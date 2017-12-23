DÃ¼nyanÄ±n en eski yosun fosili 1 milyar yaÅŸÄ±nda

Bilim adamlarÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en eskiÂ yosun fosillerininÂ yaklaÅŸÄ±k 1 milyar yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu tespit etti.
Kanada'nÄ±nÂ McGill ÃœniversitesindenÂ araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, ilk kez 1990'daÂ Kanada'nÄ±nÂ ArktikÂ topraklarÄ±ndakiÂ Baffin AdasÄ±'nda keÅŸfedilen, hÃ¼creli canlÄ±larÄ±n ilk Ã¶rneÄŸi olduÄŸu tahmin edilen dÃ¼nyanÄ±n en eski yosun fosilinin yaÅŸÄ±nÄ± kesin olarak tespit etmeyi baÅŸardÄ±.
Bangiomorpha pubescensÂ adlÄ± yosun tÃ¼rÃ¼ne ait fosilin bulunduÄŸu kayalÄ±ktaki killi ÅŸist katmanÄ±na, Renyum-Osmiyum (Re-Os) denilen kimyasal tarihlendirme tekniÄŸini uygulayan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, tortul katmanÄ±n 1 milyar 47 bin yÄ±l yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu belirledi.
HÃ¼creli canlÄ±larÄ±n ilk Ã¶rneÄŸi olduÄŸu kabul edilen fosilin yaÅŸÄ± bugÃ¼ne dek tam olarak kestirilemiyordu. Fosilin yaÅŸÄ±na dair tahminler 720 milyon yÄ±l ile 1,2 milyar yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyordu.
SÃ¶z konusu bulgu, yeryÃ¼zÃ¼nde canlÄ± yaÅŸamÄ±nÄ±n oluÅŸum evreleri iÃ§inde "SÄ±kÄ±cÄ± Milyar" olarak adlandÄ±rÄ±lan bugÃ¼nden 800 milyon ile 1,8 milyar yÄ±l Ã¶ncesine ait dÃ¶nemin, sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar "sÄ±kÄ±cÄ±" olmadÄ±ÄŸÄ±na dair tartÄ±ÅŸmalarÄ± da gÃ¼ndeme getiriyor.
Bilim adamlarÄ± sÃ¶z konusu dÃ¶nemde yeryÃ¼zÃ¼nde yalnÄ±zca okyanuslarda arke ve bakteri popÃ¼lasyonlarÄ± ile bugÃ¼n nesli tÃ¼kenmiÅŸ sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da kompleks organizmanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± varsayÄ±yordu. Ancak yeni bulgu, sÃ¶z konusu dÃ¶nemin gÃ¼nÃ¼mÃ¼zden 541 milyon yÄ±l Ã¶nce baÅŸlayan, kompleks canlÄ±larÄ±n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na tanÄ±klÄ±k eden Paleozoik devrin ilk dÃ¶nemi Kambriyen dÃ¶neminin hazÄ±layÄ±cÄ±sÄ± olabileceÄŸini ortaya koydu.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar bunun en Ã¶nemli gÃ¶stergesinin bitkisel fotosentezin koÅŸullarÄ±nÄ±n sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok daha erken oluÅŸma ihtimalini olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.
Tek hÃ¼creli yosun fosilinin yaklaÅŸÄ±k 1 milyar yaÅŸÄ±nda olduÄŸunun tespit edilmesi, bilim adamlarÄ±nÄ±n genetik mutasyonlarÄ±n sÄ±klÄ±k oranlarÄ±nÄ± hesaplayan "molekÃ¼ler saat" adÄ± verilen bir bilgisayar modellemesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tek hÃ¼creli canlÄ±nÄ±n geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸimlerin tarihlerine dair tahminlerde bulunmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.
