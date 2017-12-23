DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:38, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi
Politika
GÃ¼ncelleme: 09:42, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± iki kanun Resmi Gazete'de
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± iki kanun Resmi Gazete'de

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7064 ve 7065 sayÄ±lÄ± kanunlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ±Â 7064 sayÄ±lÄ±Â "AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 MayÄ±s 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine Ä°liÅŸkin SÃ¶zleÅŸmeyi DeÄŸiÅŸtiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 SayÄ±lÄ± KararÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" ileÂ 7065 sayÄ±lÄ±Â "GeÃ§ici Ä°thalat SÃ¶zleÅŸmesinde YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Ä°liÅŸkin Belgelerin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Buna gÃ¶re, 7065 sayÄ±lÄ± kanuna "GeÃ§ici Ä°thalat SÃ¶zleÅŸmesinin eklerinde yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." fÄ±krasÄ± eklendi.



Ä°lgili Konular ErdoÄŸan resmi gazete
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Politika Haberleri
Ä°brahim KalÄ±n KudÃ¼s yalnÄ±z deÄŸildir
Ä°brahim KalÄ±n: KudÃ¼s yalnÄ±z deÄŸildir

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BMGK'da yapÄ±lan oylamadan Ã§Ä±kan aÃ§Ä±k ve net mesaj, KudÃ¼s'Ã¼n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu
Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda 8 rÃ¼tbeli askere tutuklama
Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda 8 rÃ¼tbeli askere tutuklama

Ã–rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 askerden 8'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte'den 'TÃ¼rkiye' aÃ§Ä±klamasÄ±
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte'den 'TÃ¼rkiye' aÃ§Ä±klamasÄ±

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, Ã¼lkesi ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin halen "soÄŸuk" olduÄŸunu belirterek, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yÄ±lbaÅŸÄ± genelgesi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yÄ±lbaÅŸÄ± genelgesi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halkÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmeleri iÃ§in alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin genelge yayÄ±mlandÄ±.
Hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi 15 gÃ¼n oldu
Hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi 15 gÃ¼n oldu

Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Ã¶deme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi, 1 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yoruz
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yoruz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren, uzun zamandÄ±r gÃ¼venlik sebebiyle uygulanan yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± inÅŸallah kaldÄ±rÄ±yoruz." dedi.
Gri listedeki PKK'lÄ±nÄ±n ifadesiyle sÄ±ÄŸÄ±naklar ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Gri listedeki PKK'lÄ±nÄ±n ifadesiyle sÄ±ÄŸÄ±naklar ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen ve "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride olan terÃ¶ristin ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar bulundu
Ankara'daki BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne 'Fahreddin PaÅŸa' adresi
Ankara'daki BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne 'Fahreddin PaÅŸa' adresi

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinin ilk toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararÄ±n ardÄ±ndan, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n isminin "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi
Ä°srail'in gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 3 TÃ¼rk mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak
Ä°srail'in gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 3 TÃ¼rk mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak

Ä°srail polisi tarafÄ±ndan ikisi Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin KapÄ±sÄ±'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
Ä°stanbul'da beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±
Ä°stanbul'da beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda yÃ¼ksek kesimlerde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili oluyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± iki kanun Resmi Gazete'de
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± iki kanun Resmi Gazete'de

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7064 ve 7065 sayÄ±lÄ± kanunlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
Meclis'te 2018 bÃ¼tÃ§esi kabul edildi
Meclis'te 2018 bÃ¼tÃ§esi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2018 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu TasarÄ±sÄ± kabul edildi
TekirdaÄŸ'da kar baÅŸladÄ±
TekirdaÄŸ'da kar baÅŸladÄ±

Balkanlardan gelen soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisine giren TekirdaÄŸ'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±
Ä°stanbul'un Ã§ocuklarÄ± Filistinli Ahad ve Fevzi iÃ§in el ele tutuÅŸacak
Ä°stanbul'un Ã§ocuklarÄ± Filistinli Ahad ve Fevzi iÃ§in el ele tutuÅŸacak

Ä°HH'nÄ±n, Filistin'de Ä°srail askerlerince tutuklanan Ã§ocuklar iÃ§in yarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyeceÄŸi bildirildi.
ErdoÄŸan - Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde 'DoÄŸu Guta' ele alÄ±ndÄ±
ErdoÄŸan - Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde 'DoÄŸu Guta' ele alÄ±ndÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, DoÄŸu Guta'daki koÅŸullarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesinden duyulan endiÅŸe dile getirilerek bÃ¶lgeye insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda neler yapÄ±labileceÄŸi Ã¼zerinde duruldu.
Son bir haftada 32 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 32 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± kapsamÄ±nda son bir hafta iÃ§inde 3'Ã¼ sÃ¶zde lider kadroda olmak Ã¼zere 32 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±

Haberler

Devlet Ã¼niversiteleri yurt dÄ±ÅŸÄ±nda akademik birim kurabilecek
Devlet Ã¼niversiteleri yurt dÄ±ÅŸÄ±nda akademik birim kurabilecek

KaldÄ±rÄ±lan askeri yargÄ± mercilerine iliÅŸkin dÃ¼zenleme
KaldÄ±rÄ±lan askeri yargÄ± mercilerine iliÅŸkin dÃ¼zenleme

Ä°ki ilde yeni Ã¼niversiteler kuruldu, bazÄ±larÄ±nÄ±n da ismi deÄŸiÅŸtirildi
Ä°ki ilde yeni Ã¼niversiteler kuruldu bazÄ±larÄ±nÄ±n da ismi deÄŸiÅŸtirildi

"Torba kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
quot Torba kanun quot Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

HSYK'nÄ±n meslekten ihraÃ§ kararÄ± Resmi Gazete'de
HSYK'nÄ±n meslekten ihraÃ§ kararÄ± Resmi Gazete'de

Ã–ÄŸrenci EtÃ¼t EÄŸitim Merkezlerine dÃ¼zenleme
Ã–ÄŸrenci EtÃ¼t EÄŸitim Merkezlerine dÃ¼zenleme

SÄ±nai MuÌˆlkiyet Kanunu Resmi Gazete'de
SÄ±nai Mu lkiyet Kanunu Resmi Gazete'de

BaÅŸbakanlÄ±k ve bazÄ± bakanlÄ±klara atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de
BaÅŸbakanlÄ±k ve bazÄ± bakanlÄ±klara atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 