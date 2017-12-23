GÃ¼ncelleme: 09:56, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

BrÃ¼ksel'de ABD'ye 'KudÃ¼s' protestosu





ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de protesto edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkentiÂ BrÃ¼ksel'de protesto edildi. BelÃ§ika ve LÃ¼ksemburg'da yaÅŸayan Filistinli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine, BrÃ¼ksel'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi karÅŸÄ±sÄ±nda toplanan Ã§ok sayÄ±da protestocu, ABD'ninÂ KudÃ¼sÂ kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi. Gruptakiler, "Filistin'e Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k", "DireniÅŸ", "Ä°srail'i boykot", "ElÃ§iliÄŸi taÅŸÄ±mayÄ±n", "Ä°srail terÃ¶rist devlet","ABD'yi boykot" ÅŸeklinde slogan attÄ±. YaklaÅŸÄ±k 20 metrelik Filistin bayraÄŸÄ± ile Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmut Abbas ve Filistin Lideri Yaser Arafat'Ä±n posterlerini aÃ§an gruptakiler, Filistinli siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. Protestoda, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu ve kabul edilemeyeceÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± bildiri okundu. Ã‡ok sayÄ±da polisin Ã¶nlem aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride, ABD'nin BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã§evresine dikenli tel bariyer yerleÅŸtirilmesi dikkati Ã§ekti.

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