GÃ¼ncelleme: 10:29, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank fÃ¼zeleri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert,Â Ukrayna'ya silah satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "ABD, Ukrayna'nÄ±n uzun vadeli savunma kapasitesi inÅŸasÄ±na yardÄ±mcÄ± olma, egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunma ve muhtemel saldÄ±rganlÄ±klarÄ± caydÄ±rma Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak bu Ã¼lkeye 'geliÅŸtirilmiÅŸ savunma kabiliyetleri' temin etmeye karar vermiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Ukrayna'ya vereceÄŸi silahlarÄ±n amacÄ±nÄ±n "tamamen savunma" maksatlÄ± olduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Her zaman ifade ettiÄŸimiz gibi Ukrayna egemen bir devlettir ve kendini savunma hakkÄ±na sahiptir." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca aÃ§Ä±klamada, ABD'nin, DoÄŸu Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Minsk anlaÅŸmalarÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸuna bir kez daha atÄ±f yapÄ±ldÄ±.

SÄ°LAHLARIN ANTÄ°-TANK FÃœZESÄ° OLDUÄžU Ä°DDÄ°ASI

AÃ§Ä±klamanÄ±n hemen ardÄ±ndan Amerikan ABC kanalÄ±nda yer alan ve adÄ± aÃ§Ä±klanmayan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±na dayandÄ±rÄ±lan haberde ise ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Ukrayna'ya "anti-tank fÃ¼zeleri" satmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Haberde, Trump'Ä±n bu satÄ±ÅŸÄ± onaylamasÄ± halinde Kongrenin Ã¶nÃ¼nde 30 gÃ¼nlÃ¼k bir deÄŸerlendirme sÃ¼recinin olacaÄŸÄ± ve herhangi bir itirazda bulunulmamasÄ± durumunda satÄ±ÅŸÄ±n gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi belirtildi. SÃ¶z konusu anti-tank fÃ¼zelerinin Amerikan yapÄ±mÄ± Javelin sistemlerini kapsadÄ±ÄŸÄ± bilgisi de haberde yer aldÄ±.

210 ANTÄ°-TANK FÃœZESÄ°

AynÄ± DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±na gÃ¶re 47 milyon dolarlÄ±k satÄ±ÅŸ, 210 adet anti-tank fÃ¼zesi ve 35 fÃ¼ze fÄ±rlatma rampasÄ±nÄ± kapsÄ±yor.

ABD kamuoyunda yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerde, sÃ¶z konusu satÄ±ÅŸÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi halinde Rusya ile ABD arasÄ±nda Ukrayna Ã¼zerinden yaÅŸanan gerilimin daha da artmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ifade edildi.

Ukrayna, geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyinde yapÄ±lan KudÃ¼s oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanmÄ±ÅŸ, perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ BM Genel Kurulunda yapÄ±lan oylamaya ise katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.