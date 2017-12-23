Ä°stanbul'da beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±

Ä°stanbulÂ genelinde dÃ¼n gÃ¼ndÃ¼z ve akÅŸam etkili olan saÄŸanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Ã‡ekmekÃ¶y ilÃ§elerinin yÃ¼ksek kesimlerinde yeriniÂ karÂ ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura bÄ±raktÄ±.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¶zellikle hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Kartal YakacÄ±k ve Aydos OrmanÄ± civarÄ±nda etkisini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri'nin (Ä°DO), nun resmi internet sitesinden yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 07.50 KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil KÃ¶yÃ¼-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y Deniz OtobÃ¼sÃ¼ ve 09.30 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ± Deniz OtobÃ¼sÃ¼ seferleri yapÄ±lamadÄ±.
KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼'nÃ¼n saat 09.50'de, Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y Deniz OtobÃ¼sÃ¼'nÃ¼n ise 10.30'da yapÄ±lmasÄ± gereken seferlerinin ise iptal edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BMGK'da yapÄ±lan oylamadan Ã§Ä±kan aÃ§Ä±k ve net mesaj, KudÃ¼s'Ã¼n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu
Ã–rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 askerden 8'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, Ã¼lkesi ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin halen "soÄŸuk" olduÄŸunu belirterek, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halkÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmeleri iÃ§in alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin genelge yayÄ±mlandÄ±.
Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Ã¶deme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi, 1 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren, uzun zamandÄ±r gÃ¼venlik sebebiyle uygulanan yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± inÅŸallah kaldÄ±rÄ±yoruz." dedi.
Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen ve "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride olan terÃ¶ristin ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar bulundu
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinin ilk toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararÄ±n ardÄ±ndan, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n isminin "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan ikisi Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin KapÄ±sÄ±'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda yÃ¼ksek kesimlerde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili oluyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7064 ve 7065 sayÄ±lÄ± kanunlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
TBMM Genel Kurulunda, 2018 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu TasarÄ±sÄ± kabul edildi
Balkanlardan gelen soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisine giren TekirdaÄŸ'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±
Ä°HH'nÄ±n, Filistin'de Ä°srail askerlerince tutuklanan Ã§ocuklar iÃ§in yarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyeceÄŸi bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, DoÄŸu Guta'daki koÅŸullarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesinden duyulan endiÅŸe dile getirilerek bÃ¶lgeye insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda neler yapÄ±labileceÄŸi Ã¼zerinde duruldu.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± kapsamÄ±nda son bir hafta iÃ§inde 3'Ã¼ sÃ¶zde lider kadroda olmak Ã¼zere 32 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±