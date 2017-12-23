GÃ¼ncelleme: 02:50, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

BMGK'den Kuzey Kore'ye yeni yaptÄ±rÄ±mlar



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BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, oy birliÄŸiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±mlara imza attÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK), kÄ±talararasÄ± balistik fÃ¼ze denemesi yapanÂ Kuzey Kore'ye oy birliÄŸiyle yeni yaptÄ±rÄ±mlar getirdiÄŸi bildirildi. BM'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Ã¶zellikle Pyongyang ekonomisini hedef aldÄ±ÄŸÄ± ve yaptÄ±rÄ±mlarla ekonomik alanÄ± giderek daralan Ã¼lkenin fÃ¼ze denemelerinden vazgeÃ§mesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. BMGK'de Ã‡in ve Rusya'nÄ±n da desteÄŸiyle kabul edilen karara gÃ¶re, Kuzey Kore'ye ihraÃ§ edilen rafine petrol Ã¼rÃ¼nlerinin yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±n bloke edilmesi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n 24 ay iÃ§erisinde Ã¼lkeye dÃ¶nmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. AynÄ± kararda, Kuzey Kore'ye ihraÃ§ edilen ham petrolÃ¼n yÄ±llÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 4 milyon varile Ã§ekilmesi konusunda da mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±. OylamanÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "oylamanÄ±n Pyongyang yÃ¶netimine Ã§ok aÃ§Ä±k bir mesaj gÃ¶nderdiÄŸini" dile getirdi. Kore YarÄ±madasÄ± ve Japonya, Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemeleriyle sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme geliyor. Pyongyang yÃ¶netimi, BMGK'nin aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ±na raÄŸmen nÃ¼kleer ve fÃ¼ze programÄ±nÄ± devam ettiriyor. Kuzey Kore en son 29 KasÄ±m'da yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±talar arasÄ± balistik fÃ¼ze denemesiyle uluslararasÄ± toplumun tepkisini Ã§ekmiÅŸti.

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