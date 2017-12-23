TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 23 AralÄ±k 2017

1- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BartÄ±n ve KarabÃ¼k'te partisinin olaÄŸan il kongrelerine katÄ±lacak, valilikleri ziyaret edecek.
(BartÄ±n/13.00/15.00/KarabÃ¼k/16.00/17.30)Â
2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'a gidecek.
(Ankara)Â
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluÅŸacak, Kocaeli Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± ve Ã¼yeleri ile bir araya gelecek,Â partisinin yeni il binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak.
(Kocaeli/11.30/13.30/15.00)
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, AK Parti Yakutiye ve PalandÃ¶ken ilÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.
(Erzurum/10.00/13.00)Â
2- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret edecek.
(Bursa/15.00)Â
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, DÃ¼zce yÄ±l sonu deÄŸerlendirme ve yatÄ±rÄ±m programÄ± toplantÄ±sÄ±na ve DÃ¼zce Ãœniversitesinde teknopark aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek.
(DÃ¼zce/10.00/12.00)Â
2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, AK Parti Darende Ä°lÃ§e Kongresi'ne, Kayseri'de YÄ±lÄ±n Yerel YÃ¶neticileri Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile Kayseri Sanayi OdasÄ±nÄ±n Sanayi Gecesi'ne katÄ±lacak.
(Malatya/11.00/Kayseri/16.00/18.30)Â
3- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, AK Parti Mezitli ve Erdemli ilÃ§e kongrelerine iÅŸtirak edecek.
(Mersin/10.00/14.00)Â
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
(Washington/Ramallah/KudÃ¼s/Tel Aviv)Â
2- Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar izleniyor.
(Sana)Â
3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)Â
SPOR
1- SÃ¼per Lig'in 17. haftasÄ±nda Bursaspor-GenÃ§lerbirliÄŸi, Demir Grup Sivasspor-BeÅŸiktaÅŸ ve Atiker Konyaspor-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Bursa/14.00/Sivas/16.30/Konya/19.30)Â
2- TFF 1. Lig'in 17. haftasÄ±, Ä°stanbulspor-ElazÄ±ÄŸspor, GaziÅŸehir Gaziantep-Ã‡aykur Rizespor, EskiÅŸehirspor-Adanaspor ve Adana Demirspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§larÄ±na sahne olacak.
(Ä°stanbul/Gaziantep/13.00/EskiÅŸehir/Adana/15.30)Â
3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 12. haftasÄ±nda DarÃ¼ÅŸÅŸafaka-Trabzonspor, Gaziantep Basketbol-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Galatasaray Odeabank-Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve EskiÅŸehir Basket-TOFAÅž maÃ§larÄ± oynanacak.
(Ä°stanbul/13.00/Gaziantep/15.15/Ä°stanbul/17.00/EskiÅŸehir/20.15)Â
4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 11. haftasÄ±nda Bornova Beckerspor-BOTAÅž, Adana ASKÄ°-Galatasaray, OGM Ormanspor-Canik Belediyespor, Ä°stanbul Ãœniversitesi-Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve BeÅŸiktaÅŸ-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.
(Ä°zmir/Adana/13.00/Ankara/14.00/Ä°stanbul/16.00/17.00)Â
5- Voleybolda, KadÄ±nlar Kupa Voley yarÄ± final maÃ§larÄ± TVF BaÅŸkent Salonu'nda yapÄ±lacak. Galatasaray-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, VakÄ±fBank-FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.
(Ankara/14.00/17.00)Â
6- TÃ¼rkiye Serbest GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Adana'da devam ediyor.
(Adana/19.00)Â
7- Hentbol Erkekler SÃ¼per Lig 13. hafta maÃ§larÄ± oynanacak.Â (FotoÄŸraflÄ±)
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±na karÅŸÄ± ezici Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle alÄ±nan kararÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "100. YÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± BaÄŸdat ve Kut-Ã¼l Amare Sempozyumu"na katÄ±lacak.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'Ä± ziyaret edecek.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD'nin yeni Ulusal GÃ¼venlik Stratejisi'ni aÃ§Ä±klayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, partisinin Karaman Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kongresi'ne, Karaman Ä°li Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne ve Hz. Mevlana'nÄ±n 744. Vuslat YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ Åžeb-i Arus programÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, "Avrasya Ä°slam ÅžurasÄ± Fetva Meclisi 2. ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeki Meridyen DerneÄŸi 7. Hadis ve Siret AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile AK Parti Yalova Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye Metro HattÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni ile LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde Necip FazÄ±l Ã–dÃ¼lleri ProgramÄ±'na katÄ±lacak.
BelÃ§ika'da AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla AB Liderler Zirvesi dÃ¼zenlenecek. Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼ Filistin Devletiâ€™nin baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler izleniyor.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi, TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Jim Yong Kim'in ev sahipliÄŸinde Ä°klim Zirvesi dÃ¼zenlenecek. BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve muhalefet heyetleriyle BM Cenevre Ofisi'nde ayrÄ± ayrÄ± bir araya gelecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Saadet Partisi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, Ã§ok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸunun katÄ±lÄ±mÄ±yla YenikapÄ± MeydanÄ±'nda "KudÃ¼s Ä°slam'Ä±ndÄ±r" mitingi dÃ¼zenlenecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin Sivas 6. OlaÄŸan Kongresi, Sivas Ä°li Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni ile "1243 KÃ¶sedaÄŸ SavaÅŸÄ± ve Anadoluâ€™nun MoÄŸollar TarafÄ±ndan Ä°ÅŸgali UluslararasÄ± ÅžurasÄ±"na katÄ±lacak.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Saraybosna Kantonu SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Zilha Ademay ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Mostar Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼'nde Ã¶ÄŸrencilerle bir araya gelecek.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Chatham House'da "TÃ¼rkiye'de demokrasi ve istikrar" baÅŸlÄ±klÄ± konuÅŸma yapacak.
Filistinli direniÅŸ gruplarÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinde gÃ¶steri dÃ¼zenleyecek