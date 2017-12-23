GÃ¼ncelleme: 10:44, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ã‡in'den baÄŸÄ±msÄ±z Filistin'e destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Åžinhua ajansÄ± haberine gÃ¶re BakanÂ Ã‡inÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Vang Yi, baÅŸkent Pekin'deÂ FilistinÂ Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n Ã¶zel temsilcileri Ahmet Majdalani ve Nabil Shaath ile bir araya geldi.

Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ benimsediklerini belirten ve bu konuda uluslararasÄ± topluma harekete geÃ§me Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Vang, "Filistin sorunu ortada kÃ¶kleÅŸmiÅŸ bir sorundur. Bu sorun Ã§Ã¶zÃ¼lmeden OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸ saÄŸlanamaz." ifadelerini kullandÄ±.

Bakan Vang, sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ± temelinde baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan tam baÄŸÄ±msÄ±z ve egemen Filistin'i desteklediklerini ifade etti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine raÄŸmen kabul edilen KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n sadece uluslararasÄ± toplumun fikir birliÄŸindeki kesin tavrÄ± yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, bu kararÄ±n ayrÄ±ca OrtadoÄŸu'da barÄ±ÅŸ sÃ¼recinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in de bir Ã§aÄŸrÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini kaydetti.

Vang, son olarak, Filistin halkÄ±na birleÅŸmeleri, sorunlarÄ± diyalog ile Ã§Ã¶zmeleri, BM'nin rolÃ¼nÃ¼ bu konuda rolÃ¼nÃ¼ artÄ±rmalarÄ± ve barÄ±ÅŸ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± iÃ§in seslerini yÃ¼kseltmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ã–zel temsilciler Majdalani ve Shaath ise Ã‡in'in Filistin halkÄ±na olan desteÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.