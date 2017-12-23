ABD'den Ukrayna'ya anti-tank fÃ¼zeleri

ABDÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert,Â Ukrayna'ya silah satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "ABD, Ukrayna'nÄ±n uzun vadeli savunma kapasitesi inÅŸasÄ±na yardÄ±mcÄ± olma, egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunma ve muhtemel saldÄ±rganlÄ±klarÄ± caydÄ±rma Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak bu Ã¼lkeye 'geliÅŸtirilmiÅŸ savunma kabiliyetleri' temin etmeye karar vermiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.
ABD'nin Ukrayna'ya vereceÄŸi silahlarÄ±n amacÄ±nÄ±n "tamamen savunma" maksatlÄ± olduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Her zaman ifade ettiÄŸimiz gibi Ukrayna egemen bir devlettir ve kendini savunma hakkÄ±na sahiptir." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca aÃ§Ä±klamada, ABD'nin, DoÄŸu Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Minsk anlaÅŸmalarÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸuna bir kez daha atÄ±f yapÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamanÄ±n hemen ardÄ±ndan Amerikan ABC kanalÄ±nda yer alan ve adÄ± aÃ§Ä±klanmayan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±na dayandÄ±rÄ±lan haberde ise ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Ukrayna'ya "anti-tank fÃ¼zeleri" satmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Haberde, Trump'Ä±n bu satÄ±ÅŸÄ± onaylamasÄ± halinde Kongrenin Ã¶nÃ¼nde 30 gÃ¼nlÃ¼k bir deÄŸerlendirme sÃ¼recinin olacaÄŸÄ± ve herhangi bir itirazda bulunulmamasÄ± durumunda satÄ±ÅŸÄ±n gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi belirtildi. SÃ¶z konusu anti-tank fÃ¼zelerinin Amerikan yapÄ±mÄ± Javelin sistemlerini kapsadÄ±ÄŸÄ± bilgisi de haberde yer aldÄ±.
AynÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±na gÃ¶re 47 milyon dolarlÄ±k satÄ±ÅŸ, 210 adet anti-tank fÃ¼zesi ve 35 fÃ¼ze fÄ±rlatma rampasÄ±nÄ± kapsÄ±yor.
ABD kamuoyunda yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerde, sÃ¶z konusu satÄ±ÅŸÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi halinde Rusya ile ABD arasÄ±nda Ukrayna Ã¼zerinden yaÅŸanan gerilimin daha da artmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edildi.
Ukrayna, geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyinde yapÄ±lan KudÃ¼s oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanmÄ±ÅŸ, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ BM Genel Kurulunda yapÄ±lan oylamaya ise katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Noel ve yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¶neminde Ã¼lkede terÃ¶r tehdidinin en yÃ¼ksek derecede olduÄŸunu, yaklaÅŸÄ±k 100 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin seferber edildiÄŸini bildirdi
Uzayda baÄŸlantÄ±sÄ±z ve serbestÃ§e dolaÅŸan ilk insan unvanÄ±na sahip AmerikalÄ± astronot Bruce McCandless'in, 80 yaÅŸÄ±nda California'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
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SNHR, Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde yer alan Etarib ilÃ§esinde, pazar yerine dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu
Arhus Ãœniversitesinden Prof. Dr. KÃ¼hle'nin yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, 2006'da 115 caminin bulunduÄŸu Ã¼lkede 2017 itibarÄ±yla bu sayÄ± 170'e yÃ¼kseldi
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde yaralanan 28 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Åžerif el-Abd ÅžlaÅŸ'Ä±n bugÃ¼n ÅŸehit olduÄŸu haberi geldi
Filipinler'de etkili olan tropikal Tembin (Vinta) tayfununda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 45'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± KoÃ§karov, 2018'de GSYH'nin yÃ¼zde 5,9 bÃ¼yÃ¼mesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti
Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 32 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang Yi, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± temelinde baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan tam baÄŸÄ±msÄ±z ve egemen Filistin'i desteklediklerini sÃ¶yledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna ordusuna "savunma amaÃ§lÄ± geliÅŸtirilmiÅŸ savunma kapasiteleri" temin edilmesine karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma kararÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de protesto edildi
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in Suriye Ã–zel Temsilcisi Lavrentyev, PYD/PKK'nÄ±n, SoÃ§i'de dÃ¼zenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi'ne katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmediÄŸini sÃ¶yledi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi, oy birliÄŸiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±mlara imza attÄ±.
Pakistan SÄ±nÄ±r MuhafÄ±zlarÄ± ile terÃ¶ristler arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 3 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ã¶rgÃ¼tteki daimi temsilcisine Ä°srail'in UNESCO'dan gelecek yÄ±l Ã§ekileceÄŸini resmi olarak bildirmesi talimatÄ± verdi