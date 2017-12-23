GÃ¼ncelleme: 10:15, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ä°stanbul'da beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda yÃ¼ksek kesimlerde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili oluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbulÂ genelinde dÃ¼n gÃ¼ndÃ¼z ve akÅŸam etkili olan saÄŸanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Ã‡ekmekÃ¶y ilÃ§elerinin yÃ¼ksek kesimlerinde yeriniÂ karÂ ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura bÄ±raktÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¶zellikle hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Kartal YakacÄ±k ve Aydos OrmanÄ± civarÄ±nda etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ä°DO'DAN SEFER Ä°PTALLERÄ° Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri'nin (Ä°DO), nun resmi internet sitesinden yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 07.50 KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil KÃ¶yÃ¼-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y Deniz OtobÃ¼sÃ¼ ve 09.30 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ± Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri yapÄ±lamadÄ±. KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼'nÃ¼n saat 09.50'de, Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y Deniz OtobÃ¼sÃ¼'nÃ¼n ise 10.30'da yapÄ±lmasÄ± gereken seferlerinin ise iptal edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.