Bilim adamlarÄ± bÃ¶ylece, Ã–karyort denilen tek hÃ¼creli canlÄ±nÄ±n fotosentetik Ã¶zelliÄŸi olan basit bir bakteriyi yutmasÄ±yla oluÅŸtuÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len kloroplast tabakasÄ± ve onun aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen bitki fotosentezinin yaklaÅŸÄ±k 1,25 milyar yÄ±l Ã¶nce baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸini hesapladÄ±.Â
DÃ¼nyanÄ±n en eski hÃ¼creli canlÄ±sÄ± olduÄŸu varsayÄ±lan yosun fosilinin 1 milyar 47 bin yÄ±l yaÅŸÄ±nda olduÄŸu tespit edildi.
YÄ±lÄ±n en iyi 10 teknolojik buluÅŸu, tÄ±p, elektronik, fizik, kimya ve mÃ¼hendislik alanlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi
BiliÅŸim suÃ§larÄ± uzmanÄ± ve baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k danÄ±ÅŸmanÄ± emekli polis memuru Altun, dayÄ±nÄ±n soyadÄ±, anne kÄ±zlÄ±k soyadÄ±na ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kimseyle paylaÅŸÄ±lmamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Ege Serbest BÃ¶lgesi'nde kurulu Hugo Boss Tekstil fabrikasÄ±nda, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar Ã¼retim hatlarÄ±na entegre edildi
Yeni keÅŸfedilen gÃ¼neÅŸ sistemi, DÃ¼nya'dan 2 bin 545 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta yer alÄ±yor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ä°daresinin yÄ±llÄ±k "Arktik Karnesi", Kuzey Kutup Dairesi'nin artÄ±k istikrarlÄ± soÄŸuk iklim kuÅŸaÄŸÄ± olmaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde yÄ±lÄ±n son ve en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rsel ÅŸÃ¶leni olarak nitelendirilen Geminid gÃ¶ktaÅŸÄ± yaÄŸmuru iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±
DÃ¼nyada daldan toplandÄ±ÄŸÄ± gibi tÃ¼ketilebilen tek zeytin tÃ¼rÃ¼ olan "hurma zeytini" Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten Ä°zmir YÃ¼ksek Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼, bu zeytin Ã§eÅŸidinin diÄŸer tÃ¼rlerden genetik olarak farklÄ± olduÄŸunu ortaya koydu.
GÃ¶k bilimciler, sÃ¼per kÃ¼tleli kara delik keÅŸfetti. SÃ¼per kÃ¼tleli kara delik, 13 milyar Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta
MoÄŸolistan'da bulunan fosil kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n kuÄŸu, Ã¶rdek, deve kuÅŸu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± olan ve 45 santimetrelik yeni bir dinozor tÃ¼rÃ¼ne ait olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ã‡in'in Maymun Kral adÄ±nÄ± verdiÄŸi bilimsel araÅŸtÄ±rma ve gÃ¶zlem uydusunun bulgularÄ± Nature dergisinde yayÄ±mlandÄ±
Gebze Teknik Ãœniversitesi'ndeki bilim insanlarÄ±, vÃ¼cudun yapÄ± taÅŸÄ± olarak Ã¶nem taÅŸÄ±yan kÃ¶k hÃ¼crelerin matematiÄŸini Ã§Ã¶zerek, hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ dokularÄ±n yenilenmesinden genetik hastalÄ±klara kadar birÃ§ok rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n tedavisine Ä±ÅŸÄ±k tutmayÄ± hedefliyor
Bilim adamlarÄ±, klinik gÃ¶zetim altÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 300 hastanÄ±n beynine doÄŸrudan yerleÅŸtirilen elektrotlardan elde ettikleri verilerle ilk kez nÃ¶ron hareketlerinin insan beyninde oluÅŸturduÄŸu elektrik baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nÃ¼nÃ¼n haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyada ilk defa vatandaÅŸ olan robot Sophia, aile kurmak istediÄŸini belirtti
Tesla, GÃ¼ney Avustralya'da dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lityum iyon pilinin yapÄ±mÄ±nÄ± tamamladÄ±
TÃ¼rk yazÄ±lÄ±m mÃ¼hendisleri, insansÄ± robot Sanbot'u Ã¶ÄŸrencilere rehberlik edecek ve kodlama Ã¶ÄŸretecek bir Ã¶ÄŸretmen gibi programlamaya baÅŸladÄ±.