak bildirmesi talimatÄ± verdi. UNESCO, 18 Ekim 2016â€™da aldÄ±ÄŸÄ± kararla KudÃ¼sâ€™teki Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n "Yahudilikle bir baÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ilan etmiÅŸti. Netanyahu, Ekim 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na "ABD'nin benzer kararÄ±na paralel olarak UNESCO'dan Ã§ekilmek iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ±" talimatÄ± verdiÄŸini belirtmiÅŸti. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 6 AralÄ±k'ta Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren karar tasarÄ±sÄ±, dÃ¼n BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine raÄŸmen yapÄ±lan oylamada 9'a karÅŸÄ± 128 oyla kabul edilmiÅŸ, oylamada 35 Ã¼lke ise Ã§ekimser kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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