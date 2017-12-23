GÃ¼ncelleme: 11:31, 23 AralÄ±k 2017 Cumartesi

DÃ¼nyanÄ±n en eski yosun fosili 1 milyar yaÅŸÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim adamlarÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en eskiÂ yosun fosillerininÂ yaklaÅŸÄ±k 1 milyar yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu tespit etti.

Kanada'nÄ±nÂ McGill ÃœniversitesindenÂ araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, ilk kez 1990'daÂ Kanada'nÄ±nÂ ArktikÂ topraklarÄ±ndakiÂ Baffin AdasÄ±'nda keÅŸfedilen, hÃ¼creli canlÄ±larÄ±n ilk Ã¶rneÄŸi olduÄŸu tahmin edilen dÃ¼nyanÄ±n en eski yosun fosilinin yaÅŸÄ±nÄ± kesin olarak tespit etmeyi baÅŸardÄ±.

Bangiomorpha pubescensÂ adlÄ± yosun tÃ¼rÃ¼ne ait fosilin bulunduÄŸu kayalÄ±ktaki killi ÅŸist katmanÄ±na, Renyum-Osmiyum (Re-Os) denilen kimyasal tarihlendirme tekniÄŸini uygulayan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, tortul katmanÄ±n 1 milyar 47 bin yÄ±l yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu belirledi.

HÃ¼creli canlÄ±larÄ±n ilk Ã¶rneÄŸi olduÄŸu kabul edilen fosilin yaÅŸÄ± bugÃ¼ne dek tam olarak kestirilemiyordu. Fosilin yaÅŸÄ±na dair tahminler 720 milyon yÄ±l ile 1,2 milyar yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyordu.

"SIKICI MÄ°LYAR" O KADAR DA SIKICI OLMAYABÄ°LÄ°R

SÃ¶z konusu bulgu, yeryÃ¼zÃ¼nde canlÄ± yaÅŸamÄ±nÄ±n oluÅŸum evreleri iÃ§inde "SÄ±kÄ±cÄ± Milyar" olarak adlandÄ±rÄ±lan bugÃ¼nden 800 milyon ile 1,8 milyar yÄ±l Ã¶ncesine ait dÃ¶nemin, sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar "sÄ±kÄ±cÄ±" olmadÄ±ÄŸÄ±na dair tartÄ±ÅŸmalarÄ± da gÃ¼ndeme getiriyor.

Bilim adamlarÄ± sÃ¶z konusu dÃ¶nemde yeryÃ¼zÃ¼nde yalnÄ±zca okyanuslarda arke ve bakteri popÃ¼lasyonlarÄ± ile bugÃ¼n nesli tÃ¼kenmiÅŸ sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kompleks organizmanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± varsayÄ±yordu. Ancak yeni bulgu, sÃ¶z konusu dÃ¶nemin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zden 541 milyon yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan, kompleks canlÄ±larÄ±n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na tanÄ±klÄ±k eden Paleozoik devrin ilk dÃ¶nemi Kambriyen dÃ¶neminin hazÄ±layÄ±cÄ±sÄ± olabileceÄŸini ortaya koydu.

KLOROPLAST VE BÄ°TKÄ° FOTOSENTESÄ°NÄ°N ORTAYA Ã‡IKIÅžI

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar bunun en Ã¶nemli gÃ¶stergesinin bitkisel fotosentezin koÅŸullarÄ±nÄ±n sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok daha erken oluÅŸma ihtimalini olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

Tek hÃ¼creli yosun fosilinin yaklaÅŸÄ±k 1 milyar yaÅŸÄ±nda olduÄŸunun tespit edilmesi, bilim adamlarÄ±nÄ±n genetik mutasyonlarÄ±n sÄ±klÄ±k oranlarÄ±nÄ± hesaplayan "molekÃ¼ler saat" adÄ± verilen bir bilgisayar modellemesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tek hÃ¼creli canlÄ±nÄ±n geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸimlerin tarihlerine dair tahminlerde bulunmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Bilim adamlarÄ± bÃ¶ylece, Ã–karyort denilen tek hÃ¼creli canlÄ±nÄ±n fotosentetik Ã¶zelliÄŸi olan basit bir bakteriyi yutmasÄ±yla oluÅŸtuÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len kloroplast tabakasÄ± ve onun aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen bitki fotosentezinin yaklaÅŸÄ±k 1,25 milyar yÄ±l Ã¶nce baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini hesapladÄ±.Â