GÃ¼ncelleme: 11:15, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ä°srail'in gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± 3 TÃ¼rk mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail polisiÂ tarafÄ±ndan Cuma gÃ¼nÃ¼ akÅŸam namazÄ±ndan sonraÂ Mescid-i Aksa'nÄ±n Kattanin (PamukÃ§ular) KapÄ±sÄ±'nda yaÅŸanan arbededeÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iki TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±Â ile daha Ã¶nce hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± iÅŸlemi uygulananÂ baÅŸka bir TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±Â bugÃ¼n akÅŸam saatlerindeÂ mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak.

Ä°srail Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Sivil Savunma Birimi tarafÄ±ndan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na saÄŸlanan Avukat Umeyr Ahmed Merrid, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Cuma gÃ¼nÃ¼ akÅŸam namazÄ±ndan sonra yaÅŸanan arbedede gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Abdullah KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile Mehmet KargÄ±lÄ±'nÄ±n, "Ä°srail polisini darbetmek ve polise mukavemetle", daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Adem KoÃ§'un da "kamu dÃ¼zenini bozmak ve illegal gÃ¶steriye katÄ±lmakla" suÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Merrid, 4 ay Ã¶nce Ä°srail'de faaliyet gÃ¶steren bir ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere Ä°srail'e gelen TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± KoÃ§'un dÃ¼n Cuma namazÄ±ndan sonra Mescid-i Aksa'nÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu Eski Åžehrin El-Vad Yolu'nda yaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail polisince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Avukat Umeyr Ahmed Merrid, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te dÃ¼n yaÅŸanan olaylarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n polisteki sorgularÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ve bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaklarÄ±nÄ± kaydetti.

BelÃ§ika vatandaÅŸlÄ±klarÄ± da bulunan KÄ±zÄ±lÄ±rmak ile KargÄ±lÄ±'nÄ±n durumunu Ä°srail'deki TÃ¼rk resmi misyonlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra BelÃ§ika'nÄ±n KudÃ¼s'teki baÅŸkonsolosluÄŸu da takip ediyor.

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