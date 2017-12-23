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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:36, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
GÃ¼ncelleme: 09:28, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 AralÄ±k 2017
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 AralÄ±k 2017
Foto: ArÅŸiv

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BartÄ±n ve KarabÃ¼k'te partisinin olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak, valilikleri ziyaret edecek.

(BartÄ±n/13.00/15.00/KarabÃ¼k/16.00/17.30)Â 

2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a gidecek.

(Ankara)Â 

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluÅŸacak, Kocaeli Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± ve Ã¼yeleri ile bir araya gelecek,Â partisinin yeni il binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak.

(Kocaeli/11.30/13.30/15.00)

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, AK Parti Yakutiye ve PalandÃ¶ken ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.

(Erzurum/10.00/13.00)Â 

2- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Bursa/15.00)Â 

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, DÃ¼zce yÄ±l sonu deÄŸerlendirme ve yatÄ±rÄ±m programÄ± toplantÄ±sÄ±na ve DÃ¼zce Ãœniversitesinde teknopark aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek.

(DÃ¼zce/10.00/12.00)Â 

2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, AK Parti Darende Ä°lÃ§e Kongresi'ne, Kayseri'de YÄ±lÄ±n Yerel YÃ¶neticileri Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile Kayseri Sanayi OdasÄ±nÄ±n Sanayi Gecesi'ne katÄ±lacak.

(Malatya/11.00/Kayseri/16.00/18.30)Â 

3- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, AK Parti Mezitli ve Erdemli ilÃ§e kongrelerine iÅŸtirak edecek.

(Mersin/10.00/14.00)Â 

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.

(Washington/Ramallah/KudÃ¼s/Tel Aviv)Â 

2- Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar izleniyor.

(Sana)Â 

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)Â 

SPOR

1- SÃ¼per Lig'in 17. haftasÄ±nda Bursaspor-GenÃ§lerbirliÄŸi, Demir Grup Sivasspor-BeÅŸiktaÅŸ ve Atiker Konyaspor-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Bursa/14.00/Sivas/16.30/Konya/19.30)Â 

2- TFF 1. Lig'in 17. haftasÄ±, Ä°stanbulspor-ElazÄ±ÄŸspor, GaziÅŸehir Gaziantep-Ã‡aykur Rizespor, EskiÅŸehirspor-Adanaspor ve Adana Demirspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§larÄ±na sahne olacak.

(Ä°stanbul/Gaziantep/13.00/EskiÅŸehir/Adana/15.30)Â 

3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 12. haftasÄ±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka-Trabzonspor, Gaziantep Basketbol-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve EskiÅŸehir Basket-TOFAÅž maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ä°stanbul/13.00/Gaziantep/15.15/Ä°stanbul/17.00/EskiÅŸehir/20.15)Â 

4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 11. haftasÄ±nda Bornova Beckerspor-BOTAÅž, Adana ASKÄ°-Galatasaray, OGM Ormanspor-Canik Belediyespor, Ä°stanbul Ãœniversitesi-Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve BeÅŸiktaÅŸ-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°zmir/Adana/13.00/Ankara/14.00/Ä°stanbul/16.00/17.00)Â 

5- Voleybolda, KadÄ±nlar Kupa Voley yarÄ± final maÃ§larÄ± TVF BaÅŸkent Salonu'nda yapÄ±lacak. Galatasaray-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, VakÄ±fBank-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.

(Ankara/14.00/17.00)Â 

6- TÃ¼rkiye Serbest GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Adana'da devam ediyor.

(Adana/19.00)Â 

7- Hentbol Erkekler SÃ¼per Lig 13. hafta maÃ§larÄ± oynanacak.Â (FotoÄŸraflÄ±)



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