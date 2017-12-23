Rusya: SoÃ§i'de PYD olmayacak

Rus basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Â Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye Ã–zel TemsilcisiÂ AleksandÄ±r Lavrentyev,Â SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecekÂ Ulusal Diyalog Kongresi'ne terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â PYD/PKK'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmediÄŸini belirtti.
Lavrentyev, Rus basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PYD/PKK'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ÅŸimdilik Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±.
Kongre'nin hazÄ±rlanan Ã¶n listesinde Ã§ok sayÄ±da "KÃ¼rt katÄ±lÄ±mcÄ±" olduÄŸunu belirten Lavrentyev, "KÃ¼rtlerin maksimum dÃ¼zeyde temsil edilmesi, bir yandan da TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan itirazlarÄ±n olmamasÄ± iÃ§in Ã§aba gÃ¶sterdik." dedi.
Lavrentyev, "TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n onay vermemesi halinde bazÄ± KÃ¼rt heyetlerin listeden Ã§Ä±karÄ±lÄ±p Ã§Ä±karÄ±lamayacaÄŸÄ±" sorusuna verdiÄŸi yanÄ±tta, "Bu konuyu aramÄ±zda kararlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.
AA, TÃ¼rkiye'nin, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da sona eren Suriye konulu 8'inci toplantÄ±ya iliÅŸkin haberinde, PYD/PKK'nÄ±n ya da uzantÄ±larÄ±nÄ±n SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini bildirmiÅŸti.
Rus ve Ä°ran heyetleriyle SoÃ§i'de yapÄ±lacak Kongre'nin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± istiÅŸare eden TÃ¼rk yetkililer, PYD/PKK'nÄ±n kongreye davet edilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye garantÃ¶r Ã¼lkelerle, Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) terÃ¶rist faaliyetlerle iliÅŸkisi olmadÄ±ÄŸÄ±ndan hareketle SoÃ§i'ye davet edilebileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye, Astana toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde de Rusya ve Ä°ran'a bu yÃ¶nde bildirimde bulundu.
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Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in Suriye Ã–zel Temsilcisi Lavrentyev, PYD/PKK'nÄ±n, SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmediÄŸini sÃ¶yledi
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