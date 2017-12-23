GÃ¼ncelleme: 09:42, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± iki kanun Resmi Gazete'de





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7064 ve 7065 sayÄ±lÄ± kanunlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ±Â 7064 sayÄ±lÄ±Â "AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 MayÄ±s 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine Ä°liÅŸkin SÃ¶zleÅŸmeyi DeÄŸiÅŸtiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 SayÄ±lÄ± KararÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" ileÂ 7065 sayÄ±lÄ±Â "GeÃ§ici Ä°thalat SÃ¶zleÅŸmesinde YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Ä°liÅŸkin Belgelerin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, 7065 sayÄ±lÄ± kanuna "GeÃ§ici Ä°thalat SÃ¶zleÅŸmesinin eklerinde yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." fÄ±krasÄ± eklendi.

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