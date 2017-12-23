GÃ¼ncelleme: 02:20, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma



Foto: ArÅŸiv

Pakistan SÄ±nÄ±r MuhafÄ±zlarÄ± ile terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan-AfganistanÂ sÄ±nÄ±rÄ±ndaki AÅŸiretler BÃ¶lgesi'ne baÄŸlÄ±Â MohmandÂ (Mumand) idari biriminde, Pakistan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile sÄ±nÄ±rÄ±nÂ Afgan tarafÄ±ndaki Kuzey Veziristan'dan bÃ¶lgeye sÄ±zan bir terÃ¶rist grup arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Pakistan'da yayÄ±n yapan Dawn News internet sitesinin Pakistan ordu kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, 5 terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§atÄ±ÅŸmada, Pakistan SÄ±nÄ±r MuhafÄ±zlarÄ±na baÄŸlÄ± gÃ¶rev yapan 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti. Åžunkrai bÃ¶lgesinde yeni bir sÄ±nÄ±r karakolunun inÅŸasÄ± iÃ§in hudutta bulunan askerlere terÃ¶ristler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ordu yetkilileri, hayatÄ±nÄ± kaybeden askerlerin kimliklerini Hak Navaz Han, Naik Ä°rÅŸad HÃ¼seyin ve Havaldar MÃ¼nir Han olarak aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–te yandan bÃ¶lgedeki koruma devriyesinin kaÃ§an saldÄ±rganlara mÃ¼dahalesiyle 5 terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. Pakistan ordusunun basÄ±n birimi ISPR'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Afgan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayamamasÄ±nÄ±n ve sÄ±nÄ±rÄ±n Ã¶te tarafÄ±ndaki yÃ¶netilemeyen bÃ¶lgelerin var olmasÄ±nÄ±n bedelini Pakistan'Ä±n Ã¶demek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Ä°ki gÃ¼n Ã¶nce yine Kuzey Veziristan bÃ¶lgesinden bir askeri araca ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucu iki Pakistan askeri hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â

Ä°lgili Konular pakistan Afganistan

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.