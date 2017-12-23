Ä°srail'in gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 3 TÃ¼rk mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak

Ä°srail polisiÂ tarafÄ±ndan Cuma gÃ¼nÃ¼ akÅŸam namazÄ±ndan sonraÂ Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin (PamukÃ§ular) KapÄ±sÄ±'nda yaÅŸanan arbededeÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±Â ile daha Ã¶nce hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± iÅŸlemi uygulananÂ baÅŸka bir TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±Â bugÃ¼n akÅŸam saatlerindeÂ mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak.
Ä°srail Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Sivil Savunma Birimi tarafÄ±ndan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na saÄŸlanan Avukat Umeyr Ahmed Merrid, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Cuma gÃ¼nÃ¼ akÅŸam namazÄ±ndan sonra yaÅŸanan arbedede gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile Mehmet KargÄ±lÄ±'nÄ±n, "Ä°srail polisini darbetmek ve polise mukavemetle", daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Adem KoÃ§'un da "kamu dÃ¼zenini bozmak ve illegal gÃ¶steriye katÄ±lmakla" suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Merrid, 4 ay Ã¶nce Ä°srail'de faaliyet gÃ¶steren bir ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere Ä°srail'e gelen TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± KoÃ§'un dÃ¼n Cuma namazÄ±ndan sonra Mescid-i Aksa'nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Eski Åžehrin El-Vad Yolu'nda yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail polisince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Avukat Umeyr Ahmed Merrid, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te dÃ¼n yaÅŸanan olaylarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n polisteki sorgularÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ve bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaklarÄ±nÄ± kaydetti.
BelÃ§ika vatandaÅŸlÄ±klarÄ± da bulunan KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile KargÄ±lÄ±'nÄ±n durumunu Ä°srail'deki TÃ¼rk resmi misyonlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra BelÃ§ika'nÄ±n KudÃ¼s'teki baÅŸkonsolosluÄŸu da takip ediyor.
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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BMGK'da yapÄ±lan oylamadan Ã§Ä±kan aÃ§Ä±k ve net mesaj, KudÃ¼s'Ã¼n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu
Ã–rgÃ¼tÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Siirt merkezli FETÃ– operasyonunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 28 askerden 8'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte, Ã¼lkesi ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin halen "soÄŸuk" olduÄŸunu belirterek, "Ä°liÅŸkilerin dÃ¼zelmesinin iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, halkÄ±n yeni yÄ±la huzur ve gÃ¼ven iÃ§inde girmeleri iÃ§in alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin genelge yayÄ±mlandÄ±.
Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ HakkÄ±nda Kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re dÃ¼zenlenen Ã¶deme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karÅŸÄ± dava aÃ§ma sÃ¼resi, 1 Ocak'tan itibaren 15 gÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki bahardan itibaren, uzun zamandÄ±r gÃ¼venlik sebebiyle uygulanan yaylalara Ã§Ä±kma yasaklarÄ±nÄ± inÅŸallah kaldÄ±rÄ±yoruz." dedi.
Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda saÄŸ ele geÃ§irilen ve "Aranan TerÃ¶ristler" listesinde gri kategoride olan terÃ¶ristin ifadesi doÄŸrultusunda kÄ±rsalda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar bulundu
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinin ilk toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacak kararÄ±n ardÄ±ndan, BAE'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin bulunduÄŸu sokaÄŸÄ±n isminin "Fahreddin PaÅŸa SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirileceÄŸi bildirildi
Ä°srail polisi tarafÄ±ndan ikisi Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin KapÄ±sÄ±'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± duyuruldu.
Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±'nda yÃ¼ksek kesimlerde kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur etkili oluyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7064 ve 7065 sayÄ±lÄ± kanunlar Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
TBMM Genel Kurulunda, 2018 YÄ±lÄ± Merkezi YÃ¶netim BÃ¼tÃ§e Kanunu TasarÄ±sÄ± kabul edildi
Balkanlardan gelen soÄŸuk hava dalgasÄ±nÄ±n etkisine giren TekirdaÄŸ'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±
Ä°HH'nÄ±n, Filistin'de Ä°srail askerlerince tutuklanan Ã§ocuklar iÃ§in yarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenleyeceÄŸi bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, DoÄŸu Guta'daki koÅŸullarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesinden duyulan endiÅŸe dile getirilerek bÃ¶lgeye insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda neler yapÄ±labileceÄŸi Ã¼zerinde duruldu.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca, terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ± kapsamÄ±nda son bir hafta iÃ§inde 3'Ã¼ sÃ¶zde lider kadroda olmak Ã¼zere 32 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±