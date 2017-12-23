GÃ¼ncelleme: 10:58, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Hindistan'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ nehre uÃ§tu: 32 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 32 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±nda Rajasthan eyaletinde birÂ yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n nehre dÃ¼ÅŸmesiÂ sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 32 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. HÃ¼kÃ¼met yetkilisi K.L. Katara, baÅŸkent Yeni Delhi'nin 375 kilometre gÃ¼neyindekiÂ Sawai MadhopurÂ bÃ¶lgesinde meydana gelen kazada 32 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼,Â 10 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hÄ±z yapan yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n bir baÅŸka aracÄ± sollamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kÃ¶prÃ¼den nehre uÃ§tuÄŸu belirtildi. Kaza sÄ±rasÄ±nda Lalsot kentine giden otobÃ¼ste kaÃ§ yolcunun bulunduÄŸu bilinmezken bÃ¶lgede arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